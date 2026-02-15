РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7998 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Запорожье
353 0

Войска РФ нанесли удар по Запорожью: трое раненых, поврежден дом. ФОТОрепортаж

обстрел Запорожья

Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье, поврежден дом. 

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поврежден частный дом

Как отмечается, в результате удара российского "шахеда" поврежден частный жилой дом, возник пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ по Запорожью оставила без света более 11 тысяч абонентов

Есть раненые

По данным ОВА, ранены три человека - 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья

Обстрелы области за сутки

Один человек погиб, семеро ранены в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

В течение суток оккупанты нанесли 658 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области.

  • Войска РФ нанесли 28 авиационных ударов по Веселянке, Юльевке, Трудовому, Самойловке, Лесному, Орехову, Зализнычному, Воскресенке, Воздвижевке, Белогорью, Верхней Терсе, Гиркому, Преображенке.
  • 351 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Камышуваху, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Рыбное, Доброполье, Прилуки.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Рыбное.
  • 274 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Белогорье, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Рыбном, Доброполье, Прилуках.

Читайте также: 5-летний ребенок ранен в результате вражеской атаки на Запорожье

обстрел Запорожской области

Автор: 

Запорожье (2908) Запорожская область (4069) Запорожский район (407)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 