УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20592 відвідувача онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
5 565 94

США пропонують гарантії безпеки на 15 років, Україна хоче на 20-50, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки від США

Сполучені Штати запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, однак Україна хоче збільшити термін до 20+ або 30-50 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Мюнхені.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна хоче триваліші гарантії безпеки

"Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами, з бізнесом, і для них потрібні гарантії, які би були довші, ніж 5-10 років тощо", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна може оголосити перемир’я для росіян для проведення виборів у РФ, - Зеленський

Не 15, а понад 20, 50

"Сьогодні у нас є пропозиція від американської сторони на 15 років, ми хочемо мати 20 років плюс – 30, 50, на що піде адміністрація і Конгрес - подивимося", - додав він.

Також читайте: Гарантії безпеки для України "не працюватимуть" без участі США, - глава МЗС Нідерландів ван Веел

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) США (26584) гарантії безпеки (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Стесняюсь спросить величайшего. Как там поживают все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины? Оно еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями и гарантиями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
показати весь коментар
14.02.2026 18:27 Відповісти
+34
Які 15 років? Трамп з великою вірогідністю стає кривою качкою восени, і точно зникає в 2028му. А там все по новому.
показати весь коментар
14.02.2026 18:22 Відповісти
+32
Ми вже ''будапештом'' наїлися!
показати весь коментар
14.02.2026 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми вже ''будапештом'' наїлися!
показати весь коментар
14.02.2026 18:20 Відповісти
США не те що не порушили жодної букви будапештського меморандуму, а навіть набагато перевиконали його. Наприклад, в меморандумі ніде не указано ні про які поставки зброї, амуніції і розвідданих у разі нападу на Україну, а лише проведення "консультацій" та скликання радбезу ООН.
показати весь коментар
15.02.2026 02:29 Відповісти
Не бентежте розум більшості громадян, він "наївся" і спить. Бо якщо почати думати і шукати винуватих, то так можна і на себе вийти ....
показати весь коментар
15.02.2026 14:04 Відповісти
Після нас хоч потоп? 🤔
показати весь коментар
14.02.2026 18:21 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2026 19:49 Відповісти
14 лютого 2026, 09:08 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4345663.html Йес! Долбодятлам типа Паши Дальнобоя - искренние поздравления! За что боролся - на то и напоролся)))

Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.
Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.
Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко
показати весь коментар
14.02.2026 20:36 Відповісти
Які 15 років? Трамп з великою вірогідністю стає кривою качкою восени, і точно зникає в 2028му. А там все по новому.
показати весь коментар
14.02.2026 18:22 Відповісти
Стесняюсь спросить величайшего. Как там поживают все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины? Оно еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями и гарантиями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
показати весь коментар
14.02.2026 18:27 Відповісти
Так у паяца памʼять рибки гуппі.
показати весь коментар
14.02.2026 18:32 Відповісти
Вже нема 28,а менше,бо використовують як папір для дупи в мисливському туалеті(
показати весь коментар
14.02.2026 20:14 Відповісти
Крутий торгаш. На 5 років більше!
показати весь коментар
14.02.2026 18:30 Відповісти
Мабуть після цього сроку не збирається бути президентом
показати весь коментар
14.02.2026 18:46 Відповісти
Як пише CNN, думки про те, що американські військові будуть помирати за Україну виглядають повною маяччнею. Ніхто не знає, що то за гарантії. Потім вилізе черговий Рубіо та скаже - ми змінюємо архітектуру безпеки. Ну просто потому, так хочемо. А ви йдіть лісом, а що ви зробите реально? Ну бігали з Будапештом, ну послали нас англосакси нахер.
показати весь коментар
14.02.2026 18:30 Відповісти
Ну, с Будапештом мы послали сами себя. Кучма и Кравчук не дети малые и видели что заключают. Тем более Кучма позже признал, что его тогда предупреждал президент Франции Миттеран. Да и тактическое ЯО мы отдали рашке сами и без всяких договоров.
показати весь коментар
14.02.2026 18:35 Відповісти
Це так. Але з англосаксів це зовсім не знімає провини, що вони розвели на пальцях, як останні падли. Хай це і тількі моральна провина. В Меморандумі прописані "консультації", так от, навіть них не було.
показати весь коментар
14.02.2026 18:44 Відповісти
Кстати, я их понимаю. Им любой ценой нужно было уничтожить стратегическое ЯО, нацеленное на их города. И они этого добились с минимальной ценой. Сугубо практическая позиция. Как принято говорить - только бизнес и ничего личного. Вопрос в том, почему наше руководство не отстояло тогда наши интересы, а все слило? Почему Кравчук тогда тупо слил рашке наиболее важную для нас часть ЯО - тактическое ЯО? Жалко этого гандона нельзя откопать и судить за предательство.
показати весь коментар
14.02.2026 18:50 Відповісти
Стратегічна ЯЗ контролювалася з москви. Україна не могла її сама використати, лише могла не дати її використати кацапам. Плюс колосальний економічний тиск з боку штатів та Європи. Точніше не тиск, а погрози припинити допомогу. Хто застав ті часи прекрасно пам'ятає в якому стані була економіка. Його просто затисли в кут. Або віддаєш ЯЗ, або крах держави.
показати весь коментар
14.02.2026 19:01 Відповісти
Так тактическое ЯО Кравчук отдал задолго до Будапешта. Тайно, по устной договоренности с Ельциным в Астане.
показати весь коментар
14.02.2026 19:17 Відповісти
Не зовсім так. Тоді були ще єдині збройні сили совка. Окрім, здається, країн Балтії. Або збройні сили СНД. Ось тоді, за наказом з кремля, його й вивезти. Кравчук навіть на деякий час призупинив це, але ненадовго. До речі, передача тактичної ЯЗ передбачалося договором СНД ще від грудня 91, з метою утилізації. Але кацапи і тут напали.
показати весь коментар
14.02.2026 19:31 Відповісти
Декабрь 1992 - какая единая армия? И Украина никогда не была полноценным членом СНГ. Мы не ратифицировали документы.
показати весь коментар
14.02.2026 19:57 Відповісти
Тактичну ЯЗ передали повністю ще навесні 92 року. Остаточне розділення армії закінчилося протягом 92 року, окрім ЧФ звісно. За ратифікацію нічого не скажу, не в курсі. А те що був договір то факт.
показати весь коментар
14.02.2026 20:02 Відповісти
Украина не была полноправным членом СНГ, Ни дня. Можете проверить. И никогда не входила в единую армию СНГ. И было постановление ВР, прямо запрещающее вывоз тактического ЯО без решения всех вопросов путем заключения соответствующих договоров. Можете и это проверить.
показати весь коментар
14.02.2026 20:06 Відповісти
Поки остаточно не поділили армію, вона керувалася з москви. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_086#Text

Стаття 6. Цього достатньо?
показати весь коментар
14.02.2026 20:18 Відповісти
Да, спасибо, вижу. Ну и? Там есть вывоз на предзаводские базы. И нет запрета на вывоз в рашку. Но там нет ни слова про требование передачи именно в рашку. "Не препятствуют" - абсолютно не означает требования вывезти в рашку.
показати весь коментар
14.02.2026 20:48 Відповісти
До 1липня 1992 року Республіка Білорусь, Республіка Казахстан та
Україна забезпечать вивіз тактичної ядерної зброї на центральні
передзаводські бази для її розукомплектування під спільним
контролем.
Якщо не в рашку, то куди? В Україні були бази та заводи для розукомплектування та утилізації ядерних зарядів? Інша справа що кацапи наіпали. Це факт.
показати весь коментар
14.02.2026 20:58 Відповісти
Там нет ни слова про Рашку. Кто мешал создать базы у нас? Ну и Кравчук всегда рассказывал что он типа ну очень хитрый и его невозможно ******* Теперь все-равно поздно махать кулаками. Но Кравчук гнида. Сколько он сделал вреда Украине, как никто.
показати весь коментар
14.02.2026 21:05 Відповісти
Стаття 5 того ж документу. Особливо її третій пункт. Достатньо?
показати весь коментар
14.02.2026 21:09 Відповісти
В таких документах каждая буква и каждый знак препинания имеют значение. Я уже писал - там нет ни слова про требование передачи именно в рашку. "Не препятствуют" - абсолютно не означает требования вывезти в рашку.

