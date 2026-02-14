Переговори європейських країн із Москвою не зашкодять мирним процесам, - глава МЗС Португалії Ранжел

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що контакти США та європейських країн з Москвою не зашкодять мирному процесу, якщо діятимуть чіткі правила.

"Природно, що Сполучені Штати можуть мати контакти з Москвою. Це очікувано. Я б навіть сказав – це необхідно", – зазначив Ранжел.

Водночас він наголосив, що не вважає помилкою можливі прямі контакти Франції чи інших країн із Росією і не думає, що це зашкодить процесу переговорів. За його словами, за наявності чітких правил такі контакти можуть зробити процес прозорішим.

Міністр підкреслив, що основою мають залишатися прямі переговори між Києвом і Москвою.

"Росія має говорити з Україною, Україна – з Росією. Якщо Сполучені Штати хочуть виступити посередником – це добре, адже вони мають вплив і можливості переконувати Російську Федерацію", – сказав він.

Ранжел також зазначив, що з часом Європа разом з іншими партнерами повинна буде долучитися до гарантування безпеки України та забезпечення ресурсів для її відбудови.

"Це величезний виклик, і український народ відчайдушно потребує початку фази відновлення, бо ситуація надзвичайно складна", – додав міністр.

Що передувало?

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що завершення війни Росії в Україні не призведе до зміни агресивної політики Москви, тож Європа має думати про майбутнє співіснування з РФ.

Топ коментарі
О еще один идиот выполз. Олимпиада идиотизма
14.02.2026 08:29 Відповісти
Толку з тих переговорів звісно не буде ніякого, та дипломати зможуть показати що щось роблять (зарплату ж не задарма платять), ну і побухають та ескорт поюзають ... зновуж таки отримають "представницькі" і буде чим порадувати сім'ї 🤔
14.02.2026 08:26 Відповісти
"Якщо діятимуть чіткі правила"... Ото загнув, тупий дебіл. Правил зараз немає, на них забили ще з 2014 року. Де Трамп та три його еврея та чіткі правил? Які взагалі правила? Вішати портрет Путіна та стелити йому червону килимкову доріжку? Прикладати руку до сердця, як уморітельно зробив Вітькофф, побачивши русскага фюрера?
14.02.2026 08:34 Відповісти
Думаю, Зеля собі статок зробить на командіровочних.
14.02.2026 08:36 Відповісти
Якщо в цих переговорах просто будуть дуже переконливі попередження про те, що зроблять з Росією в разі продовження агресії, то може навіть допомогти встановленню миру.
14.02.2026 08:30 Відповісти
про що вести переговори? цей телепень не сказав, тому просто телепати язиком не маючи мізків дуже легко
14.02.2026 08:30 Відповісти
Та звичайно, то різні речі. Війна окремо, мирні процеси окремо.
14.02.2026 08:58 Відповісти
Ранжел,про які правила ти говориш,чудо? З ким про правила? Агресор,що веде загарбницьку війну,потребує контактів? Хоча б історію почитав, а потім говорив про правила і контакти. Як же ви задовбали,куплені кацапським бабками гниди!
14.02.2026 09:20 Відповісти
Переговори європейських країн із Москвою не зашкодять мирним процесам, - глава МЗС Португалії Ранжел БАГАТО БУЛО ПЕРЕГОВОРІВ З ГІТЛЕРОМ...?"КАРАЛЮ"
14.02.2026 11:08 Відповісти
еу куколды уже соскучились по чокодадному глазу путьки после стольких лет воздержания после 2022, ну не могут бл без него, так и манит унизиться залезть туда🤣
14.02.2026 11:49 Відповісти
залежить від того про що переговори
14.02.2026 13:27 Відповісти
 
 