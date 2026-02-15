Секретаріат мовного омбудсмена працює на межі можливостей і потребує збільшення штату, - Івановська

Івановська про роботу Секретаріату мовного омбудсмена

Протягом останніх років навантаження на Секретаріат мовного омбудсмена суттєво збільшилося, що потребує розширення штатної чисельності.

Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час наради у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

На межі можливостей

Так, за словами мовної омбудсменки, для забезпечення повноцінної роботи представників Уповноваженого в більшості областей України потрібно розширити штатну чисельність Секретаріату.

"Секретаріат працює на межі можливостей. У 2026 році передбачається збільшення навантаження ще на третину. Збільшення штатної чисельності дозволить забезпечити ефективне виконання завдань та представництво інституту Уповноваженого в більшості областей України", - зауважила вона.

Підвищення статусу

Окремо Івановська наголосила на необхідності законодавчого підвищення статусу представників Уповноваженого із захисту державної мови. Уповноважена зазначила, що робота представників потребує належної міжвідомчої підтримки та в окремих випадках чіткої взаємодії з правоохоронними органами, зокрема з Нацполіцією, під час виконання ними службових повноважень.

+28
Корито розшируєть, а " ухилянти" та " зрадники" які просто бажають жити то прості українці. І саме вони ж " винні" у всьому бо не бажають помирати.
15.02.2026 16:57 Відповісти
+20
15.02.2026 16:55 Відповісти
+15
даже добавить нечего, дурка просто
15.02.2026 17:03 Відповісти
15.02.2026 16:55 Відповісти
15.02.2026 16:57 Відповісти
15.02.2026 17:03 Відповісти
Справа потрібна і входить в перелік питань національної безпеки , працюйте розширюйтеся...
15.02.2026 17:00 Відповісти
за твій рахунок. якщо ти будш їм платити з\п із свого кармана, то хоч в 10000 раз розширяються.
15.02.2026 18:39 Відповісти
Нема чим більше зайнятись
15.02.2026 23:48 Відповісти
Ключове питання
«розширення штатів».
Цікаво ,в якій країні світу є така посада «мовний обмудсмен»?
І якщо вже грамотно,то не обмудсвенка,а обмудследі.
15.02.2026 17:15 Відповісти
А в якій країні світу ---Стільки інородців і ворогів Держави при владі. ?! Без рідної української мови--немає України.
15.02.2026 17:30 Відповісти
Омбудсвумен
15.02.2026 17:30 Відповісти
А є країни де отак відверто і без покарання зневажають державну мову?
15.02.2026 18:18 Відповісти
в Британии например и еще много где Штаты
15.02.2026 21:08 Відповісти
Так беріть мене, наприклад. Чи потрібні типу тільки військовозобов'язані? Щоб родичів туди ховати. Готовий працювати безкоштовно.
15.02.2026 17:16 Відповісти
Щоб не страждала фігнею - скоротити на третинну.
15.02.2026 17:16 Відповісти
Нє, боневтік краще на Зєлємарафон дасть грошей, або двушечку на мацкву, а мову на хліб не намажеш.
15.02.2026 17:24 Відповісти
15.02.2026 17:27 Відповісти
Особисто я зовсім не відчуваю вашої роботи - якось по-...й на вас.
15.02.2026 17:27 Відповісти
А навіщо? Люди самі переходять на мову! Який сенс із цих нероб, тільки бюджетні кошти жеруть! Цікаво - який в неї оклад?
15.02.2026 18:21 Відповісти
15.02.2026 17:29 Відповісти
Захищати мову тоді коли не можуть захистити навіть жителей Києва від життя без світла, води, опалення і смерті...
15.02.2026 17:34 Відповісти
где можно записаццо?
15.02.2026 17:44 Відповісти
Влада знае шо тіки бюджетники їх лохократ.
15.02.2026 17:53 Відповісти
здобутки цієї контори відчутні. Розпалюється ворожнеча за мовною ознакою. Переклад фільмів зараз на найнижчому рівні. Мовою тепер називають не класичну, а польсько-угорський суржик. Постійно вигадують нові слова. Спілкуватись в побуті стає майже неможливо, бо за слово, що вчора ще було Шевченковую класикою, сьогодні вже цькують.
15.02.2026 17:55 Відповісти
Приклади в студію.
15.02.2026 19:03 Відповісти
«перепрошую», наприклад.
15.02.2026 20:21 Відповісти
На Нетфлікс підпишись. І побачиш і почуєш.
15.02.2026 20:53 Відповісти
Я розумію. Раніше ви використовували просте слово ,,звиняюсь,, А зараз мусите польсько-угорсько-словацько-німецьким суржиком говорити перепрошую. Тяжко так собі язика коверкати. Авжеж?
15.02.2026 22:33 Відповісти
тобі кажуть що треба українською говорити, а не суржиком.
чи тобі нормально суржиком? який суржик тобі до вподоби? а якими ти б заборонив користуватись?
16.02.2026 00:11 Відповісти
А я про що? Я кажу що дописувач звик до слів на кшталт ,,звиняюсь,, і каже що ,,перепрошую,, це вже заполячений суржик, а не українська. Бо для нього українська це російська з гиканням. А як чує звичайну мову з підручника то лякається.
16.02.2026 09:58 Відповісти
де в звичайній українській мові слово "пляцки"?
16.02.2026 10:53 Відповісти
В західноукраїнській кухні. Не путай українсько-російський суржик з діалектизмами, які є в абсолютній більшості світових мов.
16.02.2026 11:27 Відповісти
шо?
пляцки - це якраз польський суржик. українською мовою як пляцки будуть?
16.02.2026 11:52 Відповісти
Ви розумієте різницю між діалектизмами і суржиком? Діалективні слова це частина місцевої культури, а суржик це поєднання спотворених українських та російських слів у реченнях.
16.02.2026 14:47 Відповісти
У нас найкращий переклад і дубляж.!!!
15.02.2026 20:30 Відповісти
ArtK, не ***** про те, чого немає.
15.02.2026 20:54 Відповісти
"польсько-угорський суржик вигадують нові слова" у меня друзья есть оба китайцы с Тайваня и материкового китая так вот они друг друга не понимают всего лишь 200 лет порознь только иероглифы не изменились их могут читать понимать и писать . Язык это живой организм меняется с изменением среды
15.02.2026 21:21 Відповісти
".. потребує розширення штатної чисельності. " В чергу після ЗСУ ! Наші військові зараз в найважчих умовах , на морозі без обігріву , без нормальної їжі, без сну , без відпусток , без ...без...без , до речі , ще й масово зараз хворіють на грип в окопах. Так що не плач тітко-працюй без розширення штату.
15.02.2026 18:02 Відповісти
От-от, не можеш організувати роботу - на вихід, коритологи....
15.02.2026 19:35 Відповісти
напишіть службову на коміка, щоб перевели "праціників-пять шостих манахєров" зі збіговиська ж опи прєзідєнта, там такого непотрібу, хоч греблю гати. або візьміть пєтрова з івановим, воно поки у пошуках "броні"
15.02.2026 18:10 Відповісти
мовні загони потрібно формувати . з бусіками та поліцією як у ТЦК
15.02.2026 18:15 Відповісти
Ха-ха-ха,нах финансировании армии и покупку дронов,раздуйте штат секретариата мовобутски,дайте им охрану,овчарок,Мерседесы, квартиры и будет перемога.
15.02.2026 18:20 Відповісти
Ти росіянин?
15.02.2026 18:29 Відповісти
нахрен те военные, поможем языковому омбуцмену)))))) страна непуганных идиотов
15.02.2026 18:37 Відповісти
Люба бюрократична контора росте як на дріждях... А тут фронт у тилу... мовний омбудсмен неукомплектований. Того дивись і Кремль прорве ХВронт...

