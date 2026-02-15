Войска РФ нанесли удар по Запорожью: трое раненых, поврежден дом. ФОТОрепортаж

Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье, поврежден дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Поврежден частный дом

Как отмечается, в результате удара российского "шахеда" поврежден частный жилой дом, возник пожар.

Есть раненые

По данным ОВА, ранены три человека - 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.







Обстрелы области за сутки

Один человек погиб, семеро ранены в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

В течение суток оккупанты нанесли 658 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 28 авиационных ударов по Веселянке, Юльевке, Трудовому, Самойловке, Лесному, Орехову, Зализнычному, Воскресенке, Воздвижевке, Белогорью, Верхней Терсе, Гиркому, Преображенке.

351 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Камышуваху, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Рыбное, Доброполье, Прилуки.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Рыбное.

274 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Белогорье, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Рыбном, Доброполье, Прилуках.

