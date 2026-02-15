225-й ОШП призвал правоохранителей заняться Гончаренко: нардеп заявил, что пост полка написал советник Зеленского Литвин
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на критику со стороны 225-го отдельного штурмового полка. Нардеп убежден, что обращение военных согласовано с Офисом президента, а текст написан советником президента Владимира Зеленского Дмитрием Литвином.
Об этом Гончаренко написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявили в 225 ОШП
Полк призвал народного депутата "прекратить манипулировать общественным мнением, поднимая острые вопросы".
"Ваши политические амбиции не должны быть препятствием вашим обязанностям народного депутата, а именно — работать ради мира в Украине, а не быть TikTok-депутатом, который прямо продвигает нарративы государства, с которым у нас война", — говорится в сообщении.
Кроме этого, полк призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность народного избранника.
К своему сообщению 225 ОШП добавил фрагменты выступлений Гончаренко в начале его политической карьеры, где он выступал в защиту русского языка и "9 мая".
Что ответил Гончаренко
Народный депутат, комментируя заявление полка, выразил убеждение, что обращение военных согласовано политическим руководством и написано на Банковой советником Зеленского Литвином.
"1. Я думаю, не открою секрет, что такое заявление 225 не могло быть без согласования высшего армейского и политического руководства? 2. Владимир Александрович, заканчивайте заниматься хуйней. Займитесь переговорами и сохранением жизней украинцев. 3. К 225: вам не стыдно? Штурмовики, которые постят тексты, написанные Дмитрием Литвином. По вашим понятиям вы руку ему не можете жать. А здесь тексты постите и в правоохранительные органы обращаетесь", - написал Гончаренко.
Кроме того, нардеп заявил, что его цель — это помощь солдатам: демобилизация, отдых и сохранение каждой жизни.
Гончаренко также указал на несправедливость: по его информации, руководитель штурмовых войск Валентин Манько списался из армии через ВВК, тогда как "обычный солдат этого сделать никогда не сможет".
Пам "ять шана Голодомору
Томос й геть папов мацкви
Армія-Мова- Віра
Отримання від ЄС безвізу
Та входження в шангенську зону
НА ЦІ САМІ ВИБОРИ з якими "стягами" йшли РИГОЗЄ
Ющенко сеньйор голодомор
Україна порноактриса
Бійці майдану давали виробляти бійцям ригоТатарова енергію *********** дубинами
Термосом змінили ТОМАС
АРМАВІР став символом -*********** розграбування Армії в підготовці проти агресії рашки й мародесства в часи повномасштабної війни
1.з ким тоді був Гончаренко ?
2. Якого політика ненавиділа найбільше всього мацква
3 .ЗІЛЬОНИЙ ГІВНЮК ЗЛИТЬСЯ ЗАРАЗ, БО НЕ МОЖЕ СТЯГИ-СИМВОЛИ КОМАНДИ ПОРОШЕНКА присвоїти зараз собі?
4. Й головне -СЕРЕ ВИБАЧИТИСЯ за все , що наговорив про батьківщину й її цінності раніше, коли йшов КАКОЙ РАЗНІЦЕЙ за булавою гетьмана України?
Перед этим этот полк, весь полк, протестовал против решения Верховного Суда запретить бойцов хоронить
в болотна мемориальном военном кладбище.
Зеленський відреагував на середній палець.... Гончаренка? НІ!!! Лероса !
Вот нікагда такова нє била и вот апять
2024 р
Я вважаю знак якості політику як й Порошенку - кого ригозЄльоні баяцца ( мацква теж - як він ********** там ганяв в ПАРЕ за часів президентства в ПАРЕ примоцковського Епштейнівського клієнта)
НЕлоше, ти розумієш , що отакі кроки в методах політичної боротьби тобі роблять САМЕ ТІ ПОЛІТТЕХНОЛОГИ, котрі тебе знищують .
подивись через океан - як рейтинги твого умовно МОЦНОГО двійника пожирають його технологи й підгавкувачі +його всевалсність .
але ти не Нелох, ти ЛОХ, якщо не навчився елементарним навичкам політичної боротьби - сьогодні не 2019 р, ідіоте !
Той військовий не твого політичного супротивника топить , він світові показує ЩО ЗА ГІВНО Є ТИ .
Трамп закрив у себе соцопитування , а ти , ідіоте , підключаєш АНТИСОЦІОЛОГІЮ війни . Ти сам від неї й отрімиаєш на горіхи , тому що саме ЛОХ в політиці , котрий покладається на мирного часу технологічні прийомчики.
Ну шо взять с ЛОХА-НАРЦИСА з ПРонюханими мізками
Чому - не відомо.
Не буду нагадувати чия цитата
Я вважаю, що такою волонтерською організацією є ГО "Справа Громад"
Яким з Статутів скористалися військові, складаючи замовний пасквіль?
( Уявіть Черчіль грає на флейті корпоративу рейхстагу)
А фрагменти виступів свого сонцесяйного Зе, який рвав всі свої отвори за узкій язик вже після окупації Криму вони не надали правоохоронним органам?
Спрбуйте набрати самі!
"Ти нах#й будеш посилать свою дружину. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори", - відповів Гончаренко Милованову. Джерело: https://censor.net/ua/n3600148
Можливо, звідти і ноги ростуть.
А аиявляється що саме Гончаренко - головне ,,зло'' **********.... Виявляється, що саме він, знімаючи черговий TikTok, особисто замінував наше майбутнє, поки був у Партії регіонів. І неважливо, що він звідти пішов ще тоді, коли деякі нинішні ,,державники'' жартували про ,,синьйора-голодомора'' або порівнювали Україну з актрисою німецьких фільмів для дорослих. О ні, це ж було ,,мистецтво'' і сценічний образ''! А от у Гончаренко - ото кримінал!!!!
Зате у нас є залізний імунітет до пам'яті про ,,велике будівництво'' замість «великого ракетництва». Здача Маріуполя? Трагедія Азову? Розмінований Чонгар, через який ворог пройшов як на параді? Тихіше, не розгойдуйте човен, у нас же єдність! Тільки єдність ця якась однобока: Гончаренка можна ,,мочити'' за сценаріями, які Дмитро Литвин кажуть, пише краще, ніж вечірні звернення Цензор.НЕТ.......Дивовижно, як швидко 225-й окремий штурмовий полк відчув гостру потребу зайнятися політичною аналітикою саме в той момент, коли в Офісі Президента зачухалося від чергового стриму Гончаренка? Яка синергія! Солдати на фронті, мабуть, у перервах між обстрілами тільки й думають: ,,А що та ж м Олексій у 2012-му казав?''
Гончаренко - ,,TikTok-депутат'', що просуває наративи ворога? Ну звісно ж! Бо вимагати демобілізації чи критикувати відсутність підготовки до війни - це ж чистий путінізм і робота на москву!!! А от закривати очі на провалені оборонні програми та ,,шашлики у травні'' - це найвищий прояв патріотизму.!?
Логіка проста: якщо ти жартував над країною на сцені - ти лідер. Якщо ти помилявся в політиці 15 років тому - ти зрадник. Головне - не переплутати, чиї тексти сьогодні в тренді, щоб випадково не згадати про Чонгар , от там, де lдійсно за сценарієм має бути лише ..TikTok'' і ..Партія регіонів''......