Этот договор скорее о запрете распространения ЯО и о запрете передачи технологий третьим странам. Там идет прямая отсылка на этот договор. ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ). Мы эти головки не могли никому передать, кроме уже ядерных держав, но могли оставить и у себя с целью дальнейшего уничтожения своими силами. В документе нигде нет подобного запрета. Единственное - мы должны были уведомить об этом подписантов, чтобы они могли это проконтролировать. Но никто не мешал растянуть этот процесс на пару десятков лет, как это имитировала Рашка.
показати весь коментар
14.02.2026 22:02 Відповісти
Дано: 1 держави зобов'язуються нікому не передавати ЯЗ. 2. Це не перешкоджає переміщенню ЯЗ з території держав на територію рашки для ліквідації. 3. держави до 1 липня забезпечать вивіз ЯЗ на бази для її розукомплектування під спільним контролем.
Питання на мільйон: куди ж саме держави забезпечили вивіз ЯЗ на бази для її розукомплектування під спільним контролем.

Сподіваюся цього нарешті буде достатньо? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/643_016#Text
показати весь коментар
14.02.2026 22:23 Відповісти
Вы на дату подписания смотрели? Вы же сами писали что к тому времени оно уже было перемещено. Это скорее заметание следов задним числом. Тем более что к тому времени уже было вот это. Там написан прямой запрет.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2264-12/sp:dark#Text
показати весь коментар
14.02.2026 23:42 Відповісти
Підписано 11 квітня. Передача ЯЗ закінчилася раніше запланованого терміну- 1 липня, у травні. Які проблеми?

Вважати за доцільне не вивозити з території України
тактичну ядерну зброю це "пряма заборона"? Чи я щось пропустив? Жодного слова заборона, та однокорінних там немає.
показати весь коментар
14.02.2026 23:57 Відповісти
Какие проблемы? Передача была без подписанного договора.

И ВР затребовала от Президента и Кабмина все эти бумаги на ратификацию.
показати весь коментар
15.02.2026 00:34 Відповісти
От нащо так відверто брехати...? На офіційному сайті ВР, я надав посилання, є угода про передачу ЯЗ. Підписана, та вступила в силу 11 квітня. Передача ЯЗ закінчилася, якщо вже бути повністю точним, 5 травня. Яке, до біса, без договору...?
І все ж таки де там "пряма заборона"? Дуже цікаво.
показати весь коментар
15.02.2026 00:47 Відповісти
Ну-ну. Конечно. Минимум 2700 ядерных зарядов были переданы за 2.5 недели. Наверное насыпом везли.

Почитайте на эту тему воспоминания непосредственного участника тех событий - ех-нардепа Юрия Костенко, главы специальной комиссии ВР по этому вопросу. И вас немного прояснится в голове.
показати весь коментар
15.02.2026 10:27 Відповісти
За 20 днів неможливо вивезти 3000 снарядів, мин, авіабомб та боєголовок до ракет? Реально? Та це навіть менше за один військовий ешелон.
показати весь коментар
15.02.2026 11:41 Відповісти
Ладно, не буду больше мучать.

"... І 14 лютого 1992 року перший ешелон з тактичними ядерними ************ залишив територію України..."

Это свидетельства генерала Филатова, принимавшего тогда участие. Он в то время командир 46 ракетной дивизии (Первомайск Николаевской области) Ракетных войск стратегического назначения, потом первый зам командующего 43 ракетной армии. Он тоже что-то непонятно сказал?

