УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10952 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Сумщини Атака на Сумщину
1 865 0

Росіяни знищили об’єкт інфраструктури у Конотопі на Сумщині

російський удар по Конотопу 15 лютого

Росіяни знищили об'єкт інфраструктури у Конотопі на Сумщині.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер місто без світла… Все на генераторах…", - додав очільник Конотопу.

Перед цим міський голова попередив про загрозу балістики.

Атака на Україну

Ввечері 15 лютого триває атака російських дронів на українські міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів лунає повітряна тривога. 

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу

Автор: 

Конотоп (139) Сумська область (4728) атака (1526) Семеніхін Артем (37) балістичні ракети (597) Конотопський район (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 