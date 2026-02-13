РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11407 посетителей онлайн
Новости Отправка войск в Украину
356 6

"Эскалация и потеря контроля над ситуацией": Макрон объяснил, почему "Коалиция желающих" не посылает войска в Украину сейчас

Макрон объяснил, почему Франция пока не готова вводить войска в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска стран "Коалиции желающих" в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Макрон отметил, что не видит никаких доказательств и подтверждений того, что РФ готова к компромиссу в рамках мирных переговоров.

"Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они медлят, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться", - сказал глава Франции.

Читайте также: Подписана Декларация о намерениях относительно развертывания в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский

Об отправке войск

"Если мы сейчас введем войска на поле боя, мы рискуем быть ответственными за эскалацию... Это если мы отправим войска на поле боя", - сказал Макрон. 

Он также добавил, что на сегодняшний день не будет консенсуса по отправке войск.

"Я не хочу чрезмерно обещать и не выполнить. Мы были бы ответственны за потерю контроля над ситуацией. Для нас сейчас важно поставить пакет (помощи, - ред.), за который мы проголосовали, помочь вашей стране выстоять в энергетической и оборонной сферах", - заявил политик.

Макрон добавил, что "важно согласовать общее видение ситуации с США".

"Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть возобновление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну, но в гораздо лучшей ситуации", - подчеркнул президент Франции.

Читайте также: Макрон раскритиковал "упаднические разговоры" об Украине: Это огромная стратегическая ошибка

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1584) Коалиция желающих (130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без Штатів "охочі" ніколи не візьмуться за відправлення,бо самі залежні від армії США.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:48 Ответить
Ескалація
показать весь комментарий
13.02.2026 22:49 Ответить
- викрадення 100 000+ дітей - норм не ескалація
- знищення всієї інфраструктури - теж норм
- 15-17 млн біженців теж норм

------
а от будь-що проти агресії - ескалація. Гітлер просто плаче десь бо зараз він би взяв все аж до Китая десь за 1 рік
показать весь комментарий
13.02.2026 22:55 Ответить
Це він відповідав на запитання, яке поставив йому https://t.me/oleksiihoncharenko/52807 Олексій Гончаренко:
"Ось моє питання до Макрона:
Протягом останніх чотирьох років ми чуємо багато слів підтримки тут в Мюнхені, але, на жаль, українці продовжують помирати під час цієї війни. Тож в мене питання: коли «коаліція охочих» перетвориться на коаліцію, яка надсилає війська в Україну вже зараз?
Бо коли Ви кажете, що надішлете війська після припинення вогню, це сигнал путіну: «не закінчувати війну». Але коли ви скажете, що надсилаєте війська вже зараз, це буде сигналом, що немає сенсу продовжувати війну, що він не досягне своєї мети.
Україні потрібен мир якнайшвидше."
показать весь комментарий
13.02.2026 22:55 Ответить
Франция имела самое большое количество и самую современную технику перед Второй Мировой войной. Сдалась за 41 день. Маленькие скандинавские страны и то больше сопротивлялись.
Вояки ***** хреновы.
Не даром немцы увидев французов на подписании своей капитуляции охренели от присутствия этих клоунов.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:58 Ответить
Україна повинна вивоюватися) А потім вже й можна зайти, заодно простежити щоб рештки добових поставок не розбіглися перед другим раундом.
показать весь комментарий
13.02.2026 23:05 Ответить
 
 