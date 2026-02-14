5-летний ребенок ранен вследствие вражеской атаки на Запорожье
Сегодня, 14 февраля, российские войска нанесли удар по Комышуваше в Запорожском районе Запорожской области, вследствие чего ранен ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что россияне нанесли удар fpv-дроном по дороге в поселке Комышуваха. Вследствие атаки поврежден автомобиль.
Ранен ребенок
"Ранен 5-летний мальчик. Ему оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Федоров.
