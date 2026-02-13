УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4528 відвідувачів онлайн
Новини Відправка військ в Україну
2 338 20

"Ескалація і втрата контролю над ситуацією": Макрон пояснив, чому "Коаліція охочих" не надсилає війська в Україну зараз

Макрон пояснив, чому Франція поки не готова вводити війська в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська країн "Коаліції охочих" в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.

Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Макрон зазначив, що не бачить жодних доказів і підтверджень того, що РФ готова до компромісу в межах мирних переговорів.

"Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір",- сказав очільник Франції.

Читайте також: Підписано Декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил після війни, - Зеленський

Про відправлення військ

"Якщо ми зараз введемо війська на поле бою, ми ризикуємо бути відповідальними за ескалацію... Це якщо ми надішлемо війська на поле бою", - сказав Макрон. 

Він також додав, що на сьогодні не буде консенсусу щодо відправки військ.

"Я не хочу надмірно обіцяти й не виконати. Ми були б відповідальні за втрату контролю над ситуацією. Для нас зараз важливо поставити пакет (допомоги, - ред.), за який ми проголосували, допомогти вашій країні вистояти в енергетичній та оборонній сферах", - заявив політик.

Макрон додав, що "важливо узгодити спільне бачення ситуації із США".

"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І запровадили додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації",- наголосив президент Франції.

Читайте також: Макрон розкритикував "занепадницькі промови" про Україну: Це величезна стратегічна помилка

Автор: 

Макрон Емманюель (1757) Коаліція охочих (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
- викрадення 100 000+ дітей - норм не ескалація
- знищення всієї інфраструктури - теж норм
- 15-17 млн біженців теж норм

------
а от будь-що проти агресії - ескалація. Гітлер просто плаче десь бо зараз він би взяв все аж до Китая десь за 1 рік
показати весь коментар
13.02.2026 22:55 Відповісти
+8
Франция имела самое большое количество и самую современную технику перед Второй Мировой войной. Сдалась за 41 день. Маленькие скандинавские страны и то больше сопротивлялись.
Вояки ***** хреновы.
Не даром немцы увидев французов на подписании своей капитуляции охренели от присутствия этих клоунов.
показати весь коментар
13.02.2026 22:58 Відповісти
+5
Без Штатів "охочі" ніколи не візьмуться за відправлення,бо самі залежні від армії США.
показати весь коментар
13.02.2026 22:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без Штатів "охочі" ніколи не візьмуться за відправлення,бо самі залежні від армії США.
показати весь коментар
13.02.2026 22:48 Відповісти
А чи потрібні ці боягузи тут в Україні? Вони тільки будуть заважати нам і скиглити про свою безпеку, як було на Балканах.
показати весь коментар
14.02.2026 00:16 Відповісти
Ескалація
показати весь коментар
13.02.2026 22:49 Відповісти
- викрадення 100 000+ дітей - норм не ескалація
- знищення всієї інфраструктури - теж норм
- 15-17 млн біженців теж норм

