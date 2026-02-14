5 230 39

Чим довше триває війна, тим більше ресурсу в РФ, - Зеленський

Затягування війни грає на користь Росії

Тривала війна дозволяє Росії акумулювати додаткові ресурси, тому міжнародна підтримка України має залишатися стабільною та рішучою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Наслідки затяжної війни

За словами глави держави, що довше триває війна, то більше ресурсів отримує агресор, а наслідки стають дедалі небезпечнішими. Йдеться не лише про зростання військових можливостей, а й про еволюцію озброєння, характеру самої війни та дій російського лідера Володимира Путіна.

Заклик до світових лідерів

Зеленський наголосив, що світ має усвідомлювати масштаб викликів. Він закликав міжнародних партнерів замислитися, чи готові вони не тільки протистояти війні, а й постійним спробам Росії представити агресію як нібито "захист власних інтересів".

Президент підкреслив, що Україна щодня відстоює свою позицію на міжнародній арені та робить усе можливе для досягнення справедливого миру. За його словами, держава перебуває у постійному контакті з представниками США, щоб наступні переговори стали результативними.

Просто до чого мерзотний зеленський коли він грабує державу під час війни ,коли нема ума щоб управляти державою а є тільки вонючі понти і жадоба до влади він когось вчить як себе вести фу гидота
Добре, що наш Лідор тупий і не розуміє, що йому пишуть на карточці. Бо могло би бути соромно💩
Чим більше триває війна,тим більше ти грабуєш країну.
За його словами, держава перебуває у постійному контакті з представниками США, щоб ПОСТІЙНО ПРОДОВЖУВАЛАСЬ ВІЙНА В УКРАЇНІ.ЩО Є НА ЧАС МОЄЇ ДОПОВІДІ
14.02.2026 14:26 Відповісти
Дивне мовчання пересидента про масовану та всебічну допомогу китайців, своєму васалу ****** на московії!! Це знає і бачить весь Світ, а зеленський петляє від цієї очевидності!?!?
Оманські, мабуть, йому заборонили про китайців говорити!?!?
Слава Україні !!! Смерть московітам з *******!!!
14.02.2026 14:51 Відповісти
А ще краще - епоксидки. Таку дурню краще промукати із зацвплегим писком, ніж проговорити словами. Оесурси у кацапії вилітають у трубу. Це видно по сплвільненню темпів мобілізації і навіть по тих же танках. І не даремно пуцин поніс у китацський ломбард своє золото. І викупити це золото уже не зможе. Мадо того - у той же домбард скоро піде і подовина Сибіру.
14.02.2026 16:22 Відповісти
Отакої) Та не може бути, іпсо.
За словами глави держави, що довше триває війна, то більше ресурсів отримує агресор, а наслідки стають дедалі небезпечнішими.

