Каждая страна должна сама принять решение об отправке своих войск в Украину, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что каждая страна должна сама решать, отправлять ли свои войска в Украину.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.
Каждая страна должна сама решить
"Что касается войск на территории Украины, моя позиция заключается в следующем: это – решение, которое должна принимать каждая страна. Мы готовы пригласить войска от "Коалиции желающих", от одной или нескольких стран, они должны присоединиться либо в виде обеспечения безопасности в воздухе, либо на суше", – отметил президент.
РФ против иностранных войск в Украине
Он подчеркнул, что, конечно, Украина поддерживает эту идею, в то же время РФ - против нее.
Зеленский отметил, что когда украинская сторона общается с США, американцы говорят: "РФ против, но они не будут проводить атаку на вас".
"Но мой вопрос заключается в том, что если они не хотят продолжать войну или в третий раз вторгаться на территорию Украины, почему они должны бояться, россияне? Почему они опасаются? Если они не планируют нападать, то... откуда это опасение? Потому что вы знаете откуда", - добавил он.