------
а от будь-що проти агресії - ескалація. Гітлер просто плаче десь бо зараз він би взяв все аж до Китая десь за 1 рік
показати весь коментар
13.02.2026 22:55 Відповісти
Це він відповідав на запитання, яке поставив йому https://t.me/oleksiihoncharenko/52807 Олексій Гончаренко:
"Ось моє питання до Макрона:
Протягом останніх чотирьох років ми чуємо багато слів підтримки тут в Мюнхені, але, на жаль, українці продовжують помирати під час цієї війни. Тож в мене питання: коли «коаліція охочих» перетвориться на коаліцію, яка надсилає війська в Україну вже зараз?
Бо коли Ви кажете, що надішлете війська після припинення вогню, це сигнал путіну: «не закінчувати війну». Але коли ви скажете, що надсилаєте війська вже зараз, це буде сигналом, що немає сенсу продовжувати війну, що він не досягне своєї мети.
Україні потрібен мир якнайшвидше."
показати весь коментар
13.02.2026 22:55 Відповісти
І ось що дослівно відповів Макрон на запитання https://t.me/oleksiihoncharenko/52807 Олексія Гончаренка:
"▪️З першого дня війни тактика Європи була - допомагати Україні вистояти, але не допускати ескалації з рф
▪️В той же час, ми зробили багато того, що декілька років тому ніхто і уявити не міг: ми відправляємо винищувачі, танки, далекобійні засоби боротьби, значне фінансування і так далі.
▪️Коаліція охочих фінансує 100% витрат на війну. Ця підтримка не залежить від США. І це дуже важливо, бо недооцінюється.
▪️Макрон не бачить жодних доказів і підтверджень того, що росіяни хочуть завершити війну зараз.
▪️За словами Макрона, якщо зараз введуть війська в Україну, то Європа буде відповідальна за ескалацію.
▪️Важливо зараз поставити той пакет допомоги, який вже був проголосований і допомогти вистояти в енергетичній і оборонній сферах.
▪️Макрон буде вести діалог з США та готовий вводити додаткові санкції проти рф, додаткові дії проти тіньового флоту".
показати весь коментар
13.02.2026 23:10 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/52805 Олексій Гончаренко:

Дуже здорово обговорювати, які українці сміливі і відважні. Але нам треба мир, а не війна.

Коли нам розповідають про якісь вигадані контингенти військ, а самі кажуть - тримайтесь і воюйте до кінця.

Це не про СПІЛЬНИЙ захист. Це про те, що ми маєм помирати, а Європа розвиватись.
показати весь коментар
13.02.2026 23:18 Відповісти
Франция имела самое большое количество и самую современную технику перед Второй Мировой войной. Сдалась за 41 день. Маленькие скандинавские страны и то больше сопротивлялись.
Вояки ***** хреновы.
Не даром немцы увидев французов на подписании своей капитуляции охренели от присутствия этих клоунов.
показати весь коментар
13.02.2026 22:58 Відповісти
Україна повинна вивоюватися) А потім вже й можна зайти, заодно простежити щоб рештки добових поставок не розбіглися перед другим раундом.
показати весь коментар
13.02.2026 23:05 Відповісти
По причіне ссиклівого еврогейства, Макрон правильно все каже.
показати весь коментар
13.02.2026 23:12 Відповісти
В їх суспільствах немає просто такого запиту, запиту на справедливість, який виявляється в більш рішучих діях. Бо більш рішучі дії можуть мати невизначені наслідки. А невизначеності ******* витончені суспільства дуже бояться. Хоча це, звісно, глибоко помилкова позиція.
показати весь коментар
13.02.2026 23:13 Відповісти
Тоесть сейчас ситуация в целом контролируемая выходит?) Ну это понятно было с самого начала. Но до большинства все равно не дойдет. Что там у нас, международное право, справедливость и что еще, незламність. Как об стену.
показати весь коментар
13.02.2026 23:15 Відповісти
Це був хїд конем від Сталіна, тому лягушатники є лягушатники
показати весь коментар
13.02.2026 23:19 Відповісти
Це шлях самурая.
показати весь коментар
13.02.2026 23:30 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2026 00:00 Відповісти
Краще б вже нічого не коментував. Краще мовчати і нехай всі думають, що ти дурак не пошлеш війська, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви.
показати весь коментар
14.02.2026 00:43 Відповісти
Шо? Какой к черту контроль он боиться потерять? Нихрена он не контролирует, даже мифическую эскалацию
показати весь коментар
14.02.2026 02:16 Відповісти
Weak western politicians with no logic
показати весь коментар
14.02.2026 06:29 Відповісти
"Коаліція охочих" - фікція і лицемірство, в якій нуль сенсу. По суті це коаліція туристів, які хочуть приїхати в Україну - якщо хуьло їм дозволить. А якщо хуьло не дозволить, то ці туристи відразу перетворюються на коаліцію небажаючих.
показати весь коментар
14.02.2026 10:07 Відповісти
 
 