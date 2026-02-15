225-й ОШП закликав правоохоронців взятися за Гончаренка: нардеп заявив, що допис полку написав радник Зеленського Литвин
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко відреагував на критику з боку 225-ї окремого штурмового полку. Нардеп переконаний, що звернення військових погоджене з Офісом президента, а текст написаний радником президента Володимира Зеленського Дмитром Литвином.
Про це Гончаренко написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявили у 225 ОШП
Полк закликав народного депутата "припинити маніпулювати суспільною думкою, підіймаючи гострі питання".
"Ваші політичні амбіції не мають бути перешкодою вашим обовʼязкам народного депутата, а саме — працювати заради миру в Україні, а не бути TikTok-депутатом, який прямо просуває наративи держави, з якою у нас війна", - йдеться у дописі.
Крім цього, полк закликав правоохоронні органи звернути увагу на діяльність народного обранця.
До свого допису 225 ОШП додав фрагменти виступів Гончаренка на початку його політичної кар'єри, де він виступав на захист російської мови та "9 травня".
Що відповів Гончаренко
Народний депутат, коментуючи заяву полку, висловив переконання, що звернення військових погоджене політичним керівництвом і написане на Банковій радником Зеленського Литвином.
"1. Я думаю не відкрию секрет, що така заява 225 не могла бути без погодження вищого армійського і політичного керівництва? 2. Володимир Олександрович, закінчуйте займатись хуйней. Займіться перемовинами та збереженням життів українців. 3. До 225: вам не соромно? Штурмовики, які постять тексти написані Дмитром Литвином. По вашим поняттям ви руку не можете йому тиснути. А тут тексти постите і до правоохороних органів звертаєтесь", - написав Гончаренко.
Крім того, нардеп заявив, що його мета — це допомога солдатам: демобілізація, відпочинок та збереження кожного життя.
Гончаренко також вказав на несправедливість: за його інформацією, керівник штурмових військ Валентин Манько списався з армії через ВЛК, тоді як "звичайний солдат цього зробити ніколи не зможе".
розкажи мені за яким таким правом військовослужбовці замість виконання прямих обов'язків влаштовують срачі з депутатами ? Це якась нова групка грантових активістів "225 ОШБ" чи може мілітарне крило Слуг Урода?
Прийди до тями, шановний, ти мабуть сам не служиш тому переповідаєш чужі казочки - військові в нас ще ті раби фактично. Саме тому особливо безпринципні сраколизи зі штабних і служать "чєво ізволітє" у ОПи.
Іди дані в тцк основи для початку, пацріот 15-гривневий, а тоді поговоримо хто регіонал, а хто ні.
Палишься дуже сильно.
Доречі 15 рубльові боти це кацапська тема, не дивно, що ти вирішиї її відзеркалити лише рублі на гривні помінявши.
Якщо я помиляюсь, підкажи в який бригаді служиш, на якому оборонному заводі працюєш або якою хворобою страждаєш 🤷
Пам "ять шана Голодомору
Томос й геть папов мацкви
Армія-Мова- Віра
Отримання від ЄС безвізу
Та входження в шангенську зону
НА ЦІ САМІ ВИБОРИ з якими "стягами" йшли РИГОЗЄ
Ющенко сеньйор голодомор
Україна порноактриса
Бійці майдану давали виробляти бійцям ригоТатарова енергію *********** дубинами
Термосом змінили ТОМАС
АРМАВІР став символом -*********** розграбування Армії в підготовці проти агресії рашки й мародесства в часи повномасштабної війни
1.з ким тоді був Гончаренко ?
2. Якого політика ненавиділа найбільше всього мацква
3 .ЗІЛЬОНИЙ ГІВНЮК ЗЛИТЬСЯ ЗАРАЗ, БО НЕ МОЖЕ СТЯГИ-СИМВОЛИ КОМАНДИ ПОРОШЕНКА присвоїти зараз собі?
4. Й головне -СЕРЕ ВИБАЧИТИСЯ за все , що наговорив про батьківщину й її цінності раніше, коли йшов КАКОЙ РАЗНІЦЕЙ за булавою гетьмана України?
