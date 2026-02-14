РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
США предлагают гарантии безопасности на 15 лет, Украина хочет на 20-50, - Зеленский

Зеленский о гарантиях безопасности от США

Соединенные Штаты предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, однако Украина хочет увеличить срок до 20+ или 30-50 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене.

Украина хочет более длительные гарантии безопасности

"Сегодня мы встречались с сенаторами, мы сказали, что очень хотим увеличить гарантии безопасности по срокам, чтобы они были более эффективными для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом, и им нужны гарантии, которые были бы дольше, чем 5-10 лет и т.д.", - сказал Зеленский.

Не 15, а более 20, 50

"Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет плюс - 30, 50, на что пойдет администрация и Конгресс - посмотрим", - добавил он.

Топ комментарии
+10
Стесняюсь спросить величайшего. Как там поживают все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины? Оно еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями и гарантиями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
14.02.2026 18:27 Ответить
+6
Які 15 років? Трамп з великою вірогідністю стає кривою качкою восени, і точно зникає в 2028му. А там все по новому.
14.02.2026 18:22 Ответить
+5
Ми вже ''будапештом'' наїлися!
14.02.2026 18:20 Ответить
Ми вже ''будапештом'' наїлися!
14.02.2026 18:20 Ответить
Після нас хоч потоп? 🤔
14.02.2026 18:21 Ответить
Які 15 років? Трамп з великою вірогідністю стає кривою качкою восени, і точно зникає в 2028му. А там все по новому.
14.02.2026 18:22 Ответить
Стесняюсь спросить величайшего. Как там поживают все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины? Оно еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями и гарантиями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
14.02.2026 18:27 Ответить
Так у паяца памʼять рибки гуппі.
14.02.2026 18:32 Ответить
Крутий торгаш. На 5 років більше!
14.02.2026 18:30 Ответить
Мабуть після цього сроку не збирається бути президентом
14.02.2026 18:46 Ответить
Як пише CNN, думки про те, що американські військові будуть помирати за Україну виглядають повною маяччнею. Ніхто не знає, що то за гарантії. Потім вилізе черговий Рубіо та скаже - ми змінюємо архітектуру безпеки. Ну просто потому, так хочемо. А ви йдіть лісом, а що ви зробите реально? Ну бігали з Будапештом, ну послали нас англосакси нахер.
14.02.2026 18:30 Ответить
Ну, с Будапештом мы послали сами себя. Кучма и Кравчук не дети малые и видели что заключают. Тем более Кучма позже признал, что его тогда предупреждал президент Франции Миттеран. Да и тактическое ЯО мы отдали рашке сами и без всяких договоров.
14.02.2026 18:35 Ответить
Це так. Але з англосаксів це зовсім не знімає провини, що вони розвели на пальцях, як останні падли. Хай це і тількі моральна провина. В Меморандумі прописані "консультації", так от, навіть них не було.
14.02.2026 18:44 Ответить
Кстати, я их понимаю. Им любой ценой нужно было уничтожить стратегическое ЯО, нацеленное на их города. И они этого добились с минимальной ценой. Сугубо практическая позиция. Как принято говорить - только бизнес и ничего личного. Вопрос в том, почему наше руководство не отстояло тогда наши интересы, а все слило? Почему Кравчук тогда тупо слил рашке наиболее важную для нас часть ЯО - тактическое ЯО? Жалко этого гандона нельзя откопать и судить за предательство.
14.02.2026 18:50 Ответить
Стратегічна ЯЗ контролювалася з москви. Україна не могла її сама використати, лише могла не дати її використати кацапам. Плюс колосальний економічний тиск з боку штатів та Європи. Точніше не тиск, а погрози припинити допомогу. Хто застав ті часи прекрасно пам'ятає в якому стані була економіка. Його просто затисли в кут. Або віддаєш ЯЗ, або крах держави.
14.02.2026 19:01 Ответить
Досі зустрічаються унікуми, які стверджують що хтось нас щось винен по тому меморандуму. А прочитати сам документ в одну сторінку, і переконатися що його порушили лише кацапи, не вистачає клепки.
14.02.2026 18:49 Ответить
Проще жить мифами из зомбоящика чем напрячь мозги.
14.02.2026 18:52 Ответить
Всё происходящее это какие то будни психушки... Рыжий дурик весь мир хочет заразить кретинизмом..
14.02.2026 18:36 Ответить
про що торг ?
Меморандум якої Потужності запустять в дію ?
14.02.2026 18:37 Ответить
1 гігаВаТНИК + 1 МАразматик
14.02.2026 18:40 Ответить
14.02.2026 18:53 Ответить
Які саме америкоси пропонують гарантії? Ні американських військ, ні зброї Тромб Україні не дасть. То в чому ж гарантії безпеки? В слові старого рижого шизоїдного серуна який як і Х'уйло ні слова правди не сказав?
14.02.2026 18:39 Ответить
Більше того, Білий Дурдім заявив що сша і Тромб не має інших важелів впливу на Сосію крім санкцій. Тоді чим же сша може гарантувати мір і безпеку Україні? Погрозами що введе знову санкції на Сосію, які збирається зняти в рамках підписання '''мірної угоди''? Так це Х'уйла цілком влаштовує. Рашисти будуть кожен раз відкушувати частину України, сша ненадовго введе якісь санкції які потім все одно зніме щоб знову підписати чергову ''мірну угоду''. Це просто шиза
14.02.2026 19:05 Ответить
Ходжу Насреддина мабуть не читав, за 15 років або ху...ло здохне, або рашка розвалиться, або ще щось трапиться, но до тебе це вже стосунків не буде мати. Так що не треба чогось не здійсненного бажати, бери те що пропонують
14.02.2026 18:43 Ответить
Найкращі гарантії безеки - це гаранітї безпеки ЗСУ, все решта досраки, вже були гарантії і не одні!
14.02.2026 18:44 Ответить
Не 15 а 20. А різниця яка? А далі знову.
14.02.2026 18:53 Ответить
Гарантія безпеки безапеляційно тільки одна якщо зникнуть всі москальскі воші що лізуть в Україну а разом з ними і їхни засівшиє здесь "наші" гниди.
14.02.2026 18:59 Ответить
Ні мародер, ні путін не збирається зупиняти війну. Це для них смертельно. Трамп це розуміє, тому й умиє руки
14.02.2026 19:03 Ответить
 
 