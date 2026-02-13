Без Трампа завершити війну нереально, - Сибіга

Припинення війни РФ проти України неможливе без участі президента США Дональда Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на дискусійній панелі "У центрі уваги – гарантії безпеки для України" Мюнхенського безпекового форуму, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели три раунди (перемовин щодо завершення війни, - ред.) в Абу-Дабі, в тристоронньому форматі (Україна-США-РФ, - ред.). Ми просуваємося. І ми вдячні нашим американським друзям, тому що без Трампа це нереалістично завершити цю війну. Під американським лідерством ми можемо досягти прогресу, але паралельно ми потребуємо продовжувати тиск на Росію. Ми досі маємо інструменти, ми маємо визнати це, цей важіль",- сказав Сибіга.

Читайте також: Україна готується до переговорів зі США та Росією у Женеві 17–18 лютого, - Умєров

Міністр зазначив, що жодного бажання з російської сторони для серйозних перемовин наразі не видно.

"Натомість українська сторона має здійсненні пропозиції. То що ми маємо зараз: американці в процесі, це чудово. Під особистим лідерством Трампа ми маємо шанс прискорити наші мирні зусилля. І Україна готова з нашими здійсненними пропозиціями. Звичано, ніяких мирних домовленостей за рахунок нашої територіальної цілісності і суверенітету. Але в будь-якому разі якщо ми говоримо про 20-пунктний план, у нас лишилося 3 пункти для рівня лідерів, і у нас є здійсненні пропозиції",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Сибіга висловив сподівання, що під час наступного раунду перемовин "у нас не буде додаткових історичних лекцій".

"Це не про процес, просто зараз час для дій і для конкретних кроків",- додав він.

Читайте також: Сибіга про повернення Мединського до переговорів у Женеві: Знову будуть "історичні псевдолекції"

