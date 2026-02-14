Переговори європейських країн із Москвою не зашкодять мирним процесам, - глава МЗС Португалії Ранжел

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що контакти США та європейських країн з Москвою не зашкодять мирному процесу, якщо діятимуть чіткі правила.

"Природно, що Сполучені Штати можуть мати контакти з Москвою. Це очікувано. Я б навіть сказав – це необхідно", – зазначив Ранжел.

Водночас він наголосив, що не вважає помилкою можливі прямі контакти Франції чи інших країн із Росією і не думає, що це зашкодить процесу переговорів. За його словами, за наявності чітких правил такі контакти можуть зробити процес прозорішим.

Міністр підкреслив, що основою мають залишатися прямі переговори між Києвом і Москвою.

"Росія має говорити з Україною, Україна – з Росією. Якщо Сполучені Штати хочуть виступити посередником – це добре, адже вони мають вплив і можливості переконувати Російську Федерацію", – сказав він.

Ранжел також зазначив, що з часом Європа разом з іншими партнерами повинна буде долучитися до гарантування безпеки України та забезпечення ресурсів для її відбудови.

"Це величезний виклик, і український народ відчайдушно потребує початку фази відновлення, бо ситуація надзвичайно складна", – додав міністр.

Що передувало?

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що завершення війни Росії в Україні не призведе до зміни агресивної політики Москви, тож Європа має думати про майбутнє співіснування з РФ.

