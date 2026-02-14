США пропонують гарантії безпеки на 15 років, Україна хоче на 20-50, - Зеленський

Сполучені Штати запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, однак Україна хоче збільшити термін до 20+ або 30-50 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Мюнхені.

Україна хоче триваліші гарантії безпеки

"Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами, з бізнесом, і для них потрібні гарантії, які би були довші, ніж 5-10 років тощо", - сказав Зеленський.

Не 15, а понад 20, 50

"Сьогодні у нас є пропозиція від американської сторони на 15 років, ми хочемо мати 20 років плюс – 30, 50, на що піде адміністрація і Конгрес - подивимося", - додав він.

