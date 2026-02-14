Кожна країна має сама ухвалити рішення щодо відправки своїх військ в Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що кожна країна має сама вирішувати, чи відправляти свої війська в Україну.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Мюнхені, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кожна країна має сама вирішити

"Що стосується військ на території України, моя позиція полягає у наступному: це – рішення, яке має приймати кожна країна. Ми готові запросити війська від "Коаліції охочих", від однієї чи кількох країн, вони мають залучитися або у вигляді забезпечення безпеки у повітрі, або на суші", - зазначив президент.

Також читайте: Присутність військ Великої Британії і Франції в Україні в межах гарантій безпеки є обов’язковою, - Зеленський

РФ проти іноземних військ в Україні

Він наголосив, що, звичайно, Україна підтримуємо цю ідею, водночас РФ - проти неї.

Зеленський зазначив, що коли українська сторона спілкується з США, американці кажуть: "РФ проти, але вони не будуть проводити атаку на вас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час перемовин в ОАЕ обговорювали можливу американську миротворчу місію на Донеччині, - NYT

"Але моє питання полягає у тому, що якщо вони не хочуть продовжувати війну чи втретє вторгатися на територію України, чому вони мають боятися, росіяни? Чому вони побоюються? Якщо вони не планують нападати, то... звіди це побоювання? Бо ви знаєте звідки", - додав він.