5-летний ребенок ранен вследствие вражеской атаки на Запорожье

Сегодня, 14 февраля, российские войска нанесли удар по Комышуваше в Запорожском районе Запорожской области, вследствие чего ранен ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что россияне нанесли удар fpv-дроном по дороге в поселке Комышуваха. Вследствие атаки поврежден автомобиль.

Ранен ребенок

"Ранен 5-летний мальчик. Ему оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Федоров.

