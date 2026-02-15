РУС
2 228 57

Секретариат языкового омбудсмена работает на пределе возможностей и нуждается в увеличении штата, - Ивановская

Ивановская о работе Секретариата языкового омбудсмена

В последние годы нагрузка на Секретариат языкового омбудсмена существенно возросла, что требует расширения штатной численности.

Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время совещания в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

На пределе возможностей

Так, по словам языкового омбудсмена, для обеспечения полноценной работы представителей Уполномоченного в большинстве областей Украины необходимо расширить штатную численность Секретариата.

"Секретариат работает на пределе возможностей. В 2026 году предполагается увеличение нагрузки еще на треть. Увеличение штатной численности позволит обеспечить эффективное выполнение задач и представительство института Уполномоченного в большинстве областей Украины", - отметила она.

Повышение статуса

Отдельно Ивановская подчеркнула необходимость законодательного повышения статуса представителей Уполномоченного по защите государственного языка. Уполномоченная отметила, что работа представителей требует надлежащей межведомственной поддержки и в отдельных случаях четкого взаимодействия с правоохранительными органами, в частности с Нацполицией, при исполнении ими служебных полномочий.

+28
Корито розшируєть, а " ухилянти" та " зрадники" які просто бажають жити то прості українці. І саме вони ж " винні" у всьому бо не бажають помирати.
15.02.2026 16:57 Ответить
+20
15.02.2026 16:55 Ответить
+14
даже добавить нечего, дурка просто
15.02.2026 17:03 Ответить
Справа потрібна і входить в перелік питань національної безпеки , працюйте розширюйтеся...
15.02.2026 17:00 Ответить
за твій рахунок. якщо ти будш їм платити з\п із свого кармана, то хоч в 10000 раз розширяються.
15.02.2026 18:39 Ответить
Нема чим більше зайнятись
15.02.2026 23:48 Ответить
Ключове питання
«розширення штатів».
Цікаво ,в якій країні світу є така посада «мовний обмудсмен»?
І якщо вже грамотно,то не обмудсвенка,а обмудследі.
15.02.2026 17:15 Ответить
А в якій країні світу ---Стільки інородців і ворогів Держави при владі. ?! Без рідної української мови--немає України.
15.02.2026 17:30 Ответить
А чому?
15.02.2026 17:48 Ответить
Омбудсвумен
15.02.2026 17:30 Ответить
А є країни де отак відверто і без покарання зневажають державну мову?
15.02.2026 18:18 Ответить
в Британии например и еще много где Штаты
15.02.2026 21:08 Ответить
Так беріть мене, наприклад. Чи потрібні типу тільки військовозобов'язані? Щоб родичів туди ховати. Готовий працювати безкоштовно.
15.02.2026 17:16 Ответить
Щоб не страждала фігнею - скоротити на третинну.
15.02.2026 17:16 Ответить
Нє, боневтік краще на Зєлємарафон дасть грошей, або двушечку на мацкву, а мову на хліб не намажеш.
15.02.2026 17:24 Ответить
15.02.2026 17:27 Ответить
Особисто я зовсім не відчуваю вашої роботи - якось по-...й на вас.
15.02.2026 17:27 Ответить
А навіщо? Люди самі переходять на мову! Який сенс із цих нероб, тільки бюджетні кошти жеруть! Цікаво - який в неї оклад?
показать весь комментарий
15.02.2026 18:21 Ответить
15.02.2026 17:29 Ответить
Захищати мову тоді коли не можуть захистити навіть жителей Києва від життя без світла, води, опалення і смерті...
15.02.2026 17:34 Ответить
где можно записаццо?
15.02.2026 17:44 Ответить
Влада знае шо тіки бюджетники їх лохократ.
15.02.2026 17:53 Ответить
здобутки цієї контори відчутні. Розпалюється ворожнеча за мовною ознакою. Переклад фільмів зараз на найнижчому рівні. Мовою тепер називають не класичну, а польсько-угорський суржик. Постійно вигадують нові слова. Спілкуватись в побуті стає майже неможливо, бо за слово, що вчора ще було Шевченковую класикою, сьогодні вже цькують.
15.02.2026 17:55 Ответить
Приклади в студію.
15.02.2026 19:03 Ответить
«перепрошую», наприклад.
15.02.2026 20:21 Ответить
На Нетфлікс підпишись. І побачиш і почуєш.
15.02.2026 20:53 Ответить
Я розумію. Раніше ви використовували просте слово ,,звиняюсь,, А зараз мусите польсько-угорсько-словацько-німецьким суржиком говорити перепрошую. Тяжко так собі язика коверкати. Авжеж?
15.02.2026 22:33 Ответить
тобі кажуть що треба українською говорити, а не суржиком.
чи тобі нормально суржиком? який суржик тобі до вподоби? а якими ти б заборонив користуватись?
16.02.2026 00:11 Ответить
У нас найкращий переклад і дубляж.!!!
15.02.2026 20:30 Ответить
ArtK, не ***** про те, чого немає.
15.02.2026 20:54 Ответить
"польсько-угорський суржик вигадують нові слова" у меня друзья есть оба китайцы с Тайваня и материкового китая так вот они друг друга не понимают всего лишь 200 лет порознь только иероглифы не изменились их могут читать понимать и писать . Язык это живой организм меняется с изменением среды
15.02.2026 21:21 Ответить
".. потребує розширення штатної чисельності. " В чергу після ЗСУ ! Наші військові зараз в найважчих умовах , на морозі без обігріву , без нормальної їжі, без сну , без відпусток , без ...без...без , до речі , ще й масово зараз хворіють на грип в окопах. Так що не плач тітко-працюй без розширення штату.
15.02.2026 18:02 Ответить
От-от, не можеш організувати роботу - на вихід, коритологи....
15.02.2026 19:35 Ответить
напишіть службову на коміка, щоб перевели "праціників-пять шостих манахєров" зі збіговиська ж опи прєзідєнта, там такого непотрібу, хоч греблю гати. або візьміть пєтрова з івановим, воно поки у пошуках "броні"
15.02.2026 18:10 Ответить
мовні загони потрібно формувати . з бусіками та поліцією як у ТЦК
15.02.2026 18:15 Ответить
Ха-ха-ха,нах финансировании армии и покупку дронов,раздуйте штат секретариата мовобутски,дайте им охрану,овчарок,Мерседесы, квартиры и будет перемога.
15.02.2026 18:20 Ответить
Ти росіянин?
15.02.2026 18:29 Ответить
нахрен те военные, поможем языковому омбуцмену)))))) страна непуганных идиотов
15.02.2026 18:37 Ответить
Секретаріат мовного омбудсмена працює на межі можливостей і потребує збільшення штату, - Івановська

