5-річна дитина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі

Сьогодні, 14 лютого, російські війська завдали удару по Комишувасі в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого поранено дитину.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що росіяни ударили fpv-дроном по дорозі у селищі Комишуваха. Унаслідок атаки пошкоджена автівка.

Поранено дитину

"Поранений 5-річний хлопчик. Йому надається уся необхідна допомога", - повідомив Федоров.

