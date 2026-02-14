РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7386 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
869 17

Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир, - Зеленский

Зеленский о мире

Украина готова подписать соглашение, которое принесет реальный мир нашему государству.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каким должен быть мир?

"Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну. Эта война может быть завершена с достоинством", - отметил глава государства.

"Мы действительно надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными и содержательными, полезными для всех нас. Но честно говоря, иногда создается впечатление, что стороны говорят о совершенно разных вещах", - уточнил он.

Читайте также: Благодаря Украине Орбан может отращивать свой живот вместо наращивания армии, - Зеленский

Цена войны для РФ

Зеленский также уточнил, что за каждый километр оккупированной украинской земли на Донецком фронте Россия теперь платит 156 солдат.

Новость будет обновляться

Читайте: Неизвестно, действительно ли Россия хочет завершения войны, - Рубио

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) переговоры (5649)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
14.02.2026 13:50 Ответить
+5
"Ми готові до угоди..." - та немає навіть і тіні сумніву в цьому! Головне ж питання - хто такі оті "ми" для вас і до якої "угоди" ви готові! Бо оті потуги щось виторгувати на якихось підкилимних тусовках з трУмпом виглядають більше схожими на пошук варіантів збереження своєї шкурки і твоєї шобли начолі з "сірим кардиналом" єрмилою на виборах і після них, коли вас викинуть з влади.
показать весь комментарий
14.02.2026 13:50 Ответить
+4
Вовочку сьогодні понесло...чи пронесло...
показать весь комментарий
14.02.2026 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про перемогу у війні вже і не йдеться ...?
показать весь комментарий
14.02.2026 13:47 Ответить
Вовочку сьогодні понесло...чи пронесло...
показать весь комментарий
14.02.2026 13:47 Ответить
Є питання....


показать весь комментарий
14.02.2026 13:49 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 13:53 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 13:50 Ответить
"Ми готові до угоди..." - та немає навіть і тіні сумніву в цьому! Головне ж питання - хто такі оті "ми" для вас і до якої "угоди" ви готові! Бо оті потуги щось виторгувати на якихось підкилимних тусовках з трУмпом виглядають більше схожими на пошук варіантів збереження своєї шкурки і твоєї шобли начолі з "сірим кардиналом" єрмилою на виборах і після них, коли вас викинуть з влади.
показать весь комментарий
14.02.2026 13:50 Ответить
як завжди - ми готові , но не готові.
показать весь комментарий
14.02.2026 13:51 Ответить
воно все не реальне.. Тільки загроза війни може довести про реальність умов миру, яку колись створили...
показать весь комментарий
14.02.2026 13:53 Ответить
На даному етапі кацапів влаштує тільки одна угода - капітуляція України!
Тому - зброя, багато зброї, підтримка партнерів і санкції, санкції і ще раз санкції проти рф, аж поки вони не завиють.
От тоді можна буде розмовляти про якусь угоду...
показать весь комментарий
14.02.2026 14:00 Ответить
То давайте вже, підпис здесь і підпис здесь, і досить мучити людей!
показать весь комментарий
14.02.2026 14:01 Ответить
З цим небритим іпланом ніякої мирної угоди крім капітуляції.Його завдання читати тексти мудрому наріту 7 днів в неділлю.Бескінечна брехня і обіцянки.Це хто такий взагалі???
показать весь комментарий
14.02.2026 14:07 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 14:12 Ответить
Конечно. И будет этот мир "достойным", "справедливым", "долговременным" и на условиях москвы. Слава верховному зегеваре(шоб он сдох).
показать весь комментарий
14.02.2026 14:16 Ответить
ЩО ЦЕ БУЛО??? трава в "зеленому ілюмінаторі" "Ми справді сподіваємося, що тристоронні зустрічі наступного тижня будуть серйозними і змістовними, корисними для всіх нас. Але чесно кажучи, іноді складається враження, що сторони говорять про абсолютно різні речі", - уточнив він. Таку куйню придумують аферисти
показать весь комментарий
14.02.2026 14:16 Ответить
Ти ж казав що українці готові і далі воювати і стримувати своїми тілами ситу і ліниву Європу? Он як на 90 мільярдів слини накапало
показать весь комментарий
14.02.2026 14:16 Ответить
Ми вже все вкрали
тепер
готові до угоди
показать весь комментарий
14.02.2026 14:23 Ответить
З подачі Трампа всі говорять про мирну угоду.
В мене виникає питання, чому між Японією та росією немає якої мирної угоди і її ніхто не вимагає?
Чому від нас вимагають, щоб ми офіційно поступилися, щоб ми офіційно пробачили злочини росіян?
Пробачення злочинця - це покарання для жертви.
Проігнорувати злочини - це стати їх співучасниками.
показать весь комментарий
14.02.2026 14:25 Ответить
 
 