225-й ОШП закликав правоохоронців взятися за Гончаренка: нардеп заявив, що допис полку написав радник Зеленського Литвин

Гончаренко відповів на атаку 225-ї ОШБ.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко відреагував на критику з боку 225-ї окремого штурмового полку. Нардеп переконаний, що звернення військових погоджене з Офісом президента, а текст написаний радником президента Володимира Зеленського Дмитром Литвином.

Про це Гончаренко написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що заявили у 225 ОШП 

Полк закликав народного депутата "припинити маніпулювати суспільною думкою, підіймаючи гострі питання".

"Ваші політичні амбіції не мають бути перешкодою вашим обовʼязкам народного депутата, а саме — працювати заради миру в Україні, а не бути TikTok-депутатом, який прямо просуває наративи держави, з якою у нас війна", - йдеться у дописі.

Крім цього, полк закликав правоохоронні органи звернути увагу на діяльність народного обранця.

До свого допису 225 ОШП додав фрагменти виступів Гончаренка на початку його політичної кар'єри, де він виступав на захист російської мови та "9 травня".

Що відповів Гончаренко

Народний депутат, коментуючи заяву полку, висловив переконання, що звернення військових погоджене політичним керівництвом і написане на Банковій радником Зеленського Литвином. 

"1. Я думаю не відкрию секрет, що така заява 225 не могла бути без погодження вищого армійського і політичного керівництва? 2. Володимир Олександрович, закінчуйте займатись хуйней. Займіться перемовинами та збереженням життів українців. 3. До 225: вам не соромно? Штурмовики, які постять тексти написані Дмитром Литвином. По вашим поняттям ви руку не можете йому тиснути. А тут тексти постите і до правоохороних органів звертаєтесь", - написав Гончаренко.

Крім того, нардеп заявив, що його мета — це допомога солдатам: демобілізація, відпочинок та збереження кожного життя.

Гончаренко також вказав на несправедливість: за його інформацією, керівник штурмових військ Валентин Манько списався з армії через ВЛК, тоді як "звичайний солдат цього зробити ніколи не зможе".

Якось однобоко. Згадують Гончаренку його про"оби коли він був в партії регіонів. А Зеленському - своєму головнокомандувачу- не нагадують ні про здачу Маріуполя, ні про зраду Азову, ні про його приниження України, коли він був на сцені.
Чому - не відомо.
15.02.2026 21:45 Відповісти
Весь полк писал скаргу в окопах пригнувшись от обстрелов,шоу-бизнес уже пришел на фронт,квартал рулит.
15.02.2026 21:42 Відповісти
зелений торчок 🤡 , шось став боятися, вже не тільки Пороха а і рядового депутата ...сц* кло обдовбане ...
15.02.2026 21:44 Відповісти
Литвин, перелогинься, гівнюк!
15.02.2026 21:57 Відповісти
Ви переплутали, Гончаренко з партії ''ЄС'', а всі з партіі регіонів сьогодні в Офісі Президента, уряді, Верховній Раді і військово- цивільних адміністраціях.
15.02.2026 22:05 Відповісти
Не перепутали. Гончаренко був майже 10 років в партії регіонів і агітував за януковича і російську мову.
15.02.2026 22:56 Відповісти
А ваш пАтужнич що творив по ссаунах московії та на червоній площі поряд із мумією сифілітика?
15.02.2026 23:15 Відповісти
Шановний, в команді Володимира Зеленського всі виходці з "партії регіонів". А сам Володимир Зеленський і його антимайданний "Квартал" агітував за "партію регіонів". Ви цього не побачили? Багато хто перебував у лавах "партії регіонів". До приходу до влади зека із Донбасу Януковича я працював не на малій посалі і бачив, як всі представники районної, міської, областної еліти, щоб залишитися на своїй посаді вступали до "партії регіонів". А як тільки Янукович втік до кцапів - вийшли і викинули свої партійні квитки. Тоді чума із Даунбаса вимарала в свій бруд половину України.
16.02.2026 11:52 Відповісти
Так я про це і пишу. Коли Янукович втік до кацапів, Гончаренко різко переобувся викинув квиток партіі регіонів і раптом згадав українську мову.
16.02.2026 12:00 Відповісти
А тобі пишуть що критикувати його за це могло би багато людей але не прикоритні скоти які не до 14 а мінімум до 22 року облизували русні усі місця і досі в Раді тримають фактичний союз із ригами.
16.02.2026 15:34 Відповісти
які люди ? як їх звати? Поки що я бачу тільки прикоритних скотів з керівництва ВЧ які паразитують на здобутках рядових бійців і прикриваються їх іменем.
16.02.2026 15:58 Відповісти
Тобто Гончаренко це в нас вже не бивший регіонал, а рядовий боець?)
16.02.2026 16:11 Відповісти
"Стаття 17. Обмеження політичної діяльності у Збройних Силах України"

