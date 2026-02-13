При СНБО создана Межведомственная комиссия по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий, - Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий.

Технологии на поле боя

"Технологии сегодня определяют результат на поле боя. FPV-дроны уже обеспечивают более 60% потерь врага. Дроны-перехватчики стали украинской инновацией в ПВО. Современное украинское оружие дает Силам обороны реальное преимущество", - подчеркнул Умеров.

Создание и задачи Комиссии

Отмечается, что с целью системно масштабировать эти возможности, президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий.

"Ее задача - свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей. Сократить путь от идеи до применения. Сконцентрировать ресурсы на тех технологиях, которые дают наибольший эффект в бою", - рассказал он.

По словам Умерова, в ближайшее время будет утверждено положение и состав Комиссии.

"Наша цель – усиление обороноспособности государства через технологии в кратчайшие сроки", – добавил он.

