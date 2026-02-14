Чем дольше длится война, тем больше ресурса у РФ, - Зеленский
Продолжительная война позволяет России аккумулировать дополнительные ресурсы, поэтому международная поддержка Украины должна оставаться стабильной и решительной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Последствия затяжной войны
По словам главы государства, чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает агрессор, а последствия становятся все более опасными. Речь идет не только о росте военных возможностей, но и об эволюции вооружения, характера самой войны и действий российского лидера Владимира Путина.
Призыв к мировым лидерам
Зеленский подчеркнул, что мир должен осознавать масштаб вызовов. Он призвал международных партнеров задуматься, готовы ли они не только противостоять войне, но и постоянным попыткам России представить агрессию как якобы "защиту собственных интересов".
Президент подчеркнул, что Украина ежедневно отстаивает свою позицию на международной арене и делает все возможное для достижения справедливого мира. По его словам, государство находится в постоянном контакте с представителями США, чтобы следующие переговоры стали результативными.
