Россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе на Сумщине

российский удар по Конотопу 15 февраля

Россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

"Теперь город без света... Все на генераторах...", - добавил глава Конотопа.

Перед этим городской голова предупредил об угрозе баллистики.

Атака на Украину

Вечером 15 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит воздушная тревога. 

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Конотоп (28) Сумская область (1209) атака (658) Семенихин Артем (41) баллистические ракеты (185) Конотопский район (51)
