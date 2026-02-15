Россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе на Сумщине
Россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе Сумской области.
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.
"Теперь город без света... Все на генераторах...", - добавил глава Конотопа.
Перед этим городской голова предупредил об угрозе баллистики.
Атака на Украину
Вечером 15 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В ряде регионов звучит воздушная тревога.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что россияне заявляют об атаке дронов: БПЛА летят на Москву.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль