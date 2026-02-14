5-річна дитина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі
Сьогодні, 14 лютого, російські війська завдали удару по Комишувасі в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого поранено дитину.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що росіяни ударили fpv-дроном по дорозі у селищі Комишуваха. Унаслідок атаки пошкоджена автівка.
Поранено дитину
"Поранений 5-річний хлопчик. Йому надається уся необхідна допомога", - повідомив Федоров.
