США пропонують гарантії безпеки на 15 років, Україна хоче на 20-50, - Зеленський
Сполучені Штати запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, однак Україна хоче збільшити термін до 20+ або 30-50 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Мюнхені.
Україна хоче триваліші гарантії безпеки
"Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами, з бізнесом, і для них потрібні гарантії, які би були довші, ніж 5-10 років тощо", - сказав Зеленський.
Не 15, а понад 20, 50
"Сьогодні у нас є пропозиція від американської сторони на 15 років, ми хочемо мати 20 років плюс – 30, 50, на що піде адміністрація і Конгрес - подивимося", - додав він.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4345663.html Йес! Долбодятлам типа Паши Дальнобоя - искренние поздравления! За что боролся - на то и напоролся)))
Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.
Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.
Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко
Стаття 6. Цього достатньо?
Україна забезпечать вивіз тактичної ядерної зброї на центральні
передзаводські бази для її розукомплектування під спільним
контролем.
Якщо не в рашку, то куди? В Україні були бази та заводи для розукомплектування та утилізації ядерних зарядів? Інша справа що кацапи наіпали. Це факт.
Этот договор скорее о запрете распространения ЯО и о запрете передачи технологий третьим странам. Там идет прямая отсылка на этот договор. ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ). Мы эти головки не могли никому передать, кроме уже ядерных держав, но могли оставить и у себя с целью дальнейшего уничтожения своими силами. В документе нигде нет подобного запрета. Единственное - мы должны были уведомить об этом подписантов, чтобы они могли это проконтролировать. Но никто не мешал растянуть этот процесс на пару десятков лет, как это имитировала Рашка.
Питання на мільйон: куди ж саме держави забезпечили вивіз ЯЗ на бази для її розукомплектування під спільним контролем.
Сподіваюся цього нарешті буде достатньо? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/643_016#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2264-12/sp:dark#Text
Вважати за доцільне не вивозити з території України
тактичну ядерну зброю це "пряма заборона"? Чи я щось пропустив? Жодного слова заборона, та однокорінних там немає.
И ВР затребовала от Президента и Кабмина все эти бумаги на ратификацию.
І все ж таки де там "пряма заборона"? Дуже цікаво.
Почитайте на эту тему воспоминания непосредственного участника тех событий - ех-нардепа Юрия Костенко, главы специальной комиссии ВР по этому вопросу. И вас немного прояснится в голове.
"... І 14 лютого 1992 року перший ешелон з тактичними ядерними ************ залишив територію України..."
Это свидетельства генерала Филатова, принимавшего тогда участие. Он в то время командир 46 ракетной дивизии (Первомайск Николаевской области) Ракетных войск стратегического назначения, потом первый зам командующего 43 ракетной армии. Он тоже что-то непонятно сказал?
Итого:
1. Вывоз начался 14.02.1992.
2. Договор подписан только 11.04.1992.
Еще вопросы есть по датам? Или так и будешь пургу нести?
Тут тобі генерал Філатов чітко пояснив на підставі чого вивозилась ЯЗ.
І все ж таки, я почую від тебе про "пряму заборону" яку ти вигадав. Третій раз вже питаю.
А ось що там було: Крім згаданих документів, була додаткова угода, підписана в Алмати, потім інші угоди.
Барабанний дріб: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_086#Text додаткова угода, підписана в Алмати 21 грудня 1991р.
І я все ж таки чекаю на цитату з постанови щодо заборони. Я її, як ти написав- в упор не бачу. Зроби ласку, надай її.
Я же понял. Генерал и глава комисии говорят неправду. Вот брехуны. Будем слушать только vitaliymkua. И только так.
А якісь претензії до США стосовно Будапешту мають лише дурні.
