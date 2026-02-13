Новини Створено Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики
При РНБО створено Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій, - Умєров

Президент України Володимир Зеленський утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Технології на полі бою

"Технології сьогодні визначають результат на полі бою. FPV-дрони вже забезпечують понад 60% втрат ворога. Дрони-перехоплювачі стали українською інновацією у ППО. Сучасна українська зброя дає Силам оборони реальну перевагу", - наголосив Умєров.

Створення і завдання Комісії

Зазначається, що з метою системно масштабувати ці спроможності, президент України утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.

"Її завдання – звести в одну систему державні рішення, потреби фронту та можливості виробників. Скоротити шлях від ідеї до застосування. Сконцентрувати ресурси на тих технологіях, які дають найбільший ефект у бою", - розповів він.

За словами Умєрова, найближчим часом буде затверджено положення та склад Комісії.

"Наша мета – посилення обороноздатність держави через технології в найкоротші терміни", - додав він.

Плодити дармоїдів ця ригозелена наволоч вміє добре.
13.02.2026 16:07
+9
Сотні радників, комісій, а простими хімічними грілками ЗСУ не забезпечили, дронами на оптоволокні-не забезпечили. Колишній суперміністр оборони із своїм другом по чебуреках джумаділовим...
показати весь коментар
13.02.2026 16:08
+3
Блд, та приберіть вже цього чебурека ці сцени...
показати весь коментар
13.02.2026 16:24
Плодити дармоїдів ця ригозелена наволоч вміє добре.
13.02.2026 16:07
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом

Не за м"яко його називати даромоїдом - громадянина трьох країн, у США веде пермовини Трампа з Хйлом від імені УКРАЇНИ під контролем Козира агента КРЕМЛЯ
13.02.2026 17:46
Сотні радників, комісій, а простими хімічними грілками ЗСУ не забезпечили, дронами на оптоволокні-не забезпечили. Колишній суперміністр оборони із своїм другом по чебуреках джумаділовим...
13.02.2026 16:08
немає жодної ситуації з якої "ефективні" менеджери на чолі з найвеличнішим лідером світу не зможуть не вийти з ганьбою та шкодою Збройним Силам України, державним та національним інтересам.
13.02.2026 16:19
А ким зараз працює Умеров?
13.02.2026 16:10
"Головним" куди пуйло пошле.
13.02.2026 16:21
Чи то родичів/знайомих нема куди пристроїти, чи то пуйло вказівку дало, щоби засунути туди своїх чергових деркачів/сівковичів/наумових.
буратінка намагається вийти з образу чергового клоуна країни та ввійти в образ серйозного досвідченого топменеджера.
13.02.2026 16:19
Трутні
13.02.2026 16:23
чєбурєк, йди нхй. чьмо йбане.
13.02.2026 16:23
Блд, та приберіть вже цього чебурека ці сцени...
13.02.2026 16:24
 
 