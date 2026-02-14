Чим довше триває війна, тим більше ресурсу в РФ, - Зеленський

Тривала війна дозволяє Росії акумулювати додаткові ресурси, тому міжнародна підтримка України має залишатися стабільною та рішучою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Наслідки затяжної війни

За словами глави держави, що довше триває війна, то більше ресурсів отримує агресор, а наслідки стають дедалі небезпечнішими. Йдеться не лише про зростання військових можливостей, а й про еволюцію озброєння, характеру самої війни та дій російського лідера Володимира Путіна.

Заклик до світових лідерів

Зеленський наголосив, що світ має усвідомлювати масштаб викликів. Він закликав міжнародних партнерів замислитися, чи готові вони не тільки протистояти війні, а й постійним спробам Росії представити агресію як нібито "захист власних інтересів".

Президент підкреслив, що Україна щодня відстоює свою позицію на міжнародній арені та робить усе можливе для досягнення справедливого миру. За його словами, держава перебуває у постійному контакті з представниками США, щоб наступні переговори стали результативними.

