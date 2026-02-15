Секретаріат мовного омбудсмена працює на межі можливостей і потребує збільшення штату, - Івановська
Протягом останніх років навантаження на Секретаріат мовного омбудсмена суттєво збільшилося, що потребує розширення штатної чисельності.
Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час наради у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
На межі можливостей
Так, за словами мовної омбудсменки, для забезпечення повноцінної роботи представників Уповноваженого в більшості областей України потрібно розширити штатну чисельність Секретаріату.
"Секретаріат працює на межі можливостей. У 2026 році передбачається збільшення навантаження ще на третину. Збільшення штатної чисельності дозволить забезпечити ефективне виконання завдань та представництво інституту Уповноваженого в більшості областей України", - зауважила вона.
Підвищення статусу
Окремо Івановська наголосила на необхідності законодавчого підвищення статусу представників Уповноваженого із захисту державної мови. Уповноважена зазначила, що робота представників потребує належної міжвідомчої підтримки та в окремих випадках чіткої взаємодії з правоохоронними органами, зокрема з Нацполіцією, під час виконання ними службових повноважень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«розширення штатів».
Цікаво ,в якій країні світу є така посада «мовний обмудсмен»?
І якщо вже грамотно,то не обмудсвенка,а обмудследі.
чи тобі нормально суржиком? який суржик тобі до вподоби? а якими ти б заборонив користуватись?
пляцки - це якраз польський суржик. українською мовою як пляцки будуть?
Люба бюрократична контора росте як на дріждях... А тут фронт у тилу... мовний омбудсмен неукомплектований. Того дивись і Кремль прорве ХВронт...
Яке ідіотство...
поки контора не гепнеться