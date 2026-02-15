РУС
Новости
5 949 55

225-й ОШП призвал правоохранителей заняться Гончаренко: нардеп заявил, что пост полка написал советник Зеленского Литвин

Гончаренко ответил на атаку 225-й ОШБ.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на критику со стороны 225-го отдельного штурмового полка. Нардеп убежден, что обращение военных согласовано с Офисом президента, а текст написан советником президента Владимира Зеленского Дмитрием Литвином.

Об этом Гончаренко написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявили в 225 ОШП 

Полк призвал народного депутата "прекратить манипулировать общественным мнением, поднимая острые вопросы".

"Ваши политические амбиции не должны быть препятствием вашим обязанностям народного депутата, а именно — работать ради мира в Украине, а не быть TikTok-депутатом, который прямо продвигает нарративы государства, с которым у нас война", — говорится в сообщении.

Кроме этого, полк призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность народного избранника.

К своему сообщению 225 ОШП добавил фрагменты выступлений Гончаренко в начале его политической карьеры, где он выступал в защиту русского языка и "9 мая".

сообщение бригады

Читайте также: Советник Зеленского Литвин работал на пропагандиста Чаленко, который сбежал в Россию

Что ответил Гончаренко

Народный депутат, комментируя заявление полка, выразил убеждение, что обращение военных согласовано политическим руководством и написано на Банковой советником Зеленского Литвином. 

"1. Я думаю, не открою секрет, что такое заявление 225 не могло быть без согласования высшего армейского и политического руководства? 2. Владимир Александрович, заканчивайте заниматься хуйней. Займитесь переговорами и сохранением жизней украинцев. 3. К 225: вам не стыдно? Штурмовики, которые постят тексты, написанные Дмитрием Литвином. По вашим понятиям вы руку ему не можете жать. А здесь тексты постите и в правоохранительные органы обращаетесь", - написал Гончаренко.

Кроме того, нардеп заявил, что его цель — это помощь солдатам: демобилизация, отдых и сохранение каждой жизни.

Гончаренко также указал на несправедливость: по его информации, руководитель штурмовых войск Валентин Манько списался из армии через ВВК, тогда как "обычный солдат этого сделать никогда не сможет".

сообщение Гончаренко

Читайте также: Зеленский "наехал" на местные власти, а может нужно было контролировать своих друзей, которые вместе с министрами воровали на защите энергетики, - Гончаренко

Автор: 

депутат (3391) Гончаренко (573) Литвин Дмитрий (10) 225-й ОШП (3)
Топ комментарии
+63
Якось однобоко. Згадують Гончаренку його про"оби коли він був в партії регіонів. А Зеленському - своєму головнокомандувачу- не нагадують ні про здачу Маріуполя, ні про зраду Азову, ні про його приниження України, коли він був на сцені.
Чому - не відомо.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:45 Ответить
+56
Весь полк писал скаргу в окопах пригнувшись от обстрелов,шоу-бизнес уже пришел на фронт,квартал рулит.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:42 Ответить
+45
зелений торчок 🤡 , шось став боятися, вже не тільки Пороха а і рядового депутата ...сц* кло обдовбане ...
показать весь комментарий
15.02.2026 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Литвин, перелогинься, гівнюк!
показать весь комментарий
15.02.2026 21:57 Ответить
Ви переплутали, Гончаренко з партії ''ЄС'', а всі з партіі регіонів сьогодні в Офісі Президента, уряді, Верховній Раді і військово- цивільних адміністраціях.
показать весь комментарий
15.02.2026 22:05 Ответить
Не перепутали. Гончаренко був майже 10 років в партії регіонів і агітував за януковича і російську мову.
показать весь комментарий
15.02.2026 22:56 Ответить
А ваш пАтужнич що творив по ссаунах московії та на червоній площі поряд із мумією сифілітика?
показать весь комментарий
15.02.2026 23:15 Ответить
Ти за свого путлера краще переживай, а не за нашого
показать весь комментарий
15.02.2026 23:25 Ответить
символічні -стяги з яким йшла ЄС партія на останні вибори
Пам "ять шана Голодомору
Томос й геть папов мацкви
Армія-Мова- Віра
Отримання від ЄС безвізу
Та входження в шангенську зону

