Мюнхенська конференція 2026
Ван Ї зустрівся з главами МЗС Британії, Німеччини та Франції щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції обговорив з міністрами Британії, Німеччини та Франції війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС КНР.

"Сторони обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань, що становлять спільний інтерес, таких як "українська криза" (так у Китаї офіційно називають російську війну в Україні ,– ред.)", - ідеться в повідомленнях зовнішньополітичного відомства про переговори Вана із європейськими колегами.

У МЗС Китаю деталі обговорення війни в Україні не розкривають.

МЗС Німеччини: діалог із Китаєм ключовий для миру в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав діалог із Китаєм ключовим, закликав Пекін використати вплив для миру в Україні.

"Агресивна війна Росії проти України та її підтримка третіми сторонами загрожують європейській безпеці. Ми очікуємо, що Китай використає свій вплив для забезпечення міцного миру в Україні", - написав Вадефуль у Х.

+4
Якщ хтось очікує, що косоока мавпа припинить срати і перетвориться на голуба миру, то розчарування в тому, що голуби серуть ще більше.
14.02.2026 10:48 Відповісти
+2
Китай зустрівся, в США злились,бо немає що сказати пісділерам
14.02.2026 10:43 Відповісти
+2
вирисовується ЄС ПЛЮС КИТАЙ (ТРАМПЛО НХ)
14.02.2026 11:05 Відповісти
нічого подібного. китай просто чекає, коли повз пропливуть трупи кацапії, штатів і європи.
14.02.2026 11:24 Відповісти
так то воно так, але можна дочекатись що ранішє сам попливеш
14.02.2026 11:36 Відповісти
Так, а по ходу очікування, укріплюється сам.
14.02.2026 13:02 Відповісти
мб хоть с Китаем получиться договориться, а то от штатов толку ноль без палочки
14.02.2026 11:37 Відповісти
для чого китайцям ,трупи???Вони світові торгаші і європейський ринок з його фінансовим ринком ,як і дешеві рашистські енергоносії ,в тому числі післати накуй гегемонію США.ЯКІ САМІ РВУТЬ ВДНОСИНИ З ЄС це є саме те.що їм потрібно...Витіснити штати
14.02.2026 11:37 Відповісти
червонодупий китайський режим , хай вас всі Боги покарають ,разом з вашою рашою !!! ...
14.02.2026 13:02 Відповісти
Щодо війни між Україною та рф.
14.02.2026 13:25 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19932 Быть Или - Ван И и позиция Китая по Украине (на конференции в Мюнхене):
Просто чтобы ни у кого не было иллюзий.
1. "Первопричины конфликта" прозвучало дважды - и во вступительном слове, и в ответе на вопрос. От ответа на вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины Ван И ушёл. Вместо этого он выдал пространное отступление, после чего фраза о суверенитете и территориальной целостности всё-таки прозвучала, но уже НЕ в контексте Украины. То есть можно даже воспринять как намёк на территориальную целостность России, которая вписала в свою конпроституцию 4 украинских области.
И, чтобы добить, добавил фразу об "опасениях обеих сторон насчёт легитимности", что можно воспринять как эхо путинской риторики о "нелегитимности Зеленского".,
2. Говоря об участии Европы за столом переговоров, Ван И уточнил, что имел в виду, что Европа должна начать диалог с Россией. При этом он добавил фразу о новой "архитектуре безопасности в Европе" - снова дублирование путинской риторики.
Несложно догадаться, что, говоря о "новых идеях, которые должна предложить Европа", Ван И имел в виду необходимость учесть предложения России о "новой архитектуре безопасности".
3. От вопроса о том, что может сделать Китай для завершения войны, Ван И также уклонился, мол, Китай здесь не причём, у него нет последнего слова.
К сожалению, у Китая даже не позиция "пророссийского нейтралитета". Это почти прямая поддержка завершения войны на российских условиях, просто с немного иносказательной риторикой, традиционно присущей китайской дипломатии.
14.02.2026 14:49 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/1436 Сергій Таран:
Прикметний виступ голови МЗС Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, в якому він заявив, що Європа нарешті «набралася сміливості» почати вести переговори з Росією про війну в Україні. Виглядає з першого погляду як іронія, але ця іронія йде всупереч офіційній позиції самої Росії, яка проти участі Європи у переговорах. Так само не вітає активну участь у переговорах Європи і Трамп.
У такий спосіб Китай намагається навести з Європою свої мости, і ці мости мають бути про безпеку. Звісно, ідеалізувати Китай не потрібно, але він має інструменти закрити питання російсько-української війни у разі досягнення глобальних домовленостей із Заходом. Досягти таких домовленостей складно, але можливо. Присутність в Мюнхені голови МЗС Китаю у Мюнхені та запланований на квітень візит Трампа у Китай - тому свідчення.
14.02.2026 15:28 Відповісти
 
 