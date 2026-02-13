Наслідки атаки РФ на Рівненщину: постраждала людина, пошкоджені господарські споруди та магазин

На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждала людина. Пошкоджені кілька господарчих будівель та магазин.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожої атаки

"Пообіді ворог продовжив атакувати Рівненщину. Як результат - пошкоджено кілька господарчих будівель та магазин. На жаль, одного з жителів області поранено. Він у лікарні", - повідомив Коваль.

Посадовець додав, що всі служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Дивіться також: Вибухотехніки знешкодили дві міни ПТМ-3 скинутих "шахедами" біля залізниці на Рівненщині, - НПУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РФ атакувала дронами

О 15:18 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів на півночі Рівненщини, зокрема - на місто Сарни.

Дивіться також: На Рівненщині загасили пожежу після російського удару по об’єкту інфраструктури. ФОТОрепортаж