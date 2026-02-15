225-й ОШП закликав правоохоронців взятися за Гончаренка: нардеп заявив, що допис полку написав радник Зеленського Литвин

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко відреагував на критику з боку 225-ї окремого штурмового полку. Нардеп переконаний, що звернення військових погоджене з Офісом президента, а текст написаний радником президента Володимира Зеленського Дмитром Литвином.

повідомляє Цензор.НЕТ.

Що заявили у 225 ОШП

Полк закликав народного депутата "припинити маніпулювати суспільною думкою, підіймаючи гострі питання".

"Ваші політичні амбіції не мають бути перешкодою вашим обовʼязкам народного депутата, а саме — працювати заради миру в Україні, а не бути TikTok-депутатом, який прямо просуває наративи держави, з якою у нас війна", - йдеться у дописі.

Крім цього, полк закликав правоохоронні органи звернути увагу на діяