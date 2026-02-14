Ми готові до угоди, яка принесе реальний мир, - Зеленський

Україна готова підписати угоду, яка принесе реальний мир нашій державі.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Яким має бути мир?

"Ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. Ми віримо, що можна закінчити цю війну. Ця війна може бути завершена з гідністю", - зауважив глава держави.

"Ми справді сподіваємося, що тристоронні зустрічі наступного тижня будуть серйозними і змістовними, корисними для всіх нас. Але чесно кажучи, іноді складається враження, що сторони говорять про абсолютно різні речі", - уточнив він.

Ціна війни для РФ

Зеленський також уточнив, що за кожен кілометр окупованої української землі на Донецькому фронті Росія тепер платить 156 солдатів.

"Мають бути реальні гарантії безпеки для України... У нас є сильні домовленості, які готові до підписання з США та Європою. Ми думаємо, що угода щодо гарантій безпеки має бути до будь-якої угоди про завершення війни. Ми сподіваємося, що президент Трамп та весь американський народ почує нас", - додав він.