розкажи мені за яким таким правом військовослужбовці замість виконання прямих обов'язків влаштовують срачі з депутатами ? Це якась нова групка грантових активістів "225 ОШБ" чи може мілітарне крило Слуг Урода?
16.02.2026 20:56 Відповісти
А шо, Гончаренко оцінював Мадяра чи давав поради військовим як безглузда?
Прийди до тями, шановний, ти мабуть сам не служиш тому переповідаєш чужі казочки - військові в нас ще ті раби фактично. Саме тому особливо безпринципні сраколизи зі штабних і служать "чєво ізволітє" у ОПи.
17.02.2026 00:16 Відповісти
Коли зележопого пропагандона ловлять на ******* воно завжди волає про єдуніа, ІПСО і поганих Гончаренка/Порошенка і т.д.
Іди дані в тцк основи для початку, пацріот 15-гривневий, а тоді поговоримо хто регіонал, а хто ні.
17.02.2026 12:45 Відповісти
Щоб оновити дані, в ТЦК йти не потрібно, це робиться через резерв+ Тобі болотному боту куратори не сказали про це?
Палишься дуже сильно.
Доречі 15 рубльові боти це кацапська тема, не дивно, що ти вирішиї її відзеркалити лише рублі на гривні помінявши.
17.02.2026 12:57 Відповісти
Так чому ти не оновив ці дані онлайн?😹
Якщо я помиляюсь, підкажи в який бригаді служиш, на якому оборонному заводі працюєш або якою хворобою страждаєш 🤷
17.02.2026 13:23 Відповісти
Може тобі ждуну відразу координати скинути, щоб ти москальські ракети навів?
17.02.2026 13:33 Відповісти
Ні, номеру бригади буде достатньо. От я починав зі 125, а ти? 🥴
17.02.2026 13:35 Відповісти
Ні, недостатньо, тому що номер бригади можна збрехати.
17.02.2026 13:37 Відповісти
Так в чому проблема - ти не бреши, а скажи чесно😹
17.02.2026 13:51 Відповісти
Це було до 2014 року...вспомнили гниди....тільки дурні не міняються...
16.02.2026 19:11 Відповісти
гниле ніколи не зацвіте, навіть якщо обгортка нова
16.02.2026 10:36 Відповісти
символічні -стяги з яким йшла ЄС партія на останні вибори
Пам "ять шана Голодомору
Томос й геть папов мацкви
Армія-Мова- Віра
Отримання від ЄС безвізу
Та входження в шангенську зону

НА ЦІ САМІ ВИБОРИ з якими "стягами" йшли РИГОЗЄ
Ющенко сеньйор голодомор
Україна порноактриса
Бійці майдану давали виробляти бійцям ригоТатарова енергію *********** дубинами
Термосом змінили ТОМАС
АРМАВІР став символом -*********** розграбування Армії в підготовці проти агресії рашки й мародесства в часи повномасштабної війни
15.02.2026 22:11 Відповісти
Запитання -
1.з ким тоді був Гончаренко ?
2. Якого політика ненавиділа найбільше всього мацква
3 .ЗІЛЬОНИЙ ГІВНЮК ЗЛИТЬСЯ ЗАРАЗ, БО НЕ МОЖЕ СТЯГИ-СИМВОЛИ КОМАНДИ ПОРОШЕНКА присвоїти зараз собі?
4. Й головне -СЕРЕ ВИБАЧИТИСЯ за все , що наговорив про батьківщину й її цінності раніше, коли йшов КАКОЙ РАЗНІЦЕЙ за булавою гетьмана України?
15.02.2026 22:16 Відповісти
думати і мати докази не одне і теж .
15.02.2026 21:41 Відповісти
15.02.2026 21:42 Відповісти
А шо тут такого?
Перед этим этот полк, весь полк, протестовал против решения Верховного Суда запретить бойцов хоронить в болот на мемориальном военном кладбище.
15.02.2026 23:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U

Зеленський відреагував на середній палець.... Гончаренка? НІ!!! Лероса !

