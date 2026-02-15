Росіяни знищили об'єкт інфраструктури у Конотопі на Сумщині.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер місто без світла… Все на генераторах…", - додав очільник Конотопу.

Перед цим міський голова попередив про загрозу балістики.

Атака на Україну

Ввечері 15 лютого триває атака російських дронів на українські міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів лунає повітряна тривога.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що росіяни заявляють про атаку дронів: БпЛА летять на Москву.

