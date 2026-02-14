УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12014 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
3 685 38

Зеленський стурбований контактами США і Росії під час війни

Україна знає про спроби США налагодити відносини з РФ

Президент України Володимир Зеленський стурбований через прямі контакти США з Росією, під час яких можуть обговорюватися питання суверенних українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю  The Atlantic.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він підкреслив,  що  Київ володіє інформацією про спроби США вибудувати двосторонні відносини з Росією паралельно з війною. Хоча Україна підтримує заклик американців почати з припинення бойових дій, вона категорично проти розробки спільних документів, які зачіпають українські інтереси.

Зеленський заявив, що російська сторона намагається нав’язати США обговорення статусу окремих тимчасово окупованих регіонів. Україна наполягає на своєму праві бути поінформованою про зміст таких перемовин, особливо коли йдеться про її суверенні території.

Ризик легалізації окупації

За словами глави держави, Росія може чинити тиск на Вашингтон із метою домогтися фактичної легалізації контролю над захопленими землями. Навіть якщо США не планують визнавати такі кроки, сам факт обговорення подібних сценаріїв Зеленський вважає небезпечним сигналом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори європейських країн із Москвою не зашкодять мирним процесам, - глава МЗС Португалії Ранжел

Президент наголосив, що можливе визнання окупованих територій однією з провідних держав світу створить ризикований прецедент. Це може підштовхнути інші країни до спроб силового захоплення чужих територій у різних регіонах.

Загроза міжнародному праву

Підсумовуючи, Зеленський зазначив, що спроби Росії втягнути США в такі обговорення становлять загрозу не лише для України, а й для самої американської демократії, адже вони підривають засади міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон: Європа має розробити правила майбутнього співіснування з Росією

Автор: 

Зеленський Володимир (27812) росія (70096) США (26577) Україна (7251)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
їбать клоун. в тебе в більшості топ чиновників найближчі родичі в маскві живуть і в пітєрі. тут нас зв'язки не тривожать.
показати весь коментар
14.02.2026 08:48 Відповісти
+29
А контактами з Парашею Ермака та Баканова з Міндічем і Подоляка тощо не стурбований?
показати весь коментар
14.02.2026 09:08 Відповісти
+18
показати весь коментар
14.02.2026 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
їбать клоун. в тебе в більшості топ чиновників найближчі родичі в маскві живуть і в пітєрі. тут нас зв'язки не тривожать.
показати весь коментар
14.02.2026 08:48 Відповісти
що правда матка не сподобалася про трампа?
показати весь коментар
14.02.2026 10:05 Відповісти
Контакти наших союзників з нашими ворогами, говорять про те що наші союзники продали Україну за путінські гроші. Потрібно виходити з мирних переговорів і проводити мобілізацію молоді та жінок.
показати весь коментар
14.02.2026 10:10 Відповісти
Все вірно. Потрібно готуватись до Параду Перемоги на червоній площі!!
показати весь коментар
14.02.2026 10:38 Відповісти
Гарант хоче гарантованої інклюзивності своїх зв'язків з кремлядямі. Якщо вона зникає, тоді лохам зроблять його, а йому вже 40+ з 2019.
показати весь коментар
14.02.2026 12:56 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2026 08:56 Відповісти
МОК продавалося і за айпад. Так що самі дешеві
показати весь коментар
14.02.2026 15:17 Відповісти
Нічого він не стурбований ! Скоро капітуляція!
показати весь коментар
14.02.2026 08:57 Відповісти
Втопити зелену мерзоту в її зеленому лайні, не відстороняти а нищити
показати весь коментар
14.02.2026 09:00 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2026 09:01 Відповісти
Потужно стурбований контактами США і вигрібухи під час війни.
показати весь коментар
14.02.2026 09:02 Відповісти
Навіть можна подивитись шо воно там плело, нарколига, - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показати весь коментар
14.02.2026 09:08 Відповісти
Клоун-зрадник,вождь тупого бидла
показати весь коментар
14.02.2026 09:06 Відповісти
Ну війни між кацапами і американцями нема тож можуть терти все що хочуть, ну і звісно сякий такий бізнес провертати із взаємним задоволенням. Тим більш що США не є союзниками України, тож можуть сміливо торгувати її територією 🤔
показати весь коментар
14.02.2026 09:08 Відповісти
А контактами з Парашею Ермака та Баканова з Міндічем і Подоляка тощо не стурбований?
показати весь коментар
14.02.2026 09:08 Відповісти
Ну це зовсім інше, там просто відправляли двушечку на ху...лоград, може і яку інформацію, але це вже за окрему платню
показати весь коментар
14.02.2026 12:01 Відповісти
напевно в сша зрозуміли що тобі виродку мир не потрібен! бо мир це вирок для тебе гниди!
показати весь коментар
14.02.2026 09:10 Відповісти
А ти і далі дякуй Трампу за те що жодної допомоги від США і трамп намалював цифру ніби при Байдені була допомога в 350 мільярдів доларів ,хоч насправді США надали військової і фінансової допомоги на 98 мільярдів доларів і всі мовчать жодних заперечинь.
показати весь коментар
14.02.2026 09:31 Відповісти
Я б ні копійки не дав би державі,яку очолює тупий нарк-зрадик-корупціонер,обраний демократично,тобто наріту ніякої теж довіри!!!
показати весь коментар
14.02.2026 09:36 Відповісти
А кому б ти дав?
показати весь коментар
14.02.2026 11:20 Відповісти
Все,як і в житті.Виручаю перевірених людей,а торчки,алкашня та інші мудрі,хитровиєбані накуй .
показати весь коментар
14.02.2026 11:30 Відповісти
Негру з метровим.
показати весь коментар
14.02.2026 11:33 Відповісти
А "двушачка на маскву" ніде в тебе не свербить..
показати весь коментар
14.02.2026 09:35 Відповісти
то савсем другоє,не понімаєтє
показати весь коментар
14.02.2026 09:37 Відповісти
Президент наголосив, що можливе визнання окупованих територій однією з провідних держав світу створить ризикований прецедент. Це може підштовхнути інші країни до спроб силового захоплення чужих територій у різних регіонах Джерело: https://censor.net/ua/n3600527

