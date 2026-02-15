Россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе на Сумщине

Россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

"Теперь город без света... Все на генераторах...", - добавил глава Конотопа.

Перед этим городской голова предупредил об угрозе баллистики.

Атака на Украину

Вечером 15 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит воздушная тревога.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что россияне заявляют об атаке дронов: БПЛА летят на Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Впереди холодные дни, реагируйте на воздушную тревогу