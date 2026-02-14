Пісторіус: Гарантії для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму

Пісторіус закликав дати Україні гарантії, що справді працюють

Майбутні гарантії безпеки для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму.

Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гарантії безпеки мають бути надійні та змістовні

Пісторіус зазначив, що коли мир настане – потрібно подбати, щоб цей мир був тривалим.

"Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Для цього великого завдання Україна потребує змістовні, надійні безпекові гарантії",- наголосив очільник оборонного відомства ФРН.

Пісторіус застеріг від повторення Будапештського меморандуму

Пісторіус нагадав, що ще у 2014 році тодішній сенатор Марко Рубіо (нині – держсекретар США, - ред.) зазначав, що Будапештський меморандум 1994 року не виконав своєї мети і не захистив Україну – бо Росія вторглася й анексувала Крим.

"Тож уроком для нас, пані й панове, має бути те, що ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми – усі, і Європа, і США – маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок",- сказав німецький міністр.

Пісторіус Борис (373) війна в Україні (8363) гарантії безпеки (466)
Не буде ніяких гарантій безпеки, а щоб були то будь-яка європейська країна вже зараз повинна вступити у війну з кацапстаном на стороні України!
14.02.2026 22:56 Відповісти
Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії.

Ви із нинішньою агресією нічого зробити не можете, а фантазуєте вже про "захист" від майбутньої...
14.02.2026 23:03 Відповісти
Найкращі гарантії для України - наявність у ЗСУ ******** західної зброї у необхідній кількості і більше нічого. Воювати з кацапським звіром здатен тільки український воїн.
14.02.2026 23:05 Відповісти
Ріспект і подяка друзям України за підтримку і те, що називають речи своїми іменами, голосно кажучи ху із ху, не тільки глибоко розуміють проблему але і мають конкретний план і рішучисть його втілити в життя.
14.02.2026 22:52 Відповісти
Тоді потрібно розмістити військову базу США і НАТО, на кордоні України з росією, на 50000 солдат, хоча б на 15 років, з авіакрилом, з літаками f-35 і F-18 з ракетами sm-6 і про aegis ashore. І щоб вони були готові були вступити в бій, в разі відновлення бойових дій з російської сторони. Тоді гарантії ці варті того, щоб їх акцептувати і їм довіряти. Або, якщо Україну, візьмуть у НАТО, хоча б.
14.02.2026 22:57 Відповісти
.... і ці 50000 американських солдат мають бути під командуванням українських офіцерів та генералів.
14.02.2026 23:25 Відповісти
І без транспортних літаків. Щоб не змогли втекти.
15.02.2026 12:37 Відповісти
Потужні фантазери з великої літери
15.02.2026 01:04 Відповісти
Не буде ніяких гарантій, бо всі вони мають почати діяти після війни, РФ війну не припинить доки повністю не знищить Україну, або не досягне своїх цілей щодо капітуляції України... і якщо гарантії безпеки якимось чином прив'язані до завершення війни то РФ просто не буде її завершувати, будуть постійний обстріли, будуть вигадані мотиви, щоб війна тривала десятиліттями...
14.02.2026 23:03 Відповісти
Трамп на цю вимогу навіть уваги не зверне.
14.02.2026 23:23 Відповісти
«Які такі Тауруси? Хто казав? Я нічого не чув.»
14.02.2026 23:33 Відповісти
Так нехай ці хитрі європейські ****і самі дають гарантії.
14.02.2026 23:46 Відповісти
Довго думав, щоб сказати? Чотири роки треба було, таки да, жирафи...
15.02.2026 07:08 Відповісти
Вони будуть ще гірші.
15.02.2026 08:52 Відповісти
 
 