Итого:

1. Вывоз начался 14.02.1992.
2. Договор подписан только 11.04.1992.

Еще вопросы есть по датам? Или так и будешь пургу нести?
показати весь коментар
15.02.2026 12:53 Відповісти
Так що ж ти соромишся цитувати ось це: По-друге, вивозили тактичну ядерну зброю на підставі Біловезької угоди, яку підписано 8 грудня 1991 року. І там, у статті 6, чітко і ясно було визначено, що Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна вивезуть тактичну ядерну зброю до 1 липня 1992 року. Усі рішення, план, графіки фактично розробляв Генеральний штаб колишнього Радянського Союзу, тобто орган держави, якої вже не існувало! Не було Радянського Союзу, а Генеральний штаб далі діяв.
Тут тобі генерал Філатов чітко пояснив на підставі чого вивозилась ЯЗ.
І все ж таки, я почую від тебе про "пряму заборону" яку ти вигадав. Третій раз вже питаю.
показати весь коментар
15.02.2026 14:04 Відповісти
Ну так продолжай, чего остановился? Он там и про этот расплывчатый договор и про запрет от ВР, который ты в упор не увидел, тоже написал. Или ты это решил не заметить? Тут вижу, а тут не вижу? Или то увидеть не хочется?
показати весь коментар
15.02.2026 14:42 Відповісти
Бо не було там ніякої заборони. Надай мені цитату з тієї постанови, де сказано про заборону вивозу ЯЗ. Чекаю.
А ось що там було: Крім згаданих документів, була додаткова угода, підписана в Алмати, потім інші угоди.

Барабанний дріб: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_086#Text додаткова угода, підписана в Алмати 21 грудня 1991р.

І я все ж таки чекаю на цитату з постанови щодо заборони. Я її, як ти написав- в упор не бачу. Зроби ласку, надай її.
показати весь коментар
15.02.2026 14:52 Відповісти
Что, уже нет 3000 снарядов за 20 дней? И нет договора о перемещении именно в рашку? Ай-яй-яй., какое горе.

Я же понял. Генерал и глава комисии говорят неправду. Вот брехуны. Будем слушать только vitaliymkua. И только так.
показати весь коментар
15.02.2026 16:03 Відповісти
3000 одиниць тактичної ЯЗ за 20 днів цілком реально. А договір про переміщення саме в рашку у генерала напевно згадується як інші угоди. Якщо ти не помітив, то генерал сплутав біловезьку угоду із алматинською. Старенький уже, 30 років пройшло, що поробиш. Ось так він і вигадав про заборону, а ти не перевірив та продублював. Отже вкотре питаю, чи надаш ти цитату з тієї постанови ВР де йдеться про заборону перевезення ЯЗ? Вже раз п'ятий питаю, що ж ти так тупо ігнориш? Наче все просто.
показати весь коментар
15.02.2026 16:15 Відповісти
UPD. Ну и это только подтверждает сказанное мною выше, что мы сами идиоты и нечего пенять на США и Будапештский договор.
показати весь коментар
14.02.2026 20:52 Відповісти
Хіба я з цим сперечаюся... Просто на той момент 1: стратегічну ЯЗ Україна не контролювала. 2: зберегти її не було можливо через фінансові та зовнішньополітичні фактори.
А якісь претензії до США стосовно Будапешту мають лише дурні.
показати весь коментар
14.02.2026 21:03 Відповісти
Проте як і щодо попередніх рішень українського парламенту, яким чином має Україна рухатися до без'ядерного статусу та які повинна отримати гарантії своєї національної безпеки президент усі застереження Верховної Ради і цього разу повністю проігнорував.

Натомість вже 14 січня 1994 року Кравчук разом з президентами США Клінтоном та РФ Єльциним підписав у Москві так звану Тристоронню заяву та Додаток до неї, якими фактично було дезавуйовано усі принципові рішення Верховної Ради України. А саме - президент Кравчук погодився з російською пропозицією не знищувати ядерні боєголовки та ще й під міжнародним контролем, як того вимагали рішення парламенту, а передати їх до РФ. Причому не 42%, як було визначено ратифікаційною Постановою Верховної Ради, а всі 100%, та ще й у рекордні терміни - упродовж семи років.