Вот нікагда такова нє била и вот апять
15.02.2026 23:48 Відповісти
Нардеп Олексій Гончаренко президент Комітету ПАРЄ з міграції та біженців. Чиновник став першим українцем, який обійняв цю посаду.
2024 р

Я вважаю знак якості політику як й Порошенку - кого ригозЄльоні баяцца ( мацква теж - як він ********** там ганяв в ПАРЕ за часів президентства в ПАРЕ примоцковського Епштейнівського клієнта)
15.02.2026 21:56 Відповісти
Не втримуюсь запитаю тупого самозакоханого нарциса Буратіну

НЕлоше, ти розумієш , що отакі кроки в методах політичної боротьби тобі роблять САМЕ ТІ ПОЛІТТЕХНОЛОГИ, котрі тебе знищують .
подивись через океан - як рейтинги твого умовно МОЦНОГО двійника пожирають його технологи й підгавкувачі +його всевалсність .
але ти не Нелох, ти ЛОХ, якщо не навчився елементарним навичкам політичної боротьби - сьогодні не 2019 р, ідіоте !
Той військовий не твого політичного супротивника топить , він світові показує ЩО ЗА ГІВНО Є ТИ .
Трамп закрив у себе соцопитування , а ти , ідіоте , підключаєш АНТИСОЦІОЛОГІЮ війни . Ти сам від неї й отрімиаєш на горіхи , тому що саме ЛОХ в політиці , котрий покладається на мирного часу технологічні прийомчики.
Ну шо взять с ЛОХА-НАРЦИСА з ПРонюханими мізками
15.02.2026 22:43 Відповісти
Не потрібно лохторату нагадувати про зраду ЗЕ.Більшість лохторату вже забула після 1000+потужних відосиків
15.02.2026 21:48 Відповісти
Рибкам гуппі марно щось нагадувать
15.02.2026 22:04 Відповісти
"Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"

Не буду нагадувати чия цитата
16.02.2026 02:02 Відповісти
Литвин, уперто і самотужки, затягує на своїй шиї міцну вірьовку, щоб Українцям залишилося лише констатувати його безславну роль члЄномписця!!!
15.02.2026 21:46 Відповісти
а мені здається , не так все просто - він діє топлячи вовку ... Навіть допускаю,що ідеї вовки, а він йому каже - ДАВАЙ ЗРОБИМО ТАК!
показати весь коментар
Пані, згідно бритви Хенлона, вся зелена шобла що сидить на вухах нашого потужного Ішака май рівень АйКью лише на пару пунктів вищим за нього самого. Звідси всі ці перманентні єрмако-міндічо-тищенко-аналтабу-безуглі зашквари. Єдине що рятує їх це відсутність виборів - навіть війна, яка звалилась на них безпрецедентним новим кредитом довіри як сліпій курці зерна - не стала для цих дрібних тупуватих крадіїв панацеєю.
16.02.2026 15:40 Відповісти
Що ви причепились до Гончаренка - заважаєте вести передвиборчу агітацію )
показати весь коментар
Я так думаю тепер 225 ОШП *** отримає а не народні донати .Дивіться не побийтеся за доступ до ЗЕліної ширінки .
показати весь коментар
Донатити потрібно, але тільки тим волонтерам, кому довіряєш. В кому впевнений, що не присвоїть донати. В кому впевнений, що він передасть на фронт товар/продукцію, конче потрібну ЗСУ, зокремв і тій частині, кому передається. В кому впевнений, що за той товар той волонтер не переплачуватиме, а знайде потрібноої якості та щонайдешевще (щоб більше придбати і передати).
Я вважаю, що такою волонтерською організацією є ГО "Справа Громад"
15.02.2026 23:26 Відповісти
Втягування військових у політичні розборки є злочином!
Яким з Статутів скористалися військові, складаючи замовний пасквіль?
показати весь коментар
Війна вже давно переросла в політику і бізнес
15.02.2026 21:55 Відповісти
За двушки на москву,не згадують навіть.
15.02.2026 21:52 Відповісти
А виступи у ДиНиРи чомусь не згадують капітану 95 того 😸. Цікаво а часто 73 % задумуються, що в нас президент танцював перед терористами.
( Уявіть Черчіль грає на флейті корпоративу рейхстагу)
15.02.2026 21:56 Відповісти
Вибачте не флейті,а волинці*
15.02.2026 21:57 Відповісти
Думаю, зеленій мразоті довелось довгенько пошукати підрозділ, який погодився підписати цей пасквіль.
15.02.2026 21:59 Відповісти
...І волонтери обовязково повинні відреагувати. Негайно ПІБ підписанта, командування... Це розкол, перетягування армії в інтереси етнічної мафіозної банди.
16.02.2026 06:13 Відповісти
Давно пора, бійцям респект.
показати весь коментар
А бійці знають за що ви їм "респект " ?
показати весь коментар
хто такий 225-й ОШП?
показати весь коментар
Тут в коментарях дехто підтримує цю маячню. Цікаво це обі*рані " слуги народу" з під крапельниці пишуть?😸
показати весь коментар
Льошик ніколи не тоне
показати весь коментар
"Займіться перемовинами" - це якась кацапщина лунає. Бо на перемовинах до сьогодні нічого немає, ніж кацапських бажанок щодо капітуляції...
показати весь коментар
така собі версія рєпіна "225 ті пишуть листа" )))
показати весь коментар
Насправді все пізнається у порівнянні. Наприклад, якщо порівнювати Гончаренка з покійним Андрієм Парубієм, то звичацно бвльше віри було Парубію, але якщо поріанювати Гончаренка із Зєлєнскім, чи будь-ким із зеленої шобли, то довіра однозначно на боці Гончаренка. А 225-й штурмовий став надто медійним. Вангую - більша частина його командного складу піде на вибори у зелених списках.
15.02.2026 22:35 Відповісти
"До свого допису 225 ОШП додав фрагменти виступів Гончаренка на початку його політичної кар'єри, де він виступав на захист російської мови та "9 травня".

