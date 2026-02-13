Новини Атака шахедів на Рівненщину
Наслідки атаки РФ на Рівненщину: постраждала людина, пошкоджені господарські споруди та магазин

Окупанти вдарили по Рівненській області

На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждала людина. Пошкоджені кілька господарчих будівель та магазин.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки

"Пообіді ворог продовжив атакувати Рівненщину. Як результат - пошкоджено кілька господарчих будівель та магазин. На жаль, одного з жителів області поранено. Він у лікарні", - повідомив Коваль.

Посадовець додав, що всі служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

РФ атакувала дронами 

О 15:18 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів на півночі Рівненщини, зокрема - на місто Сарни.

атака дрони Рівненська область Сарненський район Сарни
"Есть информация, что Крымский мост просел и наклонился в связи с землетрясением в районе Краснодарского края.
Водители фиксируют трещины на дорожном полотне и ограждениях."
13.02.2026 18:35 Відповісти
Було б непогано, щоб це була правда.
14.02.2026 08:00 Відповісти
 
 