А щодо гарантій безпеки - то саме у Тристоронній заяві і з'явився з подачі Кремля увесь той перелік паперових обіцянок, що пізніше повністю увійшли до Будапештського меморандуму. І які сьогодні дипломатично називають не гарантіями безпеки, а «пустопорожніми папірцями».
https://glavcom.ua/publications/budapeshtskij-memorandum-abo-khto-zradiv-ukrajinu-894558.html
показати весь коментар
14.02.2026 20:13 Відповісти
Там тієї допомоги 1,5 мільярда за десять років, по три на одного в рік,що не могли обійтися без цих коштів?Забрали в сотні раз більше .Пенсії, зарплати не платили,світло відключали і ніякого краху держави не було.А от зараз уже й держави в тих розмірах немає , і реальний крах також можливий , чи хтось нас запевнив що кацапи не використають хім,зброю якщо їм це стане потрібно.Купили ,скоріше за все того комуніста і особисто прилягали ,і нинішній хльоцик нічим не кращий, він щоб зберегти награбоване і не нести відповідальності за скоєне що хочеш, кому хочеш підпише, і про долю України він хвилюється там в останню чергу.
показати весь коментар
14.02.2026 19:39 Відповісти
Повторюю ще раз, стратегічна ЯЗ контролювалася кацапами.
А зараз питання із зірочкою: за які кошти би тоді утримували ЯЗ?
Що б було з Україною, якщо б Штати ввели економічні санкції? А вони могли це зробити легко.
показати весь коментар
14.02.2026 19:53 Відповісти
Зараз дешевше стало?Я вже не кажу про міста -території а просто про кладовища.Це комусь не зрозуміло було, тільки за дев'яності була не одна спроба дестабілізаціїоплення в Криму.На який сектор економіки могли б штати ввести санкції в дев'яностих.Всі ті ракети виготовлялися фахівцями з України, нічого неможливого там не було.В нас на той час була наймогутніша армія Європи, а кацапи вели свої внутрішні війни і були ослаблені Тільки активна участь у знищенні потенціалу України ,перших двох комуністів ,за плату і особисті гарантії, привела до нинішньої ситуації загрози знищення самостійної та суверенної держави Україна.
показати весь коментар
14.02.2026 20:10 Відповісти
Нащо ця демагогія? Я завдав два прості питання. Відповіді будуть?
показати весь коментар
14.02.2026 20:21 Відповісти
Навіщо ж ця демагогія,коли відповіді ви вже отримали ?Ви мабуть вже доросла людина але досі не можете збагнути , що не маючи на озброєнні змв та засобів доставки його ЗСУ не здатні захистити суверенітет і територіальну цілісність України , фізично,фактично неспроможні , бо нічим.Ще якось потрібно вам це написати, що стало зрозумілим?Я можу спробувати вам це як в дитячому садочку пояснити.
показати весь коментар
14.02.2026 20:30 Відповісти
Доросла людина, ви самі себе чуєте? Не було грошей платити пенсії та зарплати (ваші слова), і раптом з'являться кошти на утримання третього в світі арсеналу ЯЗ. Про цілком ймовірні санкції Штатів теж не забувайте. Якщо не буде відповіді на ті два простих питання, то на тому й закінчили.
показати весь коментар
14.02.2026 20:37 Відповісти
