Росіяни знищили об’єкт інфраструктури у Конотопі на Сумщині
Росіяни знищили об'єкт інфраструктури у Конотопі на Сумщині.
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер місто без світла… Все на генераторах…", - додав очільник Конотопу.
Перед цим міський голова попередив про загрозу балістики.
Атака на Україну
Ввечері 15 лютого триває атака російських дронів на українські міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У низці регіонів лунає повітряна тривога.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що росіяни заявляють про атаку дронів: БпЛА летять на Москву.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль