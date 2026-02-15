Війська РФ ударили по Запоріжжю: троє поранених, пошкоджено будинок. ФОТОрепортаж

Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, пошкоджено будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошкоджено приватний будинок

Як зазначається, внаслідок удару російського "шахеда" пошкоджено приватний житловий будинок, виникла пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ по Запоріжжю залишила без світла понад 11 тисяч абонентів

Є поранені

За даними ОВА, поранені три людини - 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років. Їм надається уся необхідна медична допомога.







Обстріли області за добу

Одна людина загинула, семеро поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

Упродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 28 авіаційних ударів по Веселянці, Юльївці, Трудовому, Самійлівці, Лісному, Оріхову, Залізничному, Воскресенці, Воздвижівці, Білогір’ю, Верхній Терсі, Гіркому, Преображенці.

351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Комишуваху, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Рибне, Добропілля, Прилуки.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Рибне.

274 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Рибному, Добропіллю, Прилуках.

Також читайте: 5-річна дитина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі