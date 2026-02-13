"Ескалація і втрата контролю над ситуацією": Макрон пояснив, чому "Коаліція охочих" не надсилає війська в Україну зараз

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська країн "Коаліції охочих" в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.

Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Макрон зазначив, що не бачить жодних доказів і підтверджень того, що РФ готова до компромісу в межах мирних переговорів.

"Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір",- сказав очільник Франції.

Про відправлення військ

"Якщо ми зараз введемо війська на поле бою, ми ризикуємо бути відповідальними за ескалацію... Це якщо ми надішлемо війська на поле бою", - сказав Макрон.

Він також додав, що на сьогодні не буде консенсусу щодо відправки військ.

"Я не хочу надмірно обіцяти й не виконати. Ми були б відповідальні за втрату контролю над ситуацією. Для нас зараз важливо поставити пакет (допомоги, - ред.), за який ми проголосували, допомогти вашій країні вистояти в енергетичній та оборонній сферах", - заявив політик.

Макрон додав, що "важливо узгодити спільне бачення ситуації із США".

"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І запровадили додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації",- наголосив президент Франції.