НА ЦІ САМІ ВИБОРИ з якими "стягами" йшли РИГОЗЄ
Ющенко сеньйор голодомор
Україна порноактриса
Бійці майдану давали виробляти бійцям ригоТатарова енергію *********** дубинами
Термосом змінили ТОМАС
АРМАВІР став символом -*********** розграбування Армії в підготовці проти агресії рашки й мародесства в часи повномасштабної війни
показать весь комментарий
15.02.2026 22:11 Ответить
Запитання -
1.з ким тоді був Гончаренко ?
2. Якого політика ненавиділа найбільше всього мацква
3 .ЗІЛЬОНИЙ ГІВНЮК ЗЛИТЬСЯ ЗАРАЗ, БО НЕ МОЖЕ СТЯГИ-СИМВОЛИ КОМАНДИ ПОРОШЕНКА присвоїти зараз собі?
4. Й головне -СЕРЕ ВИБАЧИТИСЯ за все , що наговорив про батьківщину й її цінності раніше, коли йшов КАКОЙ РАЗНІЦЕЙ за булавою гетьмана України?
показать весь комментарий
15.02.2026 22:16 Ответить
думати і мати докази не одне і теж .
показать весь комментарий
15.02.2026 21:41 Ответить
Весь полк писал скаргу в окопах пригнувшись от обстрелов,шоу-бизнес уже пришел на фронт,квартал рулит.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:42 Ответить
А шо тут такого?
Перед этим этот полк, весь полк, протестовал против решения Верховного Суда запретить бойцов хоронить в болот на мемориальном военном кладбище.
показать весь комментарий
15.02.2026 23:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U

Зеленський відреагував на середній палець.... Гончаренка? НІ!!! Лероса !

Вот нікагда такова нє била и вот апять
показать весь комментарий
15.02.2026 23:48 Ответить
зелений торчок 🤡 , шось став боятися, вже не тільки Пороха а і рядового депутата ...сц* кло обдовбане ...
показать весь комментарий
15.02.2026 21:44 Ответить
Нардеп Олексій Гончаренко президент Комітету ПАРЄ з міграції та біженців. Чиновник став першим українцем, який обійняв цю посаду.
2024 р

Я вважаю знак якості політику як й Порошенку - кого ригозЄльоні баяцца ( мацква теж - як він ********** там ганяв в ПАРЕ за часів президентства в ПАРЕ примоцковського Епштейнівського клієнта)
показать весь комментарий
15.02.2026 21:56 Ответить
Не втримуюсь запитаю тупого самозакоханого нарциса Буратіну

НЕлоше, ти розумієш , що отакі кроки в методах політичної боротьби тобі роблять САМЕ ТІ ПОЛІТТЕХНОЛОГИ, котрі тебе знищують .
подивись через океан - як рейтинги твого умовно МОЦНОГО двійника пожирають його технологи й підгавкувачі +його всевалсність .
але ти не Нелох, ти ЛОХ, якщо не навчився елементарним навичкам політичної боротьби - сьогодні не 2019 р, ідіоте !
Той військовий не твого політичного супротивника топить , він світові показує ЩО ЗА ГІВНО Є ТИ .
Трамп закрив у себе соцопитування , а ти , ідіоте , підключаєш АНТИСОЦІОЛОГІЮ війни . Ти сам від неї й отрімиаєш на горіхи , тому що саме ЛОХ в політиці , котрий покладається на мирного часу технологічні прийомчики.
Ну шо взять с ЛОХА-НАРЦИСА з ПРонюханими мізками
показать весь комментарий
15.02.2026 22:43 Ответить
Якось однобоко. Згадують Гончаренку його про"оби коли він був в партії регіонів. А Зеленському - своєму головнокомандувачу- не нагадують ні про здачу Маріуполя, ні про зраду Азову, ні про його приниження України, коли він був на сцені.
Чому - не відомо.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:45 Ответить
Не потрібно лохторату нагадувати про зраду ЗЕ.Більшість лохторату вже забула після 1000+потужних відосиків
показать весь комментарий
15.02.2026 21:48 Ответить
Рибкам гуппі марно щось нагадувать
показать весь комментарий
15.02.2026 22:04 Ответить
"Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"