Я вражений вами, на ваших очах розікрали найбільшу, промислово розвинуту країну Європи, цілими галузями,пароплавствами,,копалинами,електростанціями,танками, літаками, ракетами а вам грошей ще десь знайти серед всього цього потрібно було для забезпечення обороноздатності України , майте глузд.Ви зараз дуже нагадуєте ще одного персонажа,який напередодні вторгнення стоячого на кордоні відмовлявся виділяти кошти на ЗСУ щоб мати відкати на дорогах, а могло б все навіть і не розпочатися, якби ворог побачив могутність ЗСУ.
показати весь коментар
14.02.2026 20:55 Відповісти
Зрозуміло. Відповіді не буде. Лише матьора демагогія. На все добре.
показати весь коментар
14.02.2026 21:04 Відповісти
Перейдемо до дитячого садочку.На ваших очах зараз ворогом руйнуються столиця ,міста, інфраструктура України ракетами ворога , а нашими ні не руйнується, бо їх немає і їх ніхто не дає,ви це розумієте?А якщо ворог застосує хімічну, бактеріологічну чи ядерну зброю буде теж саме, ми не зможемо відповісти бо в нас її немає і нам її також ніхто дасть - надіюсь це вам також зрозуміло.Чи кацапи не такі ,вони добрі,вони не будуть застосовувати змв, чи "руській народ нікада нє пайдьот вайной на українській народ",як казав персонаж якого ви нагадуєте напередодні вторгнення ворога?
показати весь коментар
14.02.2026 21:22 Відповісти
Досі зустрічаються унікуми, які стверджують що хтось нас щось винен по тому меморандуму. А прочитати сам документ в одну сторінку, і переконатися що його порушили лише кацапи, не вистачає клепки.
показати весь коментар
14.02.2026 18:49 Відповісти
Проще жить мифами из зомбоящика чем напрячь мозги.
показати весь коментар
14.02.2026 18:52 Відповісти
мова про моральну відповідальність. Вони змусили це зробити і їх дії мали наслідки. Це геноцид
показати весь коментар
15.02.2026 00:29 Відповісти
Всё происходящее это какие то будни психушки... Рыжий дурик весь мир хочет заразить кретинизмом..
показати весь коментар
14.02.2026 18:36 Відповісти
про що торг ?
Меморандум якої Потужності запустять в дію ?
показати весь коментар
14.02.2026 18:37 Відповісти
1 гігаВаТНИК + 1 МАразматик
показати весь коментар
14.02.2026 18:40 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2026 18:53 Відповісти
Які саме америкоси пропонують гарантії? Ні американських військ, ні зброї Тромб Україні не дасть. То в чому ж гарантії безпеки? В слові старого рижого шизоїдного серуна який як і Х'уйло ні слова правди не сказав?
показати весь коментар
14.02.2026 18:39 Відповісти
Більше того, Білий Дурдім заявив що сша і Тромб не має інших важелів впливу на Сосію крім санкцій. Тоді чим же сша може гарантувати мір і безпеку Україні? Погрозами що введе знову санкції на Сосію, які збирається зняти в рамках підписання '''мірної угоди''? Так це Х'уйла цілком влаштовує. Рашисти будуть кожен раз відкушувати частину України, сша ненадовго введе якісь санкції які потім все одно зніме щоб знову підписати чергову ''мірну угоду''. Це просто шиза
показати весь коментар
14.02.2026 19:05 Відповісти
В тебе всі ознаки істерики та параної. Звернись до психіатра
показати весь коментар
14.02.2026 21:23 Відповісти
Все що можуть США -голосно перднути в Кремлі за столом переговорів з х@лом
показати весь коментар
14.02.2026 20:34 Відповісти
