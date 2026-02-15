Секретариат языкового омбудсмена работает на пределе возможностей и нуждается в увеличении штата, - Ивановская

В последние годы нагрузка на Секретариат языкового омбудсмена существенно возросла, что требует расширения штатной численности.

Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время совещания в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

На пределе возможностей

Так, по словам языкового омбудсмена, для обеспечения полноценной работы представителей Уполномоченного в большинстве областей Украины необходимо расширить штатную численность Секретариата.

"Секретариат работает на пределе возможностей. В 2026 году предполагается увеличение нагрузки еще на треть. Увеличение штатной численности позволит обеспечить эффективное выполнение задач и представительство института Уполномоченного в большинстве областей Украины", - отметила она.

Повышение статуса

Отдельно Ивановская подчеркнула необходимость законодательного повышения статуса представителей Уполномоченного по защите государственного языка. Уполномоченная отметила, что работа представителей требует надлежащей межведомственной поддержки и в отдельных случаях четкого взаимодействия с правоохранительными органами, в частности с Нацполицией, при исполнении ими служебных полномочий.

