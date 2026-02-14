Ван И встретился с главами МИД Великобритании, Германии и Франции по поводу войны в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами Великобритании, Германии и Франции войну России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД КНР.
"Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, таким как "украинский кризис" (так в Китае официально называют российскую войну в Украине – ред.)", – говорится в сообщениях внешнеполитического ведомства о переговорах Вана с европейскими коллегами.
В МИД Китая детали обсуждения войны в Украине не раскрывают.
МИД Германии: диалог с Китаем ключевой для мира в Украине
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал диалог с Китаем ключевым, призвал Пекин использовать влияние для мира в Украине.
"Агрессивная война России против Украины и ее поддержка третьими сторонами угрожают европейской безопасности. Мы ожидаем, что Китай использует свое влияние для обеспечения прочного мира в Украине", - написал Вадефуль в Х.
