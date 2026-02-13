РУС
Без Трампа завершить войну нереально, - Сибига

Сибига: Без участия Дональда Трампа завершить войну в Украине нереально

Прекращение войны РФ против Украины невозможно без участия президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на дискуссионной панели "В центре внимания – гарантии безопасности для Украины" Мюнхенского форума по безопасности, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Войну нереалистично завершить без Трампа

"Мы провели три раунда (переговоров о завершении войны, - ред.) в Абу-Даби, в трехстороннем формате (Украина-США-РФ, - ред.). Мы продвигаемся. И мы благодарны нашим американским друзьям, потому что без Трампа нереалистично завершить эту войну. Под американским лидерством мы можем достичь прогресса, но параллельно мы должны продолжать давление на Россию. У нас до сих пор есть инструменты, мы должны признать это, этот рычаг", - сказал Сибига.

Читайте также: Украина готовится к переговорам с США и Россией в Женеве 17-18 февраля, - Умеров

Украина имеет реалистичные предложения

Министр отметил, что никакого желания со стороны России к серьезным переговорам пока не видно.

"Зато украинская сторона имеет осуществимые предложения. Что мы имеем сейчас: американцы в процессе, это прекрасно. Под личным лидерством Трампа у нас есть шанс ускорить наши мирные усилия. И Украина готова с нашими осуществимыми предложениями. Конечно, никаких мирных договоренностей за счет нашей территориальной целостности и суверенитета. Но в любом случае, если мы говорим о 20-пунктном плане, у нас осталось 3 пункта для уровня лидеров, и у нас есть осуществимые предложения", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Сибига выразил надежду, что во время следующего раунда переговоров "у нас не будет дополнительных исторических лекций".

"Это не о процессе, просто сейчас время для действий и для конкретных шагов", - добавил он.

Читайте также: Сибига о возвращении Мединского к переговорам в Женеве: Снова будут "исторические псевдолекции"

переговоры (5643) Трамп Дональд (7661) Мюнхен (204) Сибига Андрей (789)
Топ комментарии
+9
З Трампом теж.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:36 Ответить
+8
Щось лизання сраки трампа не дуже допомагає!
показать весь комментарий
13.02.2026 20:36 Ответить
+5
Аж гидко від цього лизання дупи трампу.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:39 Ответить
З Трампом теж.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:36 Ответить
100%
показать весь комментарий
13.02.2026 20:39 Ответить
Коли б Трамп насправді хотів би заморозки війни, то він б просто дали б достатньо зброї та грошей на збою. рашка НІКОЛИ не захоче миру, поки захоплює нові території щодня.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:54 Ответить
Не знав, що війну почав Трамп. 😏
показать весь комментарий
13.02.2026 20:36 Ответить
Щось лизання сраки трампа не дуже допомагає!
показать весь комментарий
13.02.2026 20:36 Ответить
Чому? Трампу допомагає! Економія туалетного паперу!
показать весь комментарий
13.02.2026 20:38 Ответить
яким чином ? ..Здати Україну 25% теріторії ,чи зовсім капітулювати ? ...
показать весь комментарий
13.02.2026 20:37 Ответить
Аж гидко від цього лизання дупи трампу.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:39 Ответить
Лиже сигіба а соромно мені
показать весь комментарий
13.02.2026 20:49 Ответить
Як же ви зі своїм "зеленим керманичем" вже заїпали всіх українців!
показать весь комментарий
13.02.2026 20:40 Ответить
Дурня треба хвалити . вже закінчив 8 чи скільки воєн за трампом плаче палата №6
показать весь комментарий
13.02.2026 20:42 Ответить
8. Разом з 1 та 2 світовими
показать весь комментарий
13.02.2026 20:58 Ответить
Війна закінчиться парадом Перемоги на червоній площі!!! і ніякий Трамп в цьому не допоможе!!!
показать весь комментарий
13.02.2026 20:48 Ответить
А він, Трамп, цього хоче?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:51 Ответить
Китай підтримує територіальну цілісність України, і є найбільшим нашим торговим партнером, ми хочем продовжити цю співпрацю, - глава МЗС Сибіга
показать весь комментарий
13.02.2026 20:52 Ответить
А якщо дід раптом копита відкине? То що?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:55 Ответить
Тоді Зеленський може не виконати Оманськи домовленності !
показать весь комментарий
13.02.2026 21:34 Ответить
"зелені зрадники" з України без "американського тромба не можуть оформити окупацію України згідно оманського договорняку....Трампло грошей не дає і війскової техніки теж.але каже віддайте куйлу те.що він вимагає і війна закінчиться...
показать весь комментарий
13.02.2026 20:58 Ответить
***,та з рудим покидьком не можна щось взагалі закінчити,лиш догвором про капітуляцію(
показать весь комментарий
13.02.2026 20:58 Ответить
ВИ ЛИЖЕТЕ ЖОПУ ТРАМПОВІ РІК!!!!! - як результати ?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:01 Ответить
Так. Навіть самі Зельоні признають, що вони не здатні боротись проти Кацапії.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:07 Ответить
ЯКЩО ВСІ "ДВУШЕЧКИ НА МАСКВУ" СКЛАСТИ ДО КУПИ,
ТА ПОВЕРНУТИ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ,
ЯКІ ЗНИЩИВ ШАПІТОЛІЙ95,
ТО МИ ЩЕ Й ПРОДАВАТИ МОГЛИ Б ЗБРОЮ трамПУ
показать весь комментарий
13.02.2026 21:15 Ответить
Уявляю, які квадратні очі роблять деякі европейці, спостерігаючи цю йогу. Гидота.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:15 Ответить
Та і з ним те саме...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:22 Ответить
Трамп з шашкою наголо повеле нас у вирішальний бій.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:27 Ответить
а трамп задолбался с вашими потужными планами перемоги и границы 91 и
показать весь комментарий
13.02.2026 21:27 Ответить
США зараз це вчорашній день. Треба орієнтуватися тільки на Європу. Навіть в ЄС та НАТО переформатують відношення з США. Звісно що для Зеленського краще мати відношення з США якщо він планує підписання капітуляції.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:31 Ответить
 
 