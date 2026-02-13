Последствия атаки РФ на Ривненщину: пострадал человек, повреждены хозяйственные постройки и магазин
В Ривненской области в результате российской атаки пострадал человек. Повреждены несколько хозяйственных построек и магазин.
Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
"После обеда враг продолжил атаковать Ривненскую область. В результате повреждены несколько хозяйственных построек и магазин. К сожалению, один из жителей области ранен. Он в больнице", - сообщил Коваль.
Чиновник добавил, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
РФ атаковала дронами
В 15:18 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов на севере Ривненской области, в частности - на город Сарны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Есть информация, что Крымский мост просел и наклонился в связи с землетрясением в районе Краснодарского края.
Водители фиксируют трещины на дорожном полотне и ограждениях."