А як же байочки політруків на відсосі в жОПи про те, що кацапів очікує неминучий крах через 3-6-12-24-... місяців??? Виглядає на те, що вожак зеленого племені клінічних ідіотів не читає полум'яні дописи своїх же медіашлюх?
14.02.2026 14:29 Відповісти
Психологія - якщо сказати "тобі треба пройти 2000 км при температурі +40", то ти скажеш "та я не дійду, вмру по дорозі, ну його нафіг". А якщо сказати "треба пройти 10 км і завтра вже буде прохолодно, а там чекає шось дуже гарне і приємне", то й нормально. А там щее 10, і ще 10, та й так поступово повзе)
14.02.2026 14:32 Відповісти
З впертістю олігофрена повзе прямо до провалля, хотіли ви сказати?
14.02.2026 14:35 Відповісти
Але ж якщо вважати, що провалля - це іпсо, а насправді все буде добре, то чого й не повзти? Тим більше, що періодично по дорозі бачиш таблички "крах російської економіки", "ЄС в 2027 році" й так далі. Для бадьорості.
14.02.2026 14:55 Відповісти
Маячня. Все залежить від фізичного стану. Може й на 10 км не вистачити, якщо здоровʼя погане.
Даний приклад вірний тільки для коротких дистанцій, ривка, одноразової дії тощо.
14.02.2026 16:39 Відповісти
Вся суть в тому, що фізичний стан невідомий і потрібно вважати, що його достатньо на 2000 км. А може його вистачить тільки на 1200 км, а там впав і все. Але поки до цієї відмітки не дійшов, потрібен оптимізм.
14.02.2026 16:57 Відповісти
Все таки потрібно розраховувати свої ресурси, бо від перенавантаження можуть виникнути проблеми зі здоровʼям, а то й гірше.
14.02.2026 17:05 Відповісти
Буває й таке)
14.02.2026 17:46 Відповісти
Тобто,іншими словами ,"скоріше б нам здатися"((
14.02.2026 14:30 Відповісти
Чи то так автор написав, чи синочка мамиримми зовсім дурник. Виходить так, чим довша війна, тим більше ресурсів у рашки. Всеж хочу, щоб автор допису щось наплутав, хоча в це малоімовірно.
14.02.2026 14:32 Відповісти
Насправді бабуїн випадково сказав чисту правду. Інша справа, що вона геть розходиться з основними тезами офіційної пропаганди, розрахованої на зелений лохоторат, але то вже таке
14.02.2026 14:42 Відповісти
Однією рукою тримає чашку кави над кримом а іншою шле двушки на москву... до чого ж ти лицемірна наволоч.
14.02.2026 14:36 Відповісти
Це він про себе і своє кодло ченишових-міндічів?
14.02.2026 14:47 Відповісти
Мнюхен 2022року. за 5 днів до нападу. попри всі дані розвідки

ви ж пам'ятаєте цю істоту

14.02.2026 15:11 Відповісти
якщо враховувати двушечки на Москву то дійсно так і є.
14.02.2026 15:12 Відповісти
Красноречивый ты наш.
14.02.2026 15:13 Відповісти
А як же карколомних 19 пакетів санкцій?
14.02.2026 15:16 Відповісти
А партнёры говорят что ресурсов у рахи все меньше. Нужно только немножко ещё поднажать, надавить и переждать и все будет хорошо. Хоть и не сразу. И не для всех. Кому верить?)
14.02.2026 15:37 Відповісти
Чим довше війна, тим більше ви крадите!
14.02.2026 15:41 Відповісти
Бо ти нікчема. Крадеш ресурси українців, допоки ***** нарощує свої
14.02.2026 15:45 Відповісти
йбане, тупе квартальне падло.
14.02.2026 15:56 Відповісти
"довше триває війна, то більше ресурсів отримує агресор" - це як у Брежнєва
«Економіка має бути економною»
14.02.2026 16:09 Відповісти
Легко забув, що недавно потужно розказував, як війна вбиває Кацапію.
14.02.2026 16:42 Відповісти
Та ж 3000 фламінго випалили геть той ресурс ,чи нє?То тоді попробуй відключити їм старлінк.
14.02.2026 16:50 Відповісти
Один дятел пише , інший читає .
14.02.2026 17:21 Відповісти
Так якась лоточниця зараз ганяє танкери з кукурудзою до Ірана через Оман, тим самим підсилюючи ворога України, а назад завантажують кацапськими добривами. Так, щось зеленський про це не говорить. Якесь лицемірство. Не війна, а договорняк.
14.02.2026 18:23 Відповісти
Тим менше ресурсу у кацапстану, не розводь тут брехню!
14.02.2026 18:28 Відповісти
Чем больше коксу,тем больше неадекватазе
14.02.2026 19:46 Відповісти
Після Другої світової війни військова міць Радянського Союзу зросла. Тому вкрай важливо було швидко збільшити допомогу Україні для стримування Росії. Інакше наслідки були б неймовірними.
15.02.2026 08:35 Відповісти
 
 