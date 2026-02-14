Ван Ї зустрівся з главами МЗС Британії, Німеччини та Франції щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції обговорив з міністрами Британії, Німеччини та Франції війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС КНР.

"Сторони обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань, що становлять спільний інтерес, таких як "українська криза" (так у Китаї офіційно називають російську війну в Україні ,– ред.)", - ідеться в повідомленнях зовнішньополітичного відомства про переговори Вана із європейськими колегами.

У МЗС Китаю деталі обговорення війни в Україні не розкривають.

МЗС Німеччини: діалог із Китаєм ключовий для миру в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав діалог із Китаєм ключовим, закликав Пекін використати вплив для миру в Україні.

"Агресивна війна Росії проти України та її підтримка третіми сторонами загрожують європейській безпеці. Ми очікуємо, що Китай використає свій вплив для забезпечення міцного миру в Україні", - написав Вадефуль у Х.

