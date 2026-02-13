РУС
Новости Атака шахедов на Ривненщину
653 1

Последствия атаки РФ на Ривненщину: пострадал человек, повреждены хозяйственные постройки и магазин

Оккупанты нанесли удар по Ровенской области

В Ривненской области в результате российской атаки пострадал человек. Повреждены несколько хозяйственных построек и магазин.

Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

"После обеда враг продолжил атаковать Ривненскую область. В результате повреждены несколько хозяйственных построек и магазин. К сожалению, один из жителей области ранен. Он в больнице", - сообщил Коваль.

Чиновник добавил, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Смотрите также: Взрывотехники обезвредили две мины ПТМ-3, сброшенные "шахедами" возле железной дороги на Ривненщине, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

РФ атаковала дронами 

В 15:18 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов на севере Ривненской области, в частности - на город Сарны.

Смотрите также: На Ривненщине потушили пожар после российского удара по объекту инфраструктуры. ФОТОрепортаж

