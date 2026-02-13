При РНБО створено Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій, - Умєров
Президент України Володимир Зеленський утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Технології на полі бою
"Технології сьогодні визначають результат на полі бою. FPV-дрони вже забезпечують понад 60% втрат ворога. Дрони-перехоплювачі стали українською інновацією у ППО. Сучасна українська зброя дає Силам оборони реальну перевагу", - наголосив Умєров.
Створення і завдання Комісії
Зазначається, що з метою системно масштабувати ці спроможності, президент України утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.
"Її завдання – звести в одну систему державні рішення, потреби фронту та можливості виробників. Скоротити шлях від ідеї до застосування. Сконцентрувати ресурси на тих технологіях, які дають найбільший ефект у бою", - розповів він.
За словами Умєрова, найближчим часом буде затверджено положення та склад Комісії.
"Наша мета – посилення обороноздатність держави через технології в найкоротші терміни", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не за м"яко його називати даромоїдом - громадянина трьох країн, у США веде пермовини Трампа з Хйлом від імені УКРАЇНИ під контролем Козира агента КРЕМЛЯ
буратінка намагається вийти з образу чергового клоуна країни та ввійти в образ серйозного досвідченого топменеджера.