Пісторіус: Гарантії для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму

Майбутні гарантії безпеки для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму.

Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гарантії безпеки мають бути надійні та змістовні

Пісторіус зазначив, що коли мир настане – потрібно подбати, щоб цей мир був тривалим.

"Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Для цього великого завдання Україна потребує змістовні, надійні безпекові гарантії",- наголосив очільник оборонного відомства ФРН.

Читайте також: Гарантії безпеки для України "не працюватимуть" без участі США, - глава МЗС Нідерландів ван Веел

Пісторіус застеріг від повторення Будапештського меморандуму

Пісторіус нагадав, що ще у 2014 році тодішній сенатор Марко Рубіо (нині – держсекретар США, - ред.) зазначав, що Будапештський меморандум 1994 року не виконав своєї мети і не захистив Україну – бо Росія вторглася й анексувала Крим.

"Тож уроком для нас, пані й панове, має бути те, що ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми – усі, і Європа, і США – маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок",- сказав німецький міністр.

Читайте також: США пропонують гарантії безпеки на 15 років, Україна хоче на 20-50, - Зеленський