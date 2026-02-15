Секретаріат мовного омбудсмена працює на межі можливостей і потребує збільшення штату, - Івановська

Протягом останніх років навантаження на Секретаріат мовного омбудсмена суттєво збільшилося, що потребує розширення штатної чисельності.

Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час наради у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

На межі можливостей

Так, за словами мовної омбудсменки, для забезпечення повноцінної роботи представників Уповноваженого в більшості областей України потрібно розширити штатну чисельність Секретаріату.

"Секретаріат працює на межі можливостей. У 2026 році передбачається збільшення навантаження ще на третину. Збільшення штатної чисельності дозволить забезпечити ефективне виконання завдань та представництво інституту Уповноваженого в більшості областей України", - зауважила вона.

Підвищення статусу

Окремо Івановська наголосила на необхідності законодавчого підвищення статусу представників Уповноваженого із захисту державної мови. Уповноважена зазначила, що робота представників потребує належної міжвідомчої підтримки та в окремих випадках чіткої взаємодії з правоохоронними органами, зокрема з Нацполіцією, під час виконання ними службових повноважень.