Топ коментарі
З Трампом теж.
13.02.2026 20:36 Відповісти
Щось лизання сраки трампа не дуже допомагає!
13.02.2026 20:36 Відповісти
Аж гидко від цього лизання дупи трампу.
13.02.2026 20:39 Відповісти
З Трампом теж.
13.02.2026 20:36 Відповісти
100%
13.02.2026 20:39 Відповісти
Коли б Трамп насправді хотів би заморозки війни, то він б просто дали б достатньо зброї та грошей на збою. рашка НІКОЛИ не захоче миру, поки захоплює нові території щодня.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
13.02.2026 20:54 Відповісти
Не знав, що війну почав Трамп. 😏
13.02.2026 20:36 Відповісти
Щось лизання сраки трампа не дуже допомагає!
13.02.2026 20:36 Відповісти
Чому? Трампу допомагає! Економія туалетного паперу!
13.02.2026 20:38 Відповісти
яким чином ? ..Здати Україну 25% теріторії ,чи зовсім капітулювати ? ...
13.02.2026 20:37 Відповісти
Аж гидко від цього лизання дупи трампу.
13.02.2026 20:39 Відповісти
Лиже сигіба а соромно мені
13.02.2026 20:49 Відповісти
Як же ви зі своїм "зеленим керманичем" вже заїпали всіх українців!
13.02.2026 20:40 Відповісти
Дурня треба хвалити . вже закінчив 8 чи скільки воєн за трампом плаче палата №6
13.02.2026 20:42 Відповісти
8. Разом з 1 та 2 світовими
13.02.2026 20:58 Відповісти
Війна закінчиться парадом Перемоги на червоній площі!!! і ніякий Трамп в цьому не допоможе!!!
13.02.2026 20:48 Відповісти
А він, Трамп, цього хоче?
13.02.2026 20:51 Відповісти
Китай підтримує територіальну цілісність України, і є найбільшим нашим торговим партнером, ми хочем продовжити цю співпрацю, - глава МЗС Сибіга
13.02.2026 20:52 Відповісти
А якщо дід раптом копита відкине? То що?
13.02.2026 20:55 Відповісти
Тоді Зеленський може не виконати Оманськи домовленності !
13.02.2026 21:34 Відповісти
"зелені зрадники" з України без "американського тромба не можуть оформити окупацію України згідно оманського договорняку....Трампло грошей не дає і війскової техніки теж.але каже віддайте куйлу те.що він вимагає і війна закінчиться...
13.02.2026 20:58 Відповісти
***,та з рудим покидьком не можна щось взагалі закінчити,лиш догвором про капітуляцію(
13.02.2026 20:58 Відповісти
ВИ ЛИЖЕТЕ ЖОПУ ТРАМПОВІ РІК!!!!! - як результати ?
13.02.2026 21:01 Відповісти
Трамп не допомагає рф зброєю. Чим не результат? На інше не надійся.
13.02.2026 22:07 Відповісти
Блищить.
13.02.2026 23:22 Відповісти
Так. Навіть самі Зельоні признають, що вони не здатні боротись проти Кацапії.
13.02.2026 21:07 Відповісти
ЯКЩО ВСІ "ДВУШЕЧКИ НА МАСКВУ" СКЛАСТИ ДО КУПИ,
ТА ПОВЕРНУТИ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ,
ЯКІ ЗНИЩИВ ШАПІТОЛІЙ95,
ТО МИ ЩЕ Й ПРОДАВАТИ МОГЛИ Б ЗБРОЮ трамПУ
13.02.2026 21:15 Відповісти
Уявляю, які квадратні очі роблять деякі европейці, спостерігаючи цю йогу. Гидота.
13.02.2026 21:15 Відповісти
Та і з ним те саме...
13.02.2026 21:22 Відповісти
Трамп з шашкою наголо повеле нас у вирішальний бій.
13.02.2026 21:27 Відповісти
Трамп з шишкою ..... В голові.
14.02.2026 08:02 Відповісти
а трамп задолбался с вашими потужными планами перемоги и границы 91 и
13.02.2026 21:27 Відповісти
США зараз це вчорашній день. Треба орієнтуватися тільки на Європу. Навіть в ЄС та НАТО переформатують відношення з США. Звісно що для Зеленського краще мати відношення з США якщо він планує підписання капітуляції.
13.02.2026 21:31 Відповісти
А як же ж ми , до нього , з кацапами 3 роки воювали ?!
13.02.2026 21:55 Відповісти
Черчегавел
Потужни лизнув
Підофіла американського
В сраку.

Потужність!! Потужність росте як
13.02.2026 21:58 Відповісти
Може вже досить лизати дупу Трампу, нічого він не зробив для завершення війни .навпаки легалізував міжнародного терориста і припинив будь яку фінансову допомогу Україні
13.02.2026 22:10 Відповісти
А вовочка в прольоті?
13.02.2026 22:22 Відповісти
Дійшло до слуг, нарешті.
Та антитрампівська історія на їх совісті,точніше,конторіподоляка,яка бруду вилила на нього,не менше, як на Пороха.
13.02.2026 22:27 Відповісти
Без трумпа, чи без США???
Як США докотились до того що нею керує самозакоханий рудий клован?
Наш клован правда не кращій, але ж ми молода демократія - то з кого брати приклад?
13.02.2026 22:33 Відповісти
Абсолютно вірно, останнім часом тільки і чуєш "тільки Трамп...", нібито США вже перетворились на авторитарну країну, де всі виконують будь-які захцянки цього самозакоханого маразматика і лише він може приймати будь-які рішення (до речі він сам заявив, що для нього існуж лише власна мораль, а ніяке міжнародне право)..
13.02.2026 22:50 Відповісти
Китай може зупинити війну в Україну одним дзвінком, - Посол США при НАТО Метью Вітакер

Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?

А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля. Єдине його геройство і могутність тероризувати жертву погодитися на умови Путіна.
14.02.2026 09:07 Відповісти
А я чув у 2019 році, що війну закінчить Голобородько. Бо тільки він знає,як це зробити. Там про Трампа і згадки не було. Чув тільки прізвище Порошенка, що він не хоче закінчення війни, бо на ній наживається. То чому не закінчує той, що обіцяв?
14.02.2026 09:23 Відповісти
 
 