Прям рятівник всієї планети.
показати весь коментар
14.02.2026 09:39 Відповісти
А що тут не так? Тільки визнають - почнеться.
показати весь коментар
14.02.2026 11:35 Відповісти
все так, але не потужнику філософствувати стосовно інших країн та прав сили. то їх проблеми-хай вони і вирішують, але не за рахунок життів українців.
показати весь коментар
14.02.2026 11:44 Відповісти
а громадянством рашки у твого найближчого оточення та у твоїх слуг урода ти не стурбований, хуцпатий ти покидьок? імхо що і у тебе, виродок, теж є москальське громадянство...
показати весь коментар
14.02.2026 09:56 Відповісти
Правильна позиція. Приходить час тикати Трампа носом у його гівно. Вибори скоро, позиції у нього так собі.
показати весь коментар
14.02.2026 09:57 Відповісти
Та поки Трамп ще зможе його так тикнути як шкідливого кота.
показати весь коментар
14.02.2026 10:00 Відповісти
Ти диви який стурбований, про Україну так не турбується!
показати весь коментар
14.02.2026 10:32 Відповісти
Шо воно там строе із себе?Великий геополитік .
показати весь коментар
14.02.2026 10:47 Відповісти
А народ стурбований неофіційними кон тактами ,,найвеличнішого" і ,,завгоспа" .
показати весь коментар
14.02.2026 11:25 Відповісти
А двушками на москву значить не стурбований? Великі дяді між собою розмовляють а тебе вже викинуто на звалище, звичайне, навіть не історії..
показати весь коментар
14.02.2026 12:20 Відповісти
Конкуренції боїться. В нього самого голуба мрія на зустріч з Пуйлом.
показати весь коментар
14.02.2026 13:49 Відповісти
 
 