Джерело: https://censor.net/ua/n3600718

А фрагменти виступів свого сонцесяйного Зе, який рвав всі свої отвори за узкій язик вже після окупації Криму вони не надали правоохоронним органам?
15.02.2026 22:35 Відповісти
а ви зайдіть в коротку відповідь на запит про Порошенко від ГУГЛ, недослівно - 5 президент України що співпрацював у торгівлі вугілля зі зрадником України Медвдедчуком ...
16.02.2026 00:34 Відповісти
Не знаю що там в гуглі про нібито торгівлю з мудачуком, але сексменшини з ОПи до сих пір неспроможні нарити реальні факти злочинів Порошенка і надати докази злочинів Верховному суду.
16.02.2026 01:13 Відповісти
я же не про те - гул та вікіпедія дає інфу ну прям як з текстів Литвина.
Спрбуйте набрати самі!
16.02.2026 03:05 Відповісти
а ви не думали чому саме литвин коло зеленського ? вони обидва підари по ходу.
16.02.2026 07:10 Відповісти
Так і Єрмака фіксували в гей клубах ще до призначення головою офісу Зе.
Про інших нинішніх високопосадовців також є подібна інформація.
16.02.2026 10:17 Відповісти
Немає такого.
16.02.2026 13:10 Відповісти
Як що чесно нікую не зрозумів, так а що Гончаренко сказав чи написав, що така реакція?
15.02.2026 22:42 Відповісти
Милованов послав Гончаренка на"уй, як голову ТСК. А той відповів -
"Ти нах#й будеш посилать свою дружину. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори", - відповів Гончаренко Милованову. Джерело: https://censor.net/ua/n3600148
Можливо, звідти і ноги ростуть.
15.02.2026 23:07 Відповісти
Там не в дописах діло. Зє дуже сциться конкуренції на майбутніх виборах.
15.02.2026 23:11 Відповісти
Привіт, друже. Радий тебе тут бачити. Чи вдалось тобі зв'язатись з https://www.youtube.com/watch?v=GHSH8ZFa8EI "Мурзіком" з 424 батальйону СБС "СВАРОГ"?
показати весь коментар
15.02.2026 23:16 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 01:40 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 15:45 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 17:27 Відповісти
показати весь коментар
скажи, для кого оці маніпуляції за 15 подоляцьких гривень? Депутат може мати будь-який бекграунд. А от допоки він служить - "Стаття 17. Обмеження політичної діяльності у Збройних Силах України"
16.02.2026 20:46 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 21:41 Відповісти
показати весь коментар
Що саме цікаве: навіть не вказали конкретно, в чому вони звинувачують Гончаренка, і які саме касапські наративи просуває Гончаренко. І ще один момент: ця підметна - не іменна, не підписана конкретними особами, не підписана навіть жодною посадовою особою тої військової частини; тобто, будь яка державна інституція, отримавши її мусить просто на ній зробити позначку "анонімка" та відправити в архів без розгляду. Такий Закон "Про звернення громадян".
15.02.2026 23:19 Відповісти
показати весь коментар
От і почалося втілення в життя "Сокровенной мечты" кацапні - РОЗПАЛЮВАННЯ ПРОТИСТОЯННЯ між українцями, для провокування ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ... І робиться це руками самих українців... Саме для цього діюча влада "прикормлює" Білецького, з його корпусом...
16.02.2026 00:18 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 07:07 Відповісти
показати весь коментар
От-от...
показати весь коментар
Знаєте, українська політична пам'ять - це унікальне явище, гідне вивчення в Гарварді. Вона працює за принципом лазера: випалює вщент біографію Гончаренка, знаходячи там поклади ,,регіонального'' минулого десятирічної давнини, але при цьому стає абсолютно сліпою, коли мова заходить про події дворічної чи навіть вчорашньої давності......
16.02.2026 02:20 Відповісти
