Зеленский обеспокоен контактами США и России во время войны

Украина знает о попытках США наладить отношения с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен прямыми контактами США с Россией, в ходе которых могут обсуждаться вопросы суверенных украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Он подчеркнул, что Киев располагает информацией о попытках США выстроить двусторонние отношения с Россией параллельно с войной. Хотя Украина поддерживает призыв американцев начать с прекращения боевых действий, она категорически против разработки совместных документов, затрагивающих украинские интересы.

Зеленский заявил, что российская сторона пытается навязать США обсуждение статуса отдельных временно оккупированных регионов. Украина настаивает на своем праве быть информированной о содержании таких переговоров, особенно когда речь идет о ее суверенных территориях.

Риск легализации оккупации

По словам главы государства, Россия может оказывать давление на Вашингтон с целью добиться фактической легализации контроля над захваченными землями. Даже если США не планируют признавать такие шаги, сам факт обсуждения подобных сценариев Зеленский считает опасным сигналом.

Президент подчеркнул, что возможное признание оккупированных территорий одним из ведущих государств мира создаст рискованный прецедент. Это может подтолкнуть другие страны к попыткам силового захвата чужих территорий в разных регионах.

Угроза международному праву

Подводя итоги, Зеленский отметил, что попытки России втянуть США в такие обсуждения представляют угрозу не только для Украины, но и для самой американской демократии, ведь они подрывают основы международного права.

їбать клоун. в тебе в більшості топ чиновників найближчі родичі в маскві живуть і в пітєрі. тут нас зв'язки не тривожать.
А контактами з Парашею Ермака та Баканова з Міндічем і Подоляка тощо не стурбований?
Нічого він не стурбований ! Скоро капітуляція!
Втопити зелену мерзоту в її зеленому лайні, не відстороняти а нищити
Потужно стурбований контактами США і вигрібухи під час війни.
Навіть можна подивитись шо воно там плело, нарколига, - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
Клоун-зрадник,вождь тупого бидла
Ну війни між кацапами і американцями нема тож можуть терти все що хочуть, ну і звісно сякий такий бізнес провертати із взаємним задоволенням. Тим більш що США не є союзниками України, тож можуть сміливо торгувати її територією 🤔
напевно в сша зрозуміли що тобі виродку мир не потрібен! бо мир це вирок для тебе гниди!
Ішака терміново треба вести до ветеранара.
А ти і далі дякуй Трампу за те що жодної допомоги від США і трамп намалював цифру ніби при Байдені була допомога в 350 мільярдів доларів ,хоч насправді США надали військової і фінансової допомоги на 98 мільярдів доларів і всі мовчать жодних заперечинь.
Я б ні копійки не дав би державі,яку очолює тупий нарк-зрадик-корупціонер,обраний демократично,тобто наріту ніякої теж довіри!!!
А "двушачка на маскву" ніде в тебе не свербить..
то савсем другоє,не понімаєтє
Прям рятівник всієї планети.
