Зеленский обеспокоен контактами США и России во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен прямыми контактами США с Россией, в ходе которых могут обсуждаться вопросы суверенных украинских территорий.

Он подчеркнул, что Киев располагает информацией о попытках США выстроить двусторонние отношения с Россией параллельно с войной. Хотя Украина поддерживает призыв американцев начать с прекращения боевых действий, она категорически против разработки совместных документов, затрагивающих украинские интересы.

Зеленский заявил, что российская сторона пытается навязать США обсуждение статуса отдельных временно оккупированных регионов. Украина настаивает на своем праве быть информированной о содержании таких переговоров, особенно когда речь идет о ее суверенных территориях.

Риск легализации оккупации

По словам главы государства, Россия может оказывать давление на Вашингтон с целью добиться фактической легализации контроля над захваченными землями. Даже если США не планируют признавать такие шаги, сам факт обсуждения подобных сценариев Зеленский считает опасным сигналом.

Президент подчеркнул, что возможное признание оккупированных территорий одним из ведущих государств мира создаст рискованный прецедент. Это может подтолкнуть другие страны к попыткам силового захвата чужих территорий в разных регионах.

Угроза международному праву

Подводя итоги, Зеленский отметил, что попытки России втянуть США в такие обсуждения представляют угрозу не только для Украины, но и для самой американской демократии, ведь они подрывают основы международного права.