Ходжу Насреддина мабуть не читав, за 15 років або ху...ло здохне, або рашка розвалиться, або ще щось трапиться, но до тебе це вже стосунків не буде мати. Так що не треба чогось не здійсненного бажати, бери те що пропонують
показати весь коментар
14.02.2026 18:43 Відповісти
Найкращі гарантії безеки - це гаранітї безпеки ЗСУ, все решта досраки, вже були гарантії і не одні!
показати весь коментар
14.02.2026 18:44 Відповісти
Особливо, коли 2 млн. офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, силовики заброньовані, відставники пенсіонери в 43, а на фронт силою гребуть нездатних воювати.
показати весь коментар
14.02.2026 20:09 Відповісти
І коли деякі втікачі наплювали на присягу і втекли.
показати весь коментар
14.02.2026 20:12 Відповісти
Не 15 а 20. А різниця яка? А далі знову.
показати весь коментар
14.02.2026 18:53 Відповісти
Гарантія безпеки безапеляційно тільки одна якщо зникнуть всі москальскі воші що лізуть в Україну а разом з ними і їхни засівшиє здесь "наші" гниди.
показати весь коментар
14.02.2026 18:59 Відповісти
Ні мародер, ні путін не збирається зупиняти війну. Це для них смертельно. Трамп це розуміє, тому й умиє руки
показати весь коментар
14.02.2026 19:03 Відповісти
США пропонують тобі 🤡 15 р.захисту ,а не гарантії України ,з таким висновками ,тоді Україні не світить ЄС та НАТО ...!!!
показати весь коментар
14.02.2026 19:12 Відповісти
Які гарантії безпеки проросійський клоун ?,ворог ціленаправлено знищує Україну все руйнує ,убиває мирних громадян , а ти несеш фігню ,гарантією безпеки моглаб стати ліквідація путіна і після хаос на росії .
показати весь коментар
14.02.2026 19:20 Відповісти
а че не до 3600года? это все, чтобы не закончить войну
показати весь коментар
14.02.2026 19:26 Відповісти
гарантій вже на сто років від однієї туманної країни є, тож тут і 15 років більш ніж достатньо.
А по факту банальне затягування.
Як США скажуть вот вам 25 років, зе скаже ні мені потрібні з перламутровими гудзиками і в загалі візміть нас 51-м штатом от тоді....
показати весь коментар
14.02.2026 19:47 Відповісти
Тобто "зе" готові злити Україну росії - за чергові обіцянки з Вашингтону ,що "росія більше не буде нападати на Україну". Ага, віримо. Головне - підписати капітуляцію України та вивести росію з під санкцій (щоби могла поновити запаси, війська, економіку) та дати їй спокійно закріплюватися на нових захоплених територіях та готувати новий повномасштабний напад. І щоб Україна не могла вже бити по росії.
І щоби дали особисті гарантії "зелені" і не переслідували за масовані розкрадання (в т.ч. й американської допомоги).
А ще ми маємо виріти, що після цього сюди, в Україну, ще потечуть якісь небачені інвестиції та почнуть повертатися українці (а не втікати ще в більших масштабах, щойно оголосять "перемир'я") - коли побачать, як росія відновлюватиме свої потужності та армію, а Україна, натомість, занурюватиметься в політичний хаос.
показати весь коментар
14.02.2026 20:05 Відповісти
так є вже гарантії, будапештський меморандум в жопу клінтону і єльцину
показати весь коментар
14.02.2026 21:52 Відповісти
Єдина надійна гарантія безпеки - це розбудова і озброєння до зубів СОУ... все інше казки... про мир і жуйку