Не буду нагадувати чия цитата
показать весь комментарий
16.02.2026 02:02 Ответить
Литвин, уперто і самотужки, затягує на своїй шиї міцну вірьовку, щоб Українцям залишилося лише констатувати його безславну роль члЄномписця!!!
показать весь комментарий
15.02.2026 21:46 Ответить
а мені здається , не так все просто - він діє топлячи вовку ... Навіть допускаю,що ідеї вовки, а він йому каже - ДАВАЙ ЗРОБИМО ТАК!
показать весь комментарий
15.02.2026 22:45 Ответить
Що ви причепились до Гончаренка - заважаєте вести передвиборчу агітацію )
показать весь комментарий
15.02.2026 21:48 Ответить
Я так думаю тепер 225 ОШП *** отримає а не народні донати .Дивіться не побийтеся за доступ до ЗЕліної ширінки .
показать весь комментарий
15.02.2026 21:48 Ответить
Донатити потрібно, але тільки тим волонтерам, кому довіряєш. В кому впевнений, що не присвоїть донати. В кому впевнений, що він передасть на фронт товар/продукцію, конче потрібну ЗСУ, зокремв і тій частині, кому передається. В кому впевнений, що за той товар той волонтер не переплачуватиме, а знайде потрібноої якості та щонайдешевще (щоб більше придбати і передати).
Я вважаю, що такою волонтерською організацією є ГО "Справа Громад"
показать весь комментарий
15.02.2026 23:26 Ответить
Втягування військових у політичні розборки є злочином!
Яким з Статутів скористалися військові, складаючи замовний пасквіль?
показать весь комментарий
15.02.2026 21:50 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
15.02.2026 21:52 Ответить
Війна вже давно переросла в політику і бізнес
показать весь комментарий
15.02.2026 21:55 Ответить
За двушки на москву,не згадують навіть.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:52 Ответить
А виступи у ДиНиРи чомусь не згадують капітану 95 того 😸. Цікаво а часто 73 % задумуються, що в нас президент танцював перед терористами.
( Уявіть Черчіль грає на флейті корпоративу рейхстагу)
показать весь комментарий
15.02.2026 21:56 Ответить
Вибачте не флейті,а волинці*
показать весь комментарий
15.02.2026 21:57 Ответить
Думаю, зеленій мразоті довелось довгенько пошукати підрозділ, який погодився підписати цей пасквіль.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:59 Ответить
Давно пора, бійцям респект.
показать весь комментарий
15.02.2026 22:01 Ответить
А бійці знають за що ви їм "респект " ?
показать весь комментарий
15.02.2026 22:07 Ответить
хто такий 225-й ОШП?
показать весь комментарий
15.02.2026 22:03 Ответить
Тут в коментарях дехто підтримує цю маячню. Цікаво це обі*рані " слуги народу" з під крапельниці пишуть?😸
показать весь комментарий
15.02.2026 22:03 Ответить
Льошик ніколи не тоне
показать весь комментарий
15.02.2026 22:18 Ответить
"Займіться перемовинами" - це якась кацапщина лунає. Бо на перемовинах до сьогодні нічого немає, ніж кацапських бажанок щодо капітуляції...
показать весь комментарий
15.02.2026 22:19 Ответить
така собі версія рєпіна "225 ті пишуть листа" )))
показать весь комментарий
15.02.2026 22:31 Ответить
Насправді все пізнається у порівнянні. Наприклад, якщо порівнювати Гончаренка з покійним Андрієм Парубієм, то звичацно бвльше віри було Парубію, але якщо поріанювати Гончаренка із Зєлєнскім, чи будь-ким із зеленої шобли, то довіра однозначно на боці Гончаренка. А 225-й штурмовий став надто медійним. Вангую - більша частина його командного складу піде на вибори у зелених списках.
показать весь комментарий
15.02.2026 22:35 Ответить
"До свого допису 225 ОШП додав фрагменти виступів Гончаренка на початку його політичної кар'єри, де він виступав на захист російської мови та "9 травня".

