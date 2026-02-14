РУС
Переговоры европейских стран с Москвой не повредят мирным процессам, - глава МИД Португалии Ранжел

Паулу Ранжел.

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что контакты США и европейских стран с Москвой не повредят мирному процессу, если будут действовать четкие правила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Естественно, что Соединенные Штаты могут иметь контакты с Москвой. Это ожидаемо. Я бы даже сказал – это необходимо", – отметил Ранжел.

В то же время он подчеркнул, что не считает ошибкой возможные прямые контакты Франции или других стран с Россией и не думает, что это повредит процессу переговоров. По его словам, при наличии четких правил такие контакты могут сделать процесс более прозрачным.

Министр подчеркнул, что основой должны оставаться прямые переговоры между Киевом и Москвой.

"Россия должна говорить с Украиной, Украина – с Россией. Если Соединенные Штаты хотят выступить посредником – это хорошо, ведь они имеют влияние и возможности убеждать Российскую Федерацию", – сказал он.

Ранжел также отметил, что со временем Европа вместе с другими партнерами должна будет присоединиться к обеспечению безопасности Украины и предоставлению ресурсов для ее восстановления.

"Это огромный вызов, и украинский народ отчаянно нуждается в начале фазы восстановления, потому что ситуация чрезвычайно сложная", – добавил министр.

Что предшествовало?

Об этом Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что завершение войны России в Украине не приведет к изменению агрессивной политики Москвы, поэтому Европа должна думать о будущем сосуществовании с РФ.

Толку з тих переговорів звісно не буде ніякого, та дипломати зможуть показати що щось роблять (зарплату ж не задарма платять), ну і побухають та ескорт поюзають ... зновуж таки отримають "представницькі" і буде чим порадувати сім'ї 🤔
показать весь комментарий
14.02.2026 08:26 Ответить
Думаю, Зеля собі статок зробить на командіровочних.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:36 Ответить
О еще один идиот выполз. Олимпиада идиотизма
показать весь комментарий
14.02.2026 08:29 Ответить
Якщо в цих переговорах просто будуть дуже переконливі попередження про те, що зроблять з Росією в разі продовження агресії, то може навіть допомогти встановленню миру.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:30 Ответить
про що вести переговори? цей телепень не сказав, тому просто телепати язиком не маючи мізків дуже легко
показать весь комментарий
14.02.2026 08:30 Ответить
"Якщо діятимуть чіткі правила"... Ото загнув, тупий дебіл. Правил зараз немає, на них забили ще з 2014 року. Де Трамп та три його еврея та чіткі правил? Які взагалі правила? Вішати портрет Путіна та стелити йому червону килимкову доріжку? Прикладати руку до сердця, як уморітельно зробив Вітькофф, побачивши русскага фюрера?
показать весь комментарий
14.02.2026 08:34 Ответить
Та звичайно, то різні речі. Війна окремо, мирні процеси окремо.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:58 Ответить
Ранжел,про які правила ти говориш,чудо? З ким про правила? Агресор,що веде загарбницьку війну,потребує контактів? Хоча б історію почитав, а потім говорив про правила і контакти. Як же ви задовбали,куплені кацапським бабками гниди!
показать весь комментарий
14.02.2026 09:20 Ответить
 
 