...що тр обіцяє? Наг-ля-да-ти... і потім вирішувати, чи був напад тривалим... суттєвим... і лише тоді тр вирішить що він буде ообити... минають дні, тиждні пу відкусує новий шмат укр. території... а СОУ заборонено відповідати бо це тр називає ескалацією і привідом анулювати так і не вжиті харантії до небезбеки, той усе

пу вже 100 разів гучно сказав, що поки не денаціфікує і демілітаризує Україну, то не зупинеться, але пу згоден приймати капітуляцію покроково.
Що і кому ще не зрозуміло?

Мир можливий тільки чере силу і ніяк не інакше.
показати весь коментар
14.02.2026 22:11 Відповісти
Уважно прочитали?
Більше років для захисту? для повернення людей? для відновлення жітла? Для реформування армії?
ні! А щоб (цитата) "вони були більш дієві для інвесторів"
Інвесторів, Карл! Just a bussiness!
показати весь коментар
15.02.2026 00:38 Відповісти
Навсегда нужны гарантии. А во вторых никто не верит в гарантии. Потому Украина должна истощить РФ до развала и это лучшая гарантия, что зло не вернется.
показати весь коментар
15.02.2026 00:42 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 01:07 Відповісти
а шо ,зелений торчок 🤡 хоче правити Україною всі 20 -30 років ? ...наркомани стільки не живуть !!! ...
показати весь коментар
15.02.2026 02:26 Відповісти
Слово запада. Россия ржот во всю
показати весь коментар
15.02.2026 08:19 Відповісти
Кожно дня нам лоповідають про досягненні в дипломатії....в одні ворота... Сумашедштй прогрес каже ЗЕ... у Трампа все те саме - х..йло хоче миру, ЗЕ віддай Донбас.. у х..йла - Донбас давай..попам церкви віддайте, .. ЗЕ пре кожного дня про гарантії безпеки які вже в кармані... То це все як - треба погодитися на капітуляцію путінську... але українці ...ви мене благословіть на це... І буде мир і гарантії.. і не будапештські... )))))) То чому пиз...юк Трамп пиз..ить тільки про 15 років гарантії??? Що тоді??? Якщо х..йло не зможе зробити Україну малоросією, то тоді хай робить з нею що хоче...
показати весь коментар
15.02.2026 08:26 Відповісти
а текст цих ха- ран- тій небезпеки де можна прочитати?

з усіх розмов випливає, що тр обіцяє спостерігати, а які і коли діяти чи не діяти, та в які терміни і чим тр буде вирішувати сам... в залежності від того, чи був черговий напад тривалим суттєвим і т.д.

але СОУ якщо відповідадимуть, то всі гарантії анулюються.
Це що? Враг буде бомбити а укр.армія в піддавки грати... в очікуванні на реакцію особисто тр?

де гарантія навчання і озброєння СОУ до зубів?
Адже єдина надійна гарантія безпеки це СОУ і власне виробництво зброї.

іншими словами: це залізобетонна гарантія від тр для пу, що Україні заборонено відбивати окуповані пу землі, та ще й заборонено пручатись і відповідати на нові удари= покрокова капітуляція, про яку так мріє пу
показати весь коментар
15.02.2026 09:00 Відповісти
Підпалив свій дім,де мешкає народ України та вимагає гарантій від сусідів, ничого сам не роблячи. Дайте йому ліру - буде Нерон.
показати весь коментар
15.02.2026 09:13 Відповісти
Іван Франко : Яць Зелепуга був хлоп ледащо. Хто перед дорислими роками ну дуже грошики Любив.... Я міг бути певний, що або в коршмі, або десь близ коршми почує п'яний, охриплий голос, що виводив усе ту саму меланхолійну пісеньку .....
показати весь коментар
15.02.2026 11:03 Відповісти
Він не прийме, бо хоче на 20.
Сгодяться на 20,не прийме і скаже,що 50.
Нададуть 50-не прийме,бо хоче 100.
Нададуть на 100-не прийме,бо захоче ще й гарантій правління партії сн на 100.
А буде на своєму стояти,чорнобородько.
показати весь коментар
15.02.2026 14:47 Відповісти
Знову тупі зелені понти по відволіканню уваги українців.Воно обговорює терміни, коли ще про самі гарантії і спосіб їх надання нема рішення. Як же ці брехні дістали.
показати весь коментар
15.02.2026 16:16 Відповісти
Лицеміри. Що москалі, що жиди, що америкоси - вбивці та нелюди
показати весь коментар
15.02.2026 17:30 Відповісти
А теперь надо обьявить россиянам вашему президенту предлагали признать захваченное,вернкть кучу арестованных денег,снять санкции и т д.
Оно отказалось - Теперь Ничего не предлагать воевать и тероризировать рф обстрелами сколько возможно.
Уверен когда перестать им предлогать мир только тогда Начнут Думать.
не хочу мира.
зотя я в 10 км от фронта.и потеряю жильё.
показати весь коментар
15.02.2026 21:27 Відповісти
 
 