Джерело: https://censor.net/ua/n3600718

А фрагменти виступів свого сонцесяйного Зе, який рвав всі свої отвори за узкій язик вже після окупації Криму вони не надали правоохоронним органам?
показать весь комментарий
15.02.2026 22:35 Ответить
а ви зайдіть в коротку відповідь на запит про Порошенко від ГУГЛ, недослівно - 5 президент України що співпрацював у торгівлі вугілля зі зрадником України Медвдедчуком ...
показать весь комментарий
16.02.2026 00:34 Ответить
Не знаю що там в гуглі про нібито торгівлю з мудачуком, але сексменшини з ОПи до сих пір неспроможні нарити реальні факти злочинів Порошенка і надати докази злочинів Верховному суду.
показать весь комментарий
16.02.2026 01:13 Ответить
я же не про те - гул та вікіпедія дає інфу ну прям як з текстів Литвина.
Спрбуйте набрати самі!
показать весь комментарий
16.02.2026 03:05 Ответить
Як що чесно нікую не зрозумів, так а що Гончаренко сказав чи написав, що така реакція?
показать весь комментарий
15.02.2026 22:42 Ответить
Милованов послав Гончаренка на"уй, як голову ТСК. А той відповів -
"Ти нах#й будеш посилать свою дружину. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори", - відповів Гончаренко Милованову. Джерело: https://censor.net/ua/n3600148
Можливо, звідти і ноги ростуть.
показать весь комментарий
15.02.2026 23:07 Ответить
Там не в дописах діло. Зє дуже сциться конкуренції на майбутніх виборах.
показать весь комментарий
15.02.2026 23:11 Ответить
Привіт, друже. Радий тебе тут бачити. Чи вдалось тобі зв'язатись з https://www.youtube.com/watch?v=GHSH8ZFa8EI "Мурзіком" з 424 батальйону СБС "СВАРОГ"?
показать весь комментарий
16.02.2026 00:13 Ответить
Влада пробила дно у черговій бочці. Почала військових використовувати в своїх політичних розбірках. Схоже, сильно вже підгорає у "потужного".
показать весь комментарий
15.02.2026 23:16 Ответить
та ви що ! а раніше такого не було ніколи ?
показать весь комментарий
16.02.2026 01:40 Ответить
Що саме цікаве: навіть не вказали конкретно, в чому вони звинувачують Гончаренка, і які саме касапські наративи просуває Гончаренко. І ще один момент: ця підметна - не іменна, не підписана конкретними особами, не підписана навіть жодною посадовою особою тої військової частини; тобто, будь яка державна інституція, отримавши її мусить просто на ній зробити позначку "анонімка" та відправити в архів без розгляду. Такий Закон "Про звернення громадян".
показать весь комментарий
15.02.2026 23:19 Ответить
От і почалося втілення в життя "Сокровенной мечты" кацапні - РОЗПАЛЮВАННЯ ПРОТИСТОЯННЯ між українцями, для провокування ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ... І робиться це руками самих українців... Саме для цього діюча влада "прикормлює" Білецького, з його корпусом...
показать весь комментарий
16.02.2026 00:18 Ответить
Знаєте, українська політична пам'ять - це унікальне явище, гідне вивчення в Гарварді. Вона працює за принципом лазера: випалює вщент біографію Гончаренка, знаходячи там поклади ,,регіонального'' минулого десятирічної давнини, але при цьому стає абсолютно сліпою, коли мова заходить про події дворічної чи навіть вчорашньої давності......
А аиявляється що саме Гончаренко - головне ,,зло'' **********.... Виявляється, що саме він, знімаючи черговий TikTok, особисто замінував наше майбутнє, поки був у Партії регіонів. І неважливо, що він звідти пішов ще тоді, коли деякі нинішні ,,державники'' жартували про ,,синьйора-голодомора'' або порівнювали Україну з актрисою німецьких фільмів для дорослих. О ні, це ж було ,,мистецтво'' і сценічний образ''! А от у Гончаренко - ото кримінал!!!!
Зате у нас є залізний імунітет до пам'яті про ,,велике будівництво'' замість «великого ракетництва». Здача Маріуполя? Трагедія Азову? Розмінований Чонгар, через який ворог пройшов як на параді? Тихіше, не розгойдуйте човен, у нас же єдність! Тільки єдність ця якась однобока: Гончаренка можна ,,мочити'' за сценаріями, які Дмитро Литвин кажуть, пише краще, ніж вечірні звернення Цензор.НЕТ.......Дивовижно, як швидко 225-й окремий штурмовий полк відчув гостру потребу зайнятися політичною аналітикою саме в той момент, коли в Офісі Президента зачухалося від чергового стриму Гончаренка? Яка синергія! Солдати на фронті, мабуть, у перервах між обстрілами тільки й думають: ,,А що та ж м Олексій у 2012-му казав?''
Гончаренко - ,,TikTok-депутат'', що просуває наративи ворога? Ну звісно ж! Бо вимагати демобілізації чи критикувати відсутність підготовки до війни - це ж чистий путінізм і робота на москву!!! А от закривати очі на провалені оборонні програми та ,,шашлики у травні'' - це найвищий прояв патріотизму.!?
Логіка проста: якщо ти жартував над країною на сцені - ти лідер. Якщо ти помилявся в політиці 15 років тому - ти зрадник. Головне - не переплутати, чиї тексти сьогодні в тренді, щоб випадково не згадати про Чонгар , от там, де lдійсно за сценарієм має бути лише ..TikTok'' і ..Партія регіонів''......
показать весь комментарий
16.02.2026 02:20 Ответить
 
 