Без Трампа завершить войну нереально, - Сибига
Прекращение войны РФ против Украины невозможно без участия президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на дискуссионной панели "В центре внимания – гарантии безопасности для Украины" Мюнхенского форума по безопасности, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Войну нереалистично завершить без Трампа
"Мы провели три раунда (переговоров о завершении войны, - ред.) в Абу-Даби, в трехстороннем формате (Украина-США-РФ, - ред.). Мы продвигаемся. И мы благодарны нашим американским друзьям, потому что без Трампа нереалистично завершить эту войну. Под американским лидерством мы можем достичь прогресса, но параллельно мы должны продолжать давление на Россию. У нас до сих пор есть инструменты, мы должны признать это, этот рычаг", - сказал Сибига.
Украина имеет реалистичные предложения
Министр отметил, что никакого желания со стороны России к серьезным переговорам пока не видно.
"Зато украинская сторона имеет осуществимые предложения. Что мы имеем сейчас: американцы в процессе, это прекрасно. Под личным лидерством Трампа у нас есть шанс ускорить наши мирные усилия. И Украина готова с нашими осуществимыми предложениями. Конечно, никаких мирных договоренностей за счет нашей территориальной целостности и суверенитета. Но в любом случае, если мы говорим о 20-пунктном плане, у нас осталось 3 пункта для уровня лидеров, и у нас есть осуществимые предложения", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Сибига выразил надежду, что во время следующего раунда переговоров "у нас не будет дополнительных исторических лекций".
"Это не о процессе, просто сейчас время для действий и для конкретных шагов", - добавил он.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
ТА ПОВЕРНУТИ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ,
ЯКІ ЗНИЩИВ ШАПІТОЛІЙ95,
ТО МИ ЩЕ Й ПРОДАВАТИ МОГЛИ Б ЗБРОЮ трамПУ