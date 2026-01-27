На Николаевщине непогода повредила электросети: в области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии

В Николаевской области из-за сложных погодных условий ввели аварийные отключения электроэнергии в ряде громад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении АО "Николаевоблэнерго" от 27 января.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Энергетики отмечают, что причиной сбоев стало обледенение линий электропередач и оборудования. Из-за намерзания льда возрастает нагрузка на сети и риск аварий.

Читайте также: Пункты Несокрушимости и гериатрические пансионаты: какие меры подготовило Минсоцполитики

Обмерзание создает угрозу для электросетей

В компании объясняют, что даже незначительный слой льда может привести к серьезным повреждениям. Наибольшую опасность представляют обрывы линий и короткие замыкания.

"Чем больше слой льда, тем выше риски аварий и повреждения воздушных линий", – сообщили в АО "Николаевоблэнерго".

Обледенелые провода становятся тяжелее и могут повредить большие участки электросетей.

В течение суток поступили десятки обращений от потребителей по поводу отключения электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительный дефицит электроэнергии в столичном регионе, действуют экстренные отключения. Есть новые отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

Восстановление света затрудняет непогода

Для ликвидации последствий непогоды в отдельные районы направили дополнительные ремонтные бригады. Работы затрудняет гололед на дорогах и открытой местности.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и сильный ветер в ближайшие дни. Энергетики призывают граждан не приближаться к проводам, особенно во время их колебаний.

В случае обнаружения повреждений жителей просят обращаться в колл-центр АО "Николаевоблэнерго" по телефонам:

067 690 40 09

093 170 30 79

099 253 06 61

Ранее мы сообщали, что из-за гололеда школы и садики Одесской области будут работать онлайн.

Читайте также: Поквартирные обходы и горячая линия 112: как Минсоцполитики помогает людям во время блэкаутов