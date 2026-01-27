На Николаевщине непогода повредила электросети: в области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии
В Николаевской области из-за сложных погодных условий ввели аварийные отключения электроэнергии в ряде громад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении АО "Николаевоблэнерго" от 27 января.
Энергетики отмечают, что причиной сбоев стало обледенение линий электропередач и оборудования. Из-за намерзания льда возрастает нагрузка на сети и риск аварий.
Обмерзание создает угрозу для электросетей
В компании объясняют, что даже незначительный слой льда может привести к серьезным повреждениям. Наибольшую опасность представляют обрывы линий и короткие замыкания.
"Чем больше слой льда, тем выше риски аварий и повреждения воздушных линий", – сообщили в АО "Николаевоблэнерго".
Обледенелые провода становятся тяжелее и могут повредить большие участки электросетей.
В течение суток поступили десятки обращений от потребителей по поводу отключения электроэнергии.
Восстановление света затрудняет непогода
Для ликвидации последствий непогоды в отдельные районы направили дополнительные ремонтные бригады. Работы затрудняет гололед на дорогах и открытой местности.
Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и сильный ветер в ближайшие дни. Энергетики призывают граждан не приближаться к проводам, особенно во время их колебаний.
В случае обнаружения повреждений жителей просят обращаться в колл-центр АО "Николаевоблэнерго" по телефонам:
067 690 40 09
093 170 30 79
- 099 253 06 61
