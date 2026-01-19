Новости Фото патрульная полиция Атака шахедов на Ривненщину
Взрывотехники обезвредили две мины ПТМ-3, сброшенные "шахедами" возле железной дороги на Ривненщине, - НПУ

В Ривненской области "шахеды", предположительно, сбросили противотанковые мины возле железной дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вчера, 18 января, работник одной из железнодорожных станций региона во время обхода территории вблизи путей наткнулся на подозрительный предмет.

На место сразу прибыли взрывотехники полиции области. Чтобы добраться до находки, им пришлось пройти пешком около трех километров по путям.

При осмотре были обнаружены две противотанковые мины ПТМ-3.

Поскольку этот тип боеприпасов оснащен магнитным датчиком, реагирующим на изменение магнитного поля, саперы приняли решение обезвредить их непосредственно на месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали объекты "Укрзалізниці" на Ривненщине: к 15 годам осуждены два агента ФСБ, - СБУ

В полиции предполагают, что мины могли быть сброшены вражескими беспилотниками во время последних воздушных тревог в регионе.

Кадры были опубликованы в соцсетях.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация в энергетике: полиция увеличивает количество патрулей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские обстрелы повредили инфраструктуру на Ривненщине, - ОВА

взрывчатка Нацполиция Шахед Ровенская область
