Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир, - Зеленский
Украина готова подписать соглашение, которое принесет реальный мир нашему государству.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Каким должен быть мир?
"Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну. Эта война может быть завершена с достоинством", - отметил глава государства.
"Мы действительно надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными и содержательными, полезными для всех нас. Но честно говоря, иногда создается впечатление, что стороны говорят о совершенно разных вещах", - уточнил он.
Цена войны для РФ
Зеленский также уточнил, что за каждый километр оккупированной украинской земли на Донецком фронте Россия теперь платит 156 солдат.
Тому - зброя, багато зброї, підтримка партнерів і санкції, санкції і ще раз санкції проти рф, аж поки вони не завиють.
От тоді можна буде розмовляти про якусь угоду...
тепер
готові до угоди
В мене виникає питання, чому між Японією та росією немає якої мирної угоди і її ніхто не вимагає?
Чому від нас вимагають, щоб ми офіційно поступилися, щоб ми офіційно пробачили злочини росіян?
Пробачення злочинця - це покарання для жертви.
Проігнорувати злочини - це стати їх співучасниками.