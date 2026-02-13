При РНБО створено Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій, - Умєров

Президент України Володимир Зеленський утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Технології на полі бою

"Технології сьогодні визначають результат на полі бою. FPV-дрони вже забезпечують понад 60% втрат ворога. Дрони-перехоплювачі стали українською інновацією у ППО. Сучасна українська зброя дає Силам оборони реальну перевагу", - наголосив Умєров.

Створення і завдання Комісії

Зазначається, що з метою системно масштабувати ці спроможності, президент України утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.

"Її завдання – звести в одну систему державні рішення, потреби фронту та можливості виробників. Скоротити шлях від ідеї до застосування. Сконцентрувати ресурси на тих технологіях, які дають найбільший ефект у бою", - розповів він.

За словами Умєрова, найближчим часом буде затверджено положення та склад Комісії.

"Наша мета – посилення обороноздатність держави через технології в найкоротші терміни", - додав він.

