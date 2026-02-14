Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир, - Зеленский

Украина готова подписать соглашение, которое принесет реальный мир нашему государству.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Каким должен быть мир?

"Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну. Эта война может быть завершена с достоинством", - отметил глава государства.

"Мы действительно надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными и содержательными, полезными для всех нас. Но честно говоря, иногда создается впечатление, что стороны говорят о совершенно разных вещах", - уточнил он.

Цена войны для РФ

Зеленский также уточнил, что за каждый километр оккупированной украинской земли на Донецком фронте Россия теперь платит 156 солдат.

