США предлагают гарантии безопасности на 15 лет, Украина хочет на 20-50, - Зеленский

Соединенные Штаты предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, однако Украина хочет увеличить срок до 20+ или 30-50 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина хочет более длительные гарантии безопасности

"Сегодня мы встречались с сенаторами, мы сказали, что очень хотим увеличить гарантии безопасности по срокам, чтобы они были более эффективными для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом, и им нужны гарантии, которые были бы дольше, чем 5-10 лет и т.д.", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина может объявить перемирие для россиян для проведения выборов в РФ, - Зеленский

Не 15, а более 20, 50

"Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет плюс - 30, 50, на что пойдет администрация и Конгресс - посмотрим", - добавил он.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины "не будут работать" без участия США, - глава МИД Нидерландов ван Веел