Натомість вже 14 січня 1994 року Кравчук разом з президентами США Клінтоном та РФ Єльциним підписав у Москві так звану Тристоронню заяву та Додаток до неї, якими фактично було дезавуйовано усі принципові рішення Верховної Ради України. А саме - президент Кравчук погодився з російською пропозицією не знищувати ядерні боєголовки та ще й під міжнародним контролем, як того вимагали рішення парламенту, а передати їх до РФ. Причому не 42%, як було визначено ратифікаційною Постановою Верховної Ради, а всі 100%, та ще й у рекордні терміни - упродовж семи років.
А щодо гарантій безпеки - то саме у Тристоронній заяві і з'явився з подачі Кремля увесь той перелік паперових обіцянок, що пізніше повністю увійшли до Будапештського меморандуму. І які сьогодні дипломатично називають не гарантіями безпеки, а «пустопорожніми папірцями».
https://glavcom.ua/publications/budapeshtskij-memorandum-abo-khto-zradiv-ukrajinu-894558.html
А зараз питання із зірочкою: за які кошти би тоді утримували ЯЗ?
Що б було з Україною, якщо б Штати ввели економічні санкції? А вони могли це зробити легко.
Меморандум якої Потужності запустять в дію ?
А по факту банальне затягування.
Як США скажуть вот вам 25 років, зе скаже ні мені потрібні з перламутровими гудзиками і в загалі візміть нас 51-м штатом от тоді....
І щоби дали особисті гарантії "зелені" і не переслідували за масовані розкрадання (в т.ч. й американської допомоги).
А ще ми маємо виріти, що після цього сюди, в Україну, ще потечуть якісь небачені інвестиції та почнуть повертатися українці (а не втікати ще в більших масштабах, щойно оголосять "перемир'я") - коли побачать, як росія відновлюватиме свої потужності та армію, а Україна, натомість, занурюватиметься в політичний хаос.
...що тр обіцяє? Наг-ля-да-ти... і потім вирішувати, чи був напад тривалим... суттєвим... і лише тоді тр вирішить що він буде ообити... минають дні, тиждні пу відкусує новий шмат укр. території... а СОУ заборонено відповідати бо це тр називає ескалацією і привідом анулювати так і не вжиті харантії до небезбеки, той усе
пу вже 100 разів гучно сказав, що поки не денаціфікує і демілітаризує Україну, то не зупинеться, але пу згоден приймати капітуляцію покроково.
Що і кому ще не зрозуміло?
Мир можливий тільки чере силу і ніяк не інакше.
Більше років для захисту? для повернення людей? для відновлення жітла? Для реформування армії?
ні! А щоб (цитата) "вони були більш дієві для інвесторів"
Інвесторів, Карл! Just a bussiness!
з усіх розмов випливає, що тр обіцяє спостерігати, а які і коли діяти чи не діяти, та в які терміни і чим тр буде вирішувати сам... в залежності від того, чи був черговий напад тривалим суттєвим і т.д.
але СОУ якщо відповідадимуть, то всі гарантії анулюються.
Це що? Враг буде бомбити а укр.армія в піддавки грати... в очікуванні на реакцію особисто тр?
де гарантія навчання і озброєння СОУ до зубів?
Адже єдина надійна гарантія безпеки це СОУ і власне виробництво зброї.
іншими словами: це залізобетонна гарантія від тр для пу, що Україні заборонено відбивати окуповані пу землі, та ще й заборонено пручатись і відповідати на нові удари= покрокова капітуляція, про яку так мріє пу
Сгодяться на 20,не прийме і скаже,що 50.
Нададуть 50-не прийме,бо хоче 100.
Нададуть на 100-не прийме,бо захоче ще й гарантій правління партії сн на 100.
А буде на своєму стояти,чорнобородько.
Оно отказалось - Теперь Ничего не предлагать воевать и тероризировать рф обстрелами сколько возможно.
Уверен когда перестать им предлогать мир только тогда Начнут Думать.
не хочу мира.
зотя я в 10 км от фронта.и потеряю жильё.