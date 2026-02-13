РУС
При СНБО создана Межведомственная комиссия по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий, - Умеров

Умеров о Межведомственной комиссии по вопросам военно-промышленной политики

Президент Украины Владимир Зеленский создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Технологии на поле боя

"Технологии сегодня определяют результат на поле боя. FPV-дроны уже обеспечивают более 60% потерь врага. Дроны-перехватчики стали украинской инновацией в ПВО. Современное украинское оружие дает Силам обороны реальное преимущество", - подчеркнул Умеров.

Создание и задачи Комиссии

Отмечается, что с целью системно масштабировать эти возможности, президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий.

"Ее задача - свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей. Сократить путь от идеи до применения. Сконцентрировать ресурсы на тех технологиях, которые дают наибольший эффект в бою", - рассказал он.

По словам Умерова, в ближайшее время будет утверждено положение и состав Комиссии.

"Наша цель – усиление обороноспособности государства через технологии в кратчайшие сроки", – добавил он.

+10
Плодити дармоїдів ця ригозелена наволоч вміє добре.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:07 Ответить
+9
Сотні радників, комісій, а простими хімічними грілками ЗСУ не забезпечили, дронами на оптоволокні-не забезпечили. Колишній суперміністр оборони із своїм другом по чебуреках джумаділовим...
показать весь комментарий
13.02.2026 16:08 Ответить
+3
Блд, та приберіть вже цього чебурека ці сцени...
показать весь комментарий
13.02.2026 16:24 Ответить
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом

Не за м"яко його називати даромоїдом - громадянина трьох країн, у США веде пермовини Трампа з Хйлом від імені УКРАЇНИ під контролем Козира агента КРЕМЛЯ
показать весь комментарий
13.02.2026 17:46 Ответить
немає жодної ситуації з якої "ефективні" менеджери на чолі з найвеличнішим лідером світу не зможуть не вийти з ганьбою та шкодою Збройним Силам України, державним та національним інтересам.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:19 Ответить
А ким зараз працює Умеров?
показать весь комментарий
13.02.2026 16:10 Ответить
"Головним" куди пуйло пошле.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:21 Ответить
Чи то родичів/знайомих нема куди пристроїти, чи то пуйло вказівку дало, щоби засунути туди своїх чергових деркачів/сівковичів/наумових.
буратінка намагається вийти з образу чергового клоуна країни та ввійти в образ серйозного досвідченого топменеджера.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:19 Ответить
Трутні
показать весь комментарий
13.02.2026 16:23 Ответить
чєбурєк, йди нхй. чьмо йбане.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:23 Ответить
