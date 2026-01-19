Вибухотехніки знешкодили дві міни ПТМ-3 скинутих "шахедами" біля залізниці на Рівненщині, - НПУ

На Рівненщині "Шахеди" ймовірно скинули протитанкові міни біля залізниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учора, 18 січня, працівник однієї із залізничних станцій регіону під час обходу території поблизу колій натрапив на підозрілий предмет.

На місце одразу прибули вибухотехніки поліції області. Щоб дістатися до знахідки, їм довелося пройти пішки близько трьох кілометрів по коліях.

Під час огляду було виявлено дві протитанкові міни ПТМ-3.

Оскільки цей тип боєприпасів оснащений магнітним датчиком, що реагує на зміну магнітного поля, сапери ухвалили рішення знешкодити їх безпосередньо на місці.

У поліції припускають, що міни могли бути скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог у регіоні.

Кадри були опубліковані у соцмережах.

а що там скинули фламінги ?
19.01.2026 17:32 Відповісти
Послід
19.01.2026 17:37 Відповісти
гражданство
19.01.2026 17:59 Відповісти
Двушку на чмоськву.
20.01.2026 11:17 Відповісти
 
 