А аиявляється що саме Гончаренко - головне ,,зло'' **********.... Виявляється, що саме він, знімаючи черговий TikTok, особисто замінував наше майбутнє, поки був у Партії регіонів. І неважливо, що він звідти пішов ще тоді, коли деякі нинішні ,,державники'' жартували про ,,синьйора-голодомора'' або порівнювали Україну з актрисою німецьких фільмів для дорослих. О ні, це ж було ,,мистецтво'' і сценічний образ''! А от у Гончаренко - ото кримінал!!!!
Зате у нас є залізний імунітет до пам'яті про ,,велике будівництво'' замість «великого ракетництва». Здача Маріуполя? Трагедія Азову? Розмінований Чонгар, через який ворог пройшов як на параді? Тихіше, не розгойдуйте човен, у нас же єдність! Тільки єдність ця якась однобока: Гончаренка можна ,,мочити'' за сценаріями, які Дмитро Литвин кажуть, пише краще, ніж вечірні звернення Цензор.НЕТ.......Дивовижно, як швидко 225-й окремий штурмовий полк відчув гостру потребу зайнятися політичною аналітикою саме в той момент, коли в Офісі Президента зачухалося від чергового стриму Гончаренка? Яка синергія! Солдати на фронті, мабуть, у перервах між обстрілами тільки й думають: ,,А що та ж м Олексій у 2012-му казав?''
Гончаренко - ,,TikTok-депутат'', що просуває наративи ворога? Ну звісно ж! Бо вимагати демобілізації чи критикувати відсутність підготовки до війни - це ж чистий путінізм і робота на москву!!! А от закривати очі на провалені оборонні програми та ,,шашлики у травні'' - це найвищий прояв патріотизму.!?
Логіка проста: якщо ти жартував над країною на сцені - ти лідер. Якщо ти помилявся в політиці 15 років тому - ти зрадник. Головне - не переплутати, чиї тексти сьогодні в тренді, щоб випадково не згадати про Чонгар , от там, де lдійсно за сценарієм має бути лише ..TikTok'' і ..Партія регіонів''......
16.02.2026 02:20 Відповісти
Вигідно це лише просроченому який захватив владу і його дерьмкам баклановим міндічами і
16.02.2026 04:40 Відповісти
от вам факт що ЗСУ - це дно.там людина не те що раб - а просто нікчемна одиниця корупційної машини зеленої влади.
16.02.2026 07:05 Відповісти
показати весь коментар
военные должны воевать а не быть инструментом политических разборок. и вот этим умникам из 225, вы же ели дерьмо в детстве, вот вспомните это))))
16.02.2026 07:55 Відповісти
показати весь коментар
до чого тут люди з ЗСУ? Цей висєр від імені 225 ОШП писали в ОПі, максимум що продажне керівництво могло це все підмахнути. Жоден нормальний боєць не дасть використовувати себе як портянку зелескота в таких брудних іграх.
16.02.2026 15:47 Відповісти
показати весь коментар
вот пусть бойцы найдут того кто от их лица заявлял такую ересть и разорвут
17.02.2026 14:41 Відповісти
показати весь коментар
та ні , це стриптиз-підттанцовочка недолугого Буратіни на підіняття рейтингу того , котрого він сам же й боїться.
16.02.2026 08:40 Відповісти
показати весь коментар
гончярєнка штопаний годнон, треба бути лоботомітом щоб підтримувати цього конченого утирка
16.02.2026 15:45 Відповісти
показати весь коментар
а що саме в позиції Гончаренка не подобається потужному зйобку? заклик до демобілізації людей? чи заклик до зміни всратої системи бусифікації замість мобілізації? хоча зйобку звісно видніше
16.02.2026 15:48 Відповісти
показати весь коментар
И чем лешик собирается ее заменить.Что то тн никакой конкретики по этому вопросу не приводит,а только критикует?
16.02.2026 17:19 Відповісти
показати весь коментар
Він і не повинен нічим заміняти. Це прерогатива Оманського Ішакокомандуючого згідно закону. От хай цим і займеться замість двушечек на мацкву.
16.02.2026 20:48 Відповісти
показати весь коментар
Де баканов? Що там з двушкой на маскву?????
показати весь коментар
Той, хто змінює партії, той завжди має бути під наглядом, бо такі бігуни завжди стають зрадниками
20.02.2026 08:44 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 16:18 Відповісти
 
 