Без Трампа завершить войну нереально, - Сибига

Прекращение войны РФ против Украины невозможно без участия президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на дискуссионной панели "В центре внимания – гарантии безопасности для Украины" Мюнхенского форума по безопасности, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Войну нереалистично завершить без Трампа

"Мы провели три раунда (переговоров о завершении войны, - ред.) в Абу-Даби, в трехстороннем формате (Украина-США-РФ, - ред.). Мы продвигаемся. И мы благодарны нашим американским друзьям, потому что без Трампа нереалистично завершить эту войну. Под американским лидерством мы можем достичь прогресса, но параллельно мы должны продолжать давление на Россию. У нас до сих пор есть инструменты, мы должны признать это, этот рычаг", - сказал Сибига.

Украина имеет реалистичные предложения

Министр отметил, что никакого желания со стороны России к серьезным переговорам пока не видно.

"Зато украинская сторона имеет осуществимые предложения. Что мы имеем сейчас: американцы в процессе, это прекрасно. Под личным лидерством Трампа у нас есть шанс ускорить наши мирные усилия. И Украина готова с нашими осуществимыми предложениями. Конечно, никаких мирных договоренностей за счет нашей территориальной целостности и суверенитета. Но в любом случае, если мы говорим о 20-пунктном плане, у нас осталось 3 пункта для уровня лидеров, и у нас есть осуществимые предложения", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Сибига выразил надежду, что во время следующего раунда переговоров "у нас не будет дополнительных исторических лекций".

"Это не о процессе, просто сейчас время для действий и для конкретных шагов", - добавил он.

