"Эскалация и потеря контроля над ситуацией": Макрон объяснил, почему "Коалиция желающих" не посылает войска в Украину сейчас

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска стран "Коалиции желающих" в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Макрон отметил, что не видит никаких доказательств и подтверждений того, что РФ готова к компромиссу в рамках мирных переговоров.

"Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они медлят, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться", - сказал глава Франции.

Об отправке войск

"Если мы сейчас введем войска на поле боя, мы рискуем быть ответственными за эскалацию... Это если мы отправим войска на поле боя", - сказал Макрон.

Он также добавил, что на сегодняшний день не будет консенсуса по отправке войск.

"Я не хочу чрезмерно обещать и не выполнить. Мы были бы ответственны за потерю контроля над ситуацией. Для нас сейчас важно поставить пакет (помощи, - ред.), за который мы проголосовали, помочь вашей стране выстоять в энергетической и оборонной сферах", - заявил политик.

Макрон добавил, что "важно согласовать общее видение ситуации с США".

"Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть возобновление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну, но в гораздо лучшей ситуации", - подчеркнул президент Франции.

