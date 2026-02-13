Без Трампа завершити війну нереально, - Сибіга
Припинення війни РФ проти України неможливе без участі президента США Дональда Трампа.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на дискусійній панелі "У центрі уваги – гарантії безпеки для України" Мюнхенського безпекового форуму, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Війну нереалістично завершити без Трампа
"Ми провели три раунди (перемовин щодо завершення війни, - ред.) в Абу-Дабі, в тристоронньому форматі (Україна-США-РФ, - ред.). Ми просуваємося. І ми вдячні нашим американським друзям, тому що без Трампа це нереалістично завершити цю війну. Під американським лідерством ми можемо досягти прогресу, але паралельно ми потребуємо продовжувати тиск на Росію. Ми досі маємо інструменти, ми маємо визнати це, цей важіль",- сказав Сибіга.
Україна має реалістичні пропозиції
Міністр зазначив, що жодного бажання з російської сторони для серйозних перемовин наразі не видно.
"Натомість українська сторона має здійсненні пропозиції. То що ми маємо зараз: американці в процесі, це чудово. Під особистим лідерством Трампа ми маємо шанс прискорити наші мирні зусилля. І Україна готова з нашими здійсненними пропозиціями. Звичано, ніяких мирних домовленостей за рахунок нашої територіальної цілісності і суверенітету. Але в будь-якому разі якщо ми говоримо про 20-пунктний план, у нас лишилося 3 пункти для рівня лідерів, і у нас є здійсненні пропозиції",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Сибіга висловив сподівання, що під час наступного раунду перемовин "у нас не буде додаткових історичних лекцій".
"Це не про процес, просто зараз час для дій і для конкретних кроків",- додав він.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
Та антитрампівська історія на їх совісті,точніше,конторіподоляка,яка бруду вилила на нього,не менше, як на Пороха.
Як США докотились до того що нею керує самозакоханий рудий клован?
Наш клован правда не кращій, але ж ми молода демократія - то з кого брати приклад?
Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?
А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля. Єдине його геройство і могутність тероризувати жертву погодитися на умови Путіна.