Перед этим этот полк, весь полк, протестовал против решения Верховного Суда запретить бойцов хоронить
в болотна мемориальном военном кладбище.
Зеленський відреагував на середній палець.... Гончаренка? НІ!!! Лероса !
Вот нікагда такова нє била и вот апять
2024 р
Я вважаю знак якості політику як й Порошенку - кого ригозЄльоні баяцца ( мацква теж - як він ********** там ганяв в ПАРЕ за часів президентства в ПАРЕ примоцковського Епштейнівського клієнта)
НЕлоше, ти розумієш , що отакі кроки в методах політичної боротьби тобі роблять САМЕ ТІ ПОЛІТТЕХНОЛОГИ, котрі тебе знищують .
подивись через океан - як рейтинги твого умовно МОЦНОГО двійника пожирають його технологи й підгавкувачі +його всевалсність .
але ти не Нелох, ти ЛОХ, якщо не навчився елементарним навичкам політичної боротьби - сьогодні не 2019 р, ідіоте !
Той військовий не твого політичного супротивника топить , він світові показує ЩО ЗА ГІВНО Є ТИ .
Трамп закрив у себе соцопитування , а ти , ідіоте , підключаєш АНТИСОЦІОЛОГІЮ війни . Ти сам від неї й отрімиаєш на горіхи , тому що саме ЛОХ в політиці , котрий покладається на мирного часу технологічні прийомчики.
Ну шо взять с ЛОХА-НАРЦИСА з ПРонюханими мізками
Чому - не відомо.
Не буду нагадувати чия цитата
Я вважаю, що такою волонтерською організацією є ГО "Справа Громад"
Яким з Статутів скористалися військові, складаючи замовний пасквіль?
( Уявіть Черчіль грає на флейті корпоративу рейхстагу)
А фрагменти виступів свого сонцесяйного Зе, який рвав всі свої отвори за узкій язик вже після окупації Криму вони не надали правоохоронним органам?
Про інших нинішніх високопосадовців також є подібна інформація.
"Ти нах#й будеш посилать свою дружину. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори", - відповів Гончаренко Милованову. Джерело: https://censor.net/ua/n3600148
Можливо, звідти і ноги ростуть.
А аиявляється що саме Гончаренко - головне ,,зло'' **********.... Виявляється, що саме він, знімаючи черговий TikTok, особисто замінував наше майбутнє, поки був у Партії регіонів. І неважливо, що він звідти пішов ще тоді, коли деякі нинішні ,,державники'' жартували про ,,синьйора-голодомора'' або порівнювали Україну з актрисою німецьких фільмів для дорослих. О ні, це ж було ,,мистецтво'' і сценічний образ''! А от у Гончаренко - ото кримінал!!!!
Зате у нас є залізний імунітет до пам'яті про ,,велике будівництво'' замість «великого ракетництва». Здача Маріуполя? Трагедія Азову? Розмінований Чонгар, через який ворог пройшов як на параді? Тихіше, не розгойдуйте човен, у нас же єдність! Тільки єдність ця якась однобока: Гончаренка можна ,,мочити'' за сценаріями, які Дмитро Литвин кажуть, пише краще, ніж вечірні звернення Цензор.НЕТ.......Дивовижно, як швидко 225-й окремий штурмовий полк відчув гостру потребу зайнятися політичною аналітикою саме в той момент, коли в Офісі Президента зачухалося від чергового стриму Гончаренка? Яка синергія! Солдати на фронті, мабуть, у перервах між обстрілами тільки й думають: ,,А що та ж м Олексій у 2012-му казав?''
Гончаренко - ,,TikTok-депутат'', що просуває наративи ворога? Ну звісно ж! Бо вимагати демобілізації чи критикувати відсутність підготовки до війни - це ж чистий путінізм і робота на москву!!! А от закривати очі на провалені оборонні програми та ,,шашлики у травні'' - це найвищий прояв патріотизму.!?
Логіка проста: якщо ти жартував над країною на сцені - ти лідер. Якщо ти помилявся в політиці 15 років тому - ти зрадник. Головне - не переплутати, чиї тексти сьогодні в тренді, щоб випадково не згадати про Чонгар , от там, де lдійсно за сценарієм має бути лише ..TikTok'' і ..Партія регіонів''......