Ми готові до угоди, яка принесе реальний мир, - Зеленський

Україна готова підписати угоду, яка принесе реальний мир нашій державі.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Яким має бути мир?

"Ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. Ми віримо, що можна закінчити цю війну. Ця війна може бути завершена з гідністю", - зауважив глава держави.

"Ми справді сподіваємося, що тристоронні зустрічі наступного тижня будуть серйозними і змістовними, корисними для всіх нас. Але чесно кажучи, іноді складається враження, що сторони говорять про абсолютно різні речі", - уточнив він.

Ціна війни для РФ

Зеленський також уточнив, що за кожен кілометр окупованої української землі на Донецькому фронті Росія тепер платить  156 солдатів.

"Мають бути реальні гарантії безпеки для України... У нас є сильні домовленості, які готові до підписання з США та Європою. Ми думаємо, що угода щодо гарантій безпеки має бути до будь-якої угоди про завершення війни. Ми сподіваємося, що президент Трамп та весь американський народ почує нас", - додав він.

Топ коментарі
+29
14.02.2026 13:50 Відповісти
+16
"Ми готові до угоди..." - та немає навіть і тіні сумніву в цьому! Головне ж питання - хто такі оті "ми" для вас і до якої "угоди" ви готові! Бо оті потуги щось виторгувати на якихось підкилимних тусовках з трУмпом виглядають більше схожими на пошук варіантів збереження своєї шкурки і твоєї шобли начолі з "сірим кардиналом" єрмилою на виборах і після них, коли вас викинуть з влади.
14.02.2026 13:50 Відповісти
+14
Про перемогу у війні вже і не йдеться ...?
14.02.2026 13:47 Відповісти
14.02.2026 13:47 Відповісти
Ну почему же. Все о ней только и говорят. Но живой путен и не рухнувшая экономика рахи путают все карты. Пока не сложилось. Нужно подождать
14.02.2026 15:49 Відповісти
Хто "всі" , конкретно ?
14.02.2026 17:01 Відповісти
Вовочку сьогодні понесло...чи пронесло...
14.02.2026 13:47 Відповісти
Є питання....


14.02.2026 13:49 Відповісти
14.02.2026 13:53 Відповісти
Термін «приход» (або «гаряча хвиля», «спалах») у контексті вживання наркотиків описує момент найінтенсивнішого задоволення, який виникає одразу після потрапляння речовини в організм. Це пікова точка наркотичного сп'яніння, що триває від кількох секунд до кількох хвилин.
14.02.2026 14:32 Відповісти
14.02.2026 13:50 Відповісти
14.02.2026 13:50 Відповісти
як завжди - ми готові , но не готові.
14.02.2026 13:51 Відповісти
воно все не реальне.. Тільки загроза війни може довести про реальність умов миру, яку колись створили...
14.02.2026 13:53 Відповісти
На даному етапі кацапів влаштує тільки одна угода - капітуляція України!
Тому - зброя, багато зброї, підтримка партнерів і санкції, санкції і ще раз санкції проти рф, аж поки вони не завиють.
От тоді можна буде розмовляти про якусь угоду...
14.02.2026 14:00 Відповісти
То давайте вже, підпис здесь і підпис здесь, і досить мучити людей!
14.02.2026 14:01 Відповісти
З цим небритим іпланом ніякої мирної угоди крім капітуляції.Його завдання читати тексти мудрому наріту 7 днів в неділлю.Бескінечна брехня і обіцянки.Це хто такий взагалі???
14.02.2026 14:07 Відповісти
Обдолбаний клоун посередньої клоунської труппи, який, разом зі своєю бандою, срав в мізки зелохам з 2014 і ось тепер в результаті виборів 2019 року маємо таке горе для мільйонів адекватних людей. Воно - " кто угодна толька нє Парашенка".
14.02.2026 20:31 Відповісти
14.02.2026 14:12 Відповісти
Конечно. И будет этот мир "достойным", "справедливым", "долговременным" и на условиях москвы. Слава верховному зегеваре(шоб он сдох).
14.02.2026 14:16 Відповісти
ЩО ЦЕ БУЛО??? трава в "зеленому ілюмінаторі" "Ми справді сподіваємося, що тристоронні зустрічі наступного тижня будуть серйозними і змістовними, корисними для всіх нас. Але чесно кажучи, іноді складається враження, що сторони говорять про абсолютно різні речі", - уточнив він. Таку куйню придумують аферисти
14.02.2026 14:16 Відповісти
Ти ж казав що українці готові і далі воювати і стримувати своїми тілами ситу і ліниву Європу? Он як на 90 мільярдів слини накапало
14.02.2026 14:16 Відповісти
Ми вже все вкрали
тепер
готові до угоди
14.02.2026 14:23 Відповісти
З подачі Трампа всі говорять про мирну угоду.
В мене виникає питання, чому між Японією та росією немає якої мирної угоди і її ніхто не вимагає?
Чому від нас вимагають, щоб ми офіційно поступилися, щоб ми офіційно пробачили злочини росіян?
Пробачення злочинця - це покарання для жертви.
Проігнорувати злочини - це стати їх співучасниками.
14.02.2026 14:25 Відповісти
Говорить одне,а на практиці робить протилежне.
В унісон йому підтакує армія зелеботви,яка ладна воювати чужими руками до останнього.
14.02.2026 14:58 Відповісти
Кому ще незрозуміло що зеленський це 100 відсотків брехлива мерзота
14.02.2026 17:31 Відповісти
І зрадник.
14.02.2026 20:26 Відповісти
Недоразумение Украины.
14.02.2026 19:47 Відповісти
Що Зеленський має на увазі знає тільки Путлер .
14.02.2026 21:33 Відповісти
 
 