225-й ОШП призвал правоохранителей заняться Гончаренко: нардеп заявил, что пост полка написал советник Зеленского Литвин

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на критику со стороны 225-го отдельного штурмового полка. Нардеп убежден, что обращение военных согласовано с Офисом президента, а текст написан советником президента Владимира Зеленского Дмитрием Литвином.

Об этом Гончаренко написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявили в 225 ОШП

Полк призвал народного депутата "прекратить манипулировать общественным мнением, поднимая острые вопросы".

"Ваши политические амбиции не должны быть препятствием вашим обязанностям народного депутата, а именно — работать ради мира в Украине, а не быть TikTok-депутатом, который прямо продвигает нарративы государства, с которым у нас война", — говорится в сообщении.

Кроме этого, полк призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность народного избранника.

К своему сообщению 225 ОШП добавил фрагменты выступлений Гончаренко в начале его политической карьеры, где он выступал в защиту русского языка и "9 мая".

Что ответил Гончаренко

Народный депутат, комментируя заявление полка, выразил убеждение, что обращение военных согласовано политическим руководством и написано на Банковой советником Зеленского Литвином.

"1. Я думаю, не открою секрет, что такое заявление 225 не могло быть без согласования высшего армейского и политического руководства? 2. Владимир Александрович, заканчивайте заниматься хуйней. Займитесь переговорами и сохранением жизней украинцев. 3. К 225: вам не стыдно? Штурмовики, которые постят тексты, написанные Дмитрием Литвином. По вашим понятиям вы руку ему не можете жать. А здесь тексты постите и в правоохранительные органы обращаетесь", - написал Гончаренко.

Кроме того, нардеп заявил, что его цель — это помощь солдатам: демобилизация, отдых и сохранение каждой жизни.

Гончаренко также указал на несправедливость: по его информации, руководитель штурмовых войск Валентин Манько списался из армии через ВВК, тогда как "обычный солдат этого сделать никогда не сможет".