Яке ідіотство...
15.02.2026 18:42 Відповісти
Ця мовний омбутсмен та її помічники даю гарантію шо будки собачої за все життя не побкдували
15.02.2026 18:46 Відповісти
Мовнюки не справляються, треба більше бійців та бійчинь мовного хронту.
15.02.2026 19:05 Відповісти
бюрократи завжди вигадують роботу один для одного та розширюються
поки контора не гепнеться
15.02.2026 19:07 Відповісти
💯 Може хтось памятає фільм Е.Рязанова #Забута мелодія для флейти#-складається враження що цей фільм їх надихнув(в голролях Л.Філатов і Т.Догілєва)-хто не бачив і бажає подвитись-зсилка___https://www.youtube.com/watch?v=MTBStiYyYRQ
15.02.2026 20:55 Відповісти
волонтерів залучайте, якщо не встигаєте нікому не потрібні звіти і прес-релізи строчити. Хтось з українців знає, чим ця контора займається?
15.02.2026 19:15 Відповісти
Вони і самі не знають. Це швидше за все розширення штату виборців до опитаних 90%
15.02.2026 19:31 Відповісти
А чем они таким занимаются что вот прям на пределе? В окопах в минус 20 сидят или в три смены ТЭЦ восстанавливают?
15.02.2026 19:21 Відповісти
Розширення штату та збільшення фінансування. Все як завжди у Zелених під час війни
15.02.2026 19:25 Відповісти
З ранку язика висунув, робочий день почався, увечері рот закрив, кінець робочого дня
15.02.2026 19:36 Відповісти
Скільки ідіотів розвелося, які говорять правильні слова ? (с)
15.02.2026 19:47 Відповісти
Заберіть петрова його з кладовища вигнали, нігде бронюватись
15.02.2026 20:35 Відповісти
Який профіт від цього «секретаріату» на чолі з мовним омбудсменом? От що вона зробила за той час і гроші платників податків, які отримала? Є якийсь звіт, щоб подивитися успіхи? Я за здорову популяризацію і захист української мови, але весь цей «секретаріат» виглядає як якась профанація
15.02.2026 21:20 Відповісти
"Міністество правди - займається фальсифікацією історичних документів, пропагандою та новомовою."
15.02.2026 21:20 Відповісти
Здоровий глузд так і не прийшов. Повна, морочна дурість.
16.02.2026 05:18 Відповісти
 
 