Переговоры европейских стран с Москвой не повредят мирным процессам, - глава МИД Португалии Ранжел

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что контакты США и европейских стран с Москвой не повредят мирному процессу, если будут действовать четкие правила.

"Естественно, что Соединенные Штаты могут иметь контакты с Москвой. Это ожидаемо. Я бы даже сказал – это необходимо", – отметил Ранжел.

В то же время он подчеркнул, что не считает ошибкой возможные прямые контакты Франции или других стран с Россией и не думает, что это повредит процессу переговоров. По его словам, при наличии четких правил такие контакты могут сделать процесс более прозрачным.

Министр подчеркнул, что основой должны оставаться прямые переговоры между Киевом и Москвой.

"Россия должна говорить с Украиной, Украина – с Россией. Если Соединенные Штаты хотят выступить посредником – это хорошо, ведь они имеют влияние и возможности убеждать Российскую Федерацию", – сказал он.

Ранжел также отметил, что со временем Европа вместе с другими партнерами должна будет присоединиться к обеспечению безопасности Украины и предоставлению ресурсов для ее восстановления.

"Это огромный вызов, и украинский народ отчаянно нуждается в начале фазы восстановления, потому что ситуация чрезвычайно сложная", – добавил министр.

Что предшествовало?

Об этом Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что завершение войны России в Украине не приведет к изменению агрессивной политики Москвы, поэтому Европа должна думать о будущем сосуществовании с РФ.

