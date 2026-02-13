"Эскалация и потеря контроля над ситуацией": Макрон объяснил, почему "Коалиция желающих" не посылает войска в Украину сейчас
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска стран "Коалиции желающих" в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.
Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Макрон отметил, что не видит никаких доказательств и подтверждений того, что РФ готова к компромиссу в рамках мирных переговоров.
"Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они медлят, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться", - сказал глава Франции.
Об отправке войск
"Если мы сейчас введем войска на поле боя, мы рискуем быть ответственными за эскалацию... Это если мы отправим войска на поле боя", - сказал Макрон.
Он также добавил, что на сегодняшний день не будет консенсуса по отправке войск.
"Я не хочу чрезмерно обещать и не выполнить. Мы были бы ответственны за потерю контроля над ситуацией. Для нас сейчас важно поставить пакет (помощи, - ред.), за который мы проголосовали, помочь вашей стране выстоять в энергетической и оборонной сферах", - заявил политик.
Макрон добавил, что "важно согласовать общее видение ситуации с США".
"Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть возобновление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну, но в гораздо лучшей ситуации", - подчеркнул президент Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- знищення всієї інфраструктури - теж норм
- 15-17 млн біженців теж норм
------
а от будь-що проти агресії - ескалація. Гітлер просто плаче десь бо зараз він би взяв все аж до Китая десь за 1 рік
"Ось моє питання до Макрона:
Протягом останніх чотирьох років ми чуємо багато слів підтримки тут в Мюнхені, але, на жаль, українці продовжують помирати під час цієї війни. Тож в мене питання: коли «коаліція охочих» перетвориться на коаліцію, яка надсилає війська в Україну вже зараз?
Бо коли Ви кажете, що надішлете війська після припинення вогню, це сигнал путіну: «не закінчувати війну». Але коли ви скажете, що надсилаєте війська вже зараз, це буде сигналом, що немає сенсу продовжувати війну, що він не досягне своєї мети.
Україні потрібен мир якнайшвидше."
Вояки ***** хреновы.
Не даром немцы увидев французов на подписании своей капитуляции охренели от присутствия этих клоунов.