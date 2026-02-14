РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
Ван И встретился с главами МИД Великобритании, Германии и Франции по поводу войны в Украине

Мюнхенская конференция по безопасности: Ван И обсуждает конфликт в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами Великобритании, Германии и Франции войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, таким как "украинский кризис" (так в Китае официально называют российскую войну в Украине – ред.)", – говорится в сообщениях внешнеполитического ведомства о переговорах Вана с европейскими коллегами.

В МИД Китая детали обсуждения войны в Украине не раскрывают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Рубио встретятся в Мюнхене 14 февраля

МИД Германии: диалог с Китаем ключевой для мира в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал диалог с Китаем ключевым, призвал Пекин использовать влияние для мира в Украине.

"Агрессивная война России против Украины и ее поддержка третьими сторонами угрожают европейской безопасности. Мы ожидаем, что Китай использует свое влияние для обеспечения прочного мира в Украине", - написал Вадефуль в Х.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио неожиданно отменил встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене, - FT

Китай зустрівся, в США злились,бо немає що сказати пісділерам
14.02.2026 10:43 Ответить
Якщ хтось очікує, що косоока мавпа припинить срати і перетвориться на голуба миру, то розчарування в тому, що голуби серуть ще більше.
14.02.2026 10:48 Ответить
вирисовується ЄС ПЛЮС КИТАЙ (ТРАМПЛО НХ)
14.02.2026 11:05 Ответить
нічого подібного. китай просто чекає, коли повз пропливуть трупи кацапії, штатів і європи.
14.02.2026 11:24 Ответить
 
 