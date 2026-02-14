Ван Ї зустрівся з главами МЗС Британії, Німеччини та Франції щодо війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції обговорив з міністрами Британії, Німеччини та Франції війну Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС КНР.
"Сторони обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань, що становлять спільний інтерес, таких як "українська криза" (так у Китаї офіційно називають російську війну в Україні ,– ред.)", - ідеться в повідомленнях зовнішньополітичного відомства про переговори Вана із європейськими колегами.
У МЗС Китаю деталі обговорення війни в Україні не розкривають.
МЗС Німеччини: діалог із Китаєм ключовий для миру в Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав діалог із Китаєм ключовим, закликав Пекін використати вплив для миру в Україні.
"Агресивна війна Росії проти України та її підтримка третіми сторонами загрожують європейській безпеці. Ми очікуємо, що Китай використає свій вплив для забезпечення міцного миру в Україні", - написав Вадефуль у Х.
Просто чтобы ни у кого не было иллюзий.
1. "Первопричины конфликта" прозвучало дважды - и во вступительном слове, и в ответе на вопрос. От ответа на вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины Ван И ушёл. Вместо этого он выдал пространное отступление, после чего фраза о суверенитете и территориальной целостности всё-таки прозвучала, но уже НЕ в контексте Украины. То есть можно даже воспринять как намёк на территориальную целостность России, которая вписала в свою
конпроституцию 4 украинских области.
И, чтобы добить, добавил фразу об "опасениях обеих сторон насчёт легитимности", что можно воспринять как эхо путинской риторики о "нелегитимности Зеленского".,
2. Говоря об участии Европы за столом переговоров, Ван И уточнил, что имел в виду, что Европа должна начать диалог с Россией. При этом он добавил фразу о новой "архитектуре безопасности в Европе" - снова дублирование путинской риторики.
Несложно догадаться, что, говоря о "новых идеях, которые должна предложить Европа", Ван И имел в виду необходимость учесть предложения России о "новой архитектуре безопасности".
3. От вопроса о том, что может сделать Китай для завершения войны, Ван И также уклонился, мол, Китай здесь не причём, у него нет последнего слова.
К сожалению, у Китая даже не позиция "пророссийского нейтралитета". Это почти прямая поддержка завершения войны на российских условиях, просто с немного иносказательной риторикой, традиционно присущей китайской дипломатии.
Прикметний виступ голови МЗС Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, в якому він заявив, що Європа нарешті «набралася сміливості» почати вести переговори з Росією про війну в Україні. Виглядає з першого погляду як іронія, але ця іронія йде всупереч офіційній позиції самої Росії, яка проти участі Європи у переговорах. Так само не вітає активну участь у переговорах Європи і Трамп.
У такий спосіб Китай намагається навести з Європою свої мости, і ці мости мають бути про безпеку. Звісно, ідеалізувати Китай не потрібно, але він має інструменти закрити питання російсько-української війни у разі досягнення глобальних домовленостей із Заходом. Досягти таких домовленостей складно, але можливо. Присутність в Мюнхені голови МЗС Китаю у Мюнхені та запланований на квітень візит Трампа у Китай - тому свідчення.