Люба бюрократична контора росте як на дріждях... А тут фронт у тилу... мовний омбудсмен неукомплектований. Того дивись і Кремль прорве ХВронт...

Яке ідіотство...
15.02.2026 18:42 Ответить
Ця мовний омбутсмен та її помічники даю гарантію шо будки собачої за все життя не побкдували
15.02.2026 18:46 Ответить
Мовнюки не справляються, треба більше бійців та бійчинь мовного хронту.
15.02.2026 19:05 Ответить
бюрократи завжди вигадують роботу один для одного та розширюються
поки контора не гепнеться
15.02.2026 19:07 Ответить
💯 Може хтось памятає фільм Е.Рязанова #Забута мелодія для флейти#-складається враження що цей фільм їх надихнув(в голролях Л.Філатов і Т.Догілєва)-хто не бачив і бажає подвитись-зсилка___https://www.youtube.com/watch?v=MTBStiYyYRQ
15.02.2026 20:55 Ответить
волонтерів залучайте, якщо не встигаєте нікому не потрібні звіти і прес-релізи строчити. Хтось з українців знає, чим ця контора займається?
15.02.2026 19:15 Ответить
Вони і самі не знають. Це швидше за все розширення штату виборців до опитаних 90%
15.02.2026 19:31 Ответить
А чем они таким занимаются что вот прям на пределе? В окопах в минус 20 сидят или в три смены ТЭЦ восстанавливают?
15.02.2026 19:21 Ответить
Розширення штату та збільшення фінансування. Все як завжди у Zелених під час війни
15.02.2026 19:25 Ответить
З ранку язика висунув, робочий день почався, увечері рот закрив, кінець робочого дня
15.02.2026 19:36 Ответить
Скільки ідіотів розвелося, які говорять правильні слова ? (с)
15.02.2026 19:47 Ответить
Заберіть петрова його з кладовища вигнали, нігде бронюватись
15.02.2026 20:35 Ответить
Який профіт від цього «секретаріату» на чолі з мовним омбудсменом? От що вона зробила за той час і гроші платників податків, які отримала? Є якийсь звіт, щоб подивитися успіхи? Я за здорову популяризацію і захист української мови, але весь цей «секретаріат» виглядає як якась профанація
15.02.2026 21:20 Ответить
"Міністество правди - займається фальсифікацією історичних документів, пропагандою та новомовою."
15.02.2026 21:20 Ответить
 
 