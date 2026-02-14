РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
Чем дольше длится война, тем больше ресурса у РФ, - Зеленский

Затягивание войны играет на руку России

Продолжительная война позволяет России аккумулировать дополнительные ресурсы, поэтому международная поддержка Украины должна оставаться стабильной и решительной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Последствия затяжной войны

По словам главы государства, чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает агрессор, а последствия становятся все более опасными. Речь идет не только о росте военных возможностей, но и об эволюции вооружения, характера самой войны и действий российского лидера Владимира Путина.

Призыв к мировым лидерам

Зеленский подчеркнул, что мир должен осознавать масштаб вызовов. Он призвал международных партнеров задуматься, готовы ли они не только противостоять войне, но и постоянным попыткам России представить агрессию как якобы "защиту собственных интересов".

Президент подчеркнул, что Украина ежедневно отстаивает свою позицию на международной арене и делает все возможное для достижения справедливого мира. По его словам, государство находится в постоянном контакте с представителями США, чтобы следующие переговоры стали результативными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир, - Зеленский

Топ комментарии
+8
Просто до чого мерзотний зеленський коли він грабує державу під час війни ,коли нема ума щоб управляти державою а є тільки вонючі понти і жадоба до влади він когось вчить як себе вести фу гидота
14.02.2026 14:27
+8
Добре, що наш Лідор тупий і не розуміє, що йому пишуть на карточці. Бо могло би бути соромно💩
14.02.2026 14:28
+6
За словами глави держави, що довше триває війна, то більше ресурсів отримує агресор, а наслідки стають дедалі небезпечнішими. Джерело: https://censor.net/ua/n3600578

А як же байочки політруків на відсосі в жОПи про те, що кацапів очікує неминучий крах через 3-6-12-24-... місяців??? Виглядає на те, що вожак зеленого племені клінічних ідіотів не читає полум'яні дописи своїх же медіашлюх?
14.02.2026 14:29
За його словами, держава перебуває у постійному контакті з представниками США, щоб ПОСТІЙНО ПРОДОВЖУВАЛАСЬ ВІЙНА В УКРАЇНІ.ЩО Є НА ЧАС МОЄЇ ДОПОВІДІ
14.02.2026 14:26
Дивне мовчання пересидента про масовану та всебічну допомогу китайців, своєму васалу ****** на московії!! Це знає і бачить весь Світ, а зеленський петляє від цієї очевидності!?!?
Оманські, мабуть, йому заборонили про китайців говорити!?!?
Слава Україні !!! Смерть московітам з *******!!!
14.02.2026 14:51
Дайте йому жуйку.
14.02.2026 14:28
Отакої) Та не може бути, іпсо.
14.02.2026 14:28
Чим більше триває війна,тим більше ти грабуєш країну.
14.02.2026 14:28
Психологія - якщо сказати "тобі треба пройти 2000 км при температурі +40", то ти скажеш "та я не дійду, вмру по дорозі, ну його нафіг". А якщо сказати "треба пройти 10 км і завтра вже буде прохолодно, а там чекає шось дуже гарне і приємне", то й нормально. А там щее 10, і ще 10, та й так поступово повзе)
14.02.2026 14:32
З впертістю олігофрена повзе прямо до провалля, хотіли ви сказати?
14.02.2026 14:35
Але ж якщо вважати, що провалля - це іпсо, а насправді все буде добре, то чого й не повзти? Тим більше, що періодично по дорозі бачиш таблички "крах російської економіки", "ЄС в 2027 році" й так далі. Для бадьорості.
14.02.2026 14:55
Тобто,іншими словами ,"скоріше б нам здатися"((
14.02.2026 14:30
Чи то так автор написав, чи синочка мамиримми зовсім дурник. Виходить так, чим довша війна, тим більше ресурсів у рашки. Всеж хочу, щоб автор допису щось наплутав, хоча в це малоімовірно.
14.02.2026 14:32
Насправді бабуїн випадково сказав чисту правду. Інша справа, що вона геть розходиться з основними тезами офіційної пропаганди, розрахованої на зелений лохоторат, але то вже таке
14.02.2026 14:42
Однією рукою тримає чашку кави над кримом а іншою шле двушки на москву... до чого ж ти лицемірна наволоч.
14.02.2026 14:36
Це він про себе і своє кодло ченишових-міндічів?
14.02.2026 14:47
Мнюхен 2022року. за 5 днів до нападу. попри всі дані розвідки

ви ж пам'ятаєте цю істоту

14.02.2026 15:11
якщо враховувати двушечки на Москву то дійсно так і є.
14.02.2026 15:12
Красноречивый ты наш.
14.02.2026 15:13
А як же карколомних 19 пакетів санкцій?
14.02.2026 15:16
А партнёры говорят что ресурсов у рахи все меньше. Нужно только немножко ещё поднажать, надавить и переждать и все будет хорошо. Хоть и не сразу. И не для всех. Кому верить?)
14.02.2026 15:37
Чим довше війна, тим більше ви крадите!
14.02.2026 15:41
Бо ти нікчема. Крадеш ресурси українців, допоки ***** нарощує свої
14.02.2026 15:45
 
 