Зеленський стурбований контактами США і Росії під час війни

Президент України Володимир Зеленський стурбований через прямі контакти США з Росією, під час яких можуть обговорюватися питання суверенних українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.

Він підкреслив, що Київ володіє інформацією про спроби США вибудувати двосторонні відносини з Росією паралельно з війною. Хоча Україна підтримує заклик американців почати з припинення бойових дій, вона категорично проти розробки спільних документів, які зачіпають українські інтереси.

Зеленський заявив, що російська сторона намагається нав’язати США обговорення статусу окремих тимчасово окупованих регіонів. Україна наполягає на своєму праві бути поінформованою про зміст таких перемовин, особливо коли йдеться про її суверенні території.

Ризик легалізації окупації

За словами глави держави, Росія може чинити тиск на Вашингтон із метою домогтися фактичної легалізації контролю над захопленими землями. Навіть якщо США не планують визнавати такі кроки, сам факт обговорення подібних сценаріїв Зеленський вважає небезпечним сигналом.

Президент наголосив, що можливе визнання окупованих територій однією з провідних держав світу створить ризикований прецедент. Це може підштовхнути інші країни до спроб силового захоплення чужих територій у різних регіонах.

Загроза міжнародному праву

Підсумовуючи, Зеленський зазначив, що спроби Росії втягнути США в такі обговорення становлять загрозу не лише для України, а й для самої американської демократії, адже вони підривають засади міжнародного права.

