Взрывотехники обезвредили две мины ПТМ-3, сброшенные "шахедами" возле железной дороги на Ривненщине, - НПУ

В Ривненской области "шахеды", предположительно, сбросили противотанковые мины возле железной дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вчера, 18 января, работник одной из железнодорожных станций региона во время обхода территории вблизи путей наткнулся на подозрительный предмет.

На место сразу прибыли взрывотехники полиции области. Чтобы добраться до находки, им пришлось пройти пешком около трех километров по путям.

При осмотре были обнаружены две противотанковые мины ПТМ-3.

Поскольку этот тип боеприпасов оснащен магнитным датчиком, реагирующим на изменение магнитного поля, саперы приняли решение обезвредить их непосредственно на месте.

В полиции предполагают, что мины могли быть сброшены вражескими беспилотниками во время последних воздушных тревог в регионе.

Кадры были опубликованы в соцсетях.

