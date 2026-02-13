"Ескалація і втрата контролю над ситуацією": Макрон пояснив, чому "Коаліція охочих" не надсилає війська в Україну зараз
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська країн "Коаліції охочих" в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.
Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Макрон зазначив, що не бачить жодних доказів і підтверджень того, що РФ готова до компромісу в межах мирних переговорів.
"Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір",- сказав очільник Франції.
Про відправлення військ
"Якщо ми зараз введемо війська на поле бою, ми ризикуємо бути відповідальними за ескалацію... Це якщо ми надішлемо війська на поле бою", - сказав Макрон.
Він також додав, що на сьогодні не буде консенсусу щодо відправки військ.
"Я не хочу надмірно обіцяти й не виконати. Ми були б відповідальні за втрату контролю над ситуацією. Для нас зараз важливо поставити пакет (допомоги, - ред.), за який ми проголосували, допомогти вашій країні вистояти в енергетичній та оборонній сферах", - заявив політик.
Макрон додав, що "важливо узгодити спільне бачення ситуації із США".
"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І запровадили додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації",- наголосив президент Франції.
- знищення всієї інфраструктури - теж норм
- 15-17 млн біженців теж норм
------
а от будь-що проти агресії - ескалація. Гітлер просто плаче десь бо зараз він би взяв все аж до Китая десь за 1 рік
"Ось моє питання до Макрона:
Протягом останніх чотирьох років ми чуємо багато слів підтримки тут в Мюнхені, але, на жаль, українці продовжують помирати під час цієї війни. Тож в мене питання: коли «коаліція охочих» перетвориться на коаліцію, яка надсилає війська в Україну вже зараз?
Бо коли Ви кажете, що надішлете війська після припинення вогню, це сигнал путіну: «не закінчувати війну». Але коли ви скажете, що надсилаєте війська вже зараз, це буде сигналом, що немає сенсу продовжувати війну, що він не досягне своєї мети.
Україні потрібен мир якнайшвидше."
"▪️З першого дня війни тактика Європи була - допомагати Україні вистояти, але не допускати ескалації з рф
▪️В той же час, ми зробили багато того, що декілька років тому ніхто і уявити не міг: ми відправляємо винищувачі, танки, далекобійні засоби боротьби, значне фінансування і так далі.
▪️Коаліція охочих фінансує 100% витрат на війну. Ця підтримка не залежить від США. І це дуже важливо, бо недооцінюється.
▪️Макрон не бачить жодних доказів і підтверджень того, що росіяни хочуть завершити війну зараз.
▪️За словами Макрона, якщо зараз введуть війська в Україну, то Європа буде відповідальна за ескалацію.
▪️Важливо зараз поставити той пакет допомоги, який вже був проголосований і допомогти вистояти в енергетичній і оборонній сферах.
▪️Макрон буде вести діалог з США та готовий вводити додаткові санкції проти рф, додаткові дії проти тіньового флоту".
Дуже здорово обговорювати, які українці сміливі і відважні. Але нам треба мир, а не війна.
Коли нам розповідають про якісь вигадані контингенти військ, а самі кажуть - тримайтесь і воюйте до кінця.
Це не про СПІЛЬНИЙ захист. Це про те, що ми маєм помирати, а Європа розвиватись.
Вояки ***** хреновы.
Не даром немцы увидев французов на подписании своей капитуляции охренели от присутствия этих клоунов.
дуракне пошлеш війська, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви.