При СНБО создана Межведомственная комиссия по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий, - Умеров
Президент Украины Владимир Зеленский создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Технологии на поле боя
"Технологии сегодня определяют результат на поле боя. FPV-дроны уже обеспечивают более 60% потерь врага. Дроны-перехватчики стали украинской инновацией в ПВО. Современное украинское оружие дает Силам обороны реальное преимущество", - подчеркнул Умеров.
Создание и задачи Комиссии
Отмечается, что с целью системно масштабировать эти возможности, президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий.
"Ее задача - свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей. Сократить путь от идеи до применения. Сконцентрировать ресурсы на тех технологиях, которые дают наибольший эффект в бою", - рассказал он.
По словам Умерова, в ближайшее время будет утверждено положение и состав Комиссии.
"Наша цель – усиление обороноспособности государства через технологии в кратчайшие сроки", – добавил он.
