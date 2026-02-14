Писториус: Гарантии для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума

Будущие гарантии безопасности для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума.

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает "ЕП".

Гарантии безопасности должны быть надежными и содержательными

Писториус отметил, что когда наступит мир, нужно позаботиться о том, чтобы этот мир был длительным.

"Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности", - подчеркнул глава оборонного ведомства ФРГ.

Писториус предостерег от повторения Будапештского меморандума

Писториус напомнил, что еще в 2014 году тогдашний сенатор Марко Рубио (ныне – госсекретарь США. – Ред.) отмечал, что Будапештский меморандум 1994 года не выполнил своей цели и не защитил Украину – потому что Россия вторглась и аннексировала Крым.

"Поэтому уроком для нас, дамы и господа, должно быть то, что мы не должны допустить еще одного "бумажного тигра", как Будапештский меморандум. И чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, все мы – все, и Европа, и США – должны приложить к этому усилия. Европа и Германия готовы внести свой вклад", – сказал немецкий министр.

