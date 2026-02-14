РУС
Писториус: Гарантии для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума

Писториус призвал дать Украине гарантии, которые действительно работают

Будущие гарантии безопасности для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума.

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Гарантии безопасности должны быть надежными и содержательными

Писториус отметил, что когда наступит мир, нужно позаботиться о том, чтобы этот мир был длительным.

"Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности", - подчеркнул глава оборонного ведомства ФРГ.

Писториус предостерег от повторения Будапештского меморандума

Писториус напомнил, что еще в 2014 году тогдашний сенатор Марко Рубио (ныне – госсекретарь США. – Ред.) отмечал, что Будапештский меморандум 1994 года не выполнил своей цели и не защитил Украину – потому что Россия вторглась и аннексировала Крым.

"Поэтому уроком для нас, дамы и господа, должно быть то, что мы не должны допустить еще одного "бумажного тигра", как Будапештский меморандум. И чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, все мы – все, и Европа, и США – должны приложить к этому усилия. Европа и Германия готовы внести свой вклад", – сказал немецкий министр.

Не буде ніяких гарантій безпеки, а щоб були то будь-яка європейська країна вже зараз повинна вступити у війну з кацапстаном на стороні України!
14.02.2026 22:56 Ответить
Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії.

Ви із нинішньою агресією нічого зробити не можете, а фантазуєте вже про "захист" від майбутньої...
14.02.2026 23:03 Ответить
Ріспект і подяка друзям України за підтримку і те, що називають речи своїми іменами, голосно кажучи ху із ху, не тільки глибоко розуміють проблему але і мають конкретний план і рішучисть його втілити в життя.
14.02.2026 22:52 Ответить
Не буде ніяких гарантій безпеки, а щоб були то будь-яка європейська країна вже зараз повинна вступити у війну з кацапстаном на стороні України!
14.02.2026 22:56 Ответить
Тоді потрібно розмістити військову базу США і НАТО, на кордоні України з росією, на 50000 солдат, хоча б на 15 років, з авіакрилом, з літаками f-35 і F-18 з ракетами sm-6 і про aegis ashore. І щоб вони були готові були вступити в бій, в разі відновлення бойових дій з російської сторони. Тоді гарантії ці варті того, щоб їх акцептувати і їм довіряти. Або, якщо Україну, візьмуть у НАТО, хоча б.
14.02.2026 22:57 Ответить
.... і ці 50000 американських солдат мають бути під командуванням українських офіцерів та генералів.
14.02.2026 23:25 Ответить
Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії.

Ви із нинішньою агресією нічого зробити не можете, а фантазуєте вже про "захист" від майбутньої...
14.02.2026 23:03 Ответить
Не буде ніяких гарантій, бо всі вони мають почати діяти після війни, РФ війну не припинить доки повністю не знищить Україну, або не досягне своїх цілей щодо капітуляції України... і якщо гарантії безпеки якимось чином прив'язані до завершення війни то РФ просто не буде її завершувати, будуть постійний обстріли, будуть вигадані мотиви, щоб війна тривала десятиліттями...
14.02.2026 23:03 Ответить
Найкращі гарантії для України - наявність у ЗСУ ******** західної зброї у необхідній кількості і більше нічого. Воювати з кацапським звіром здатен тільки український воїн.
14.02.2026 23:05 Ответить
Трамп на цю вимогу навіть уваги не зверне.
14.02.2026 23:23 Ответить
«Які такі Тауруси? Хто казав? Я нічого не чув.»
14.02.2026 23:33 Ответить
Так нехай ці хитрі європейські ****і самі дають гарантії.
14.02.2026 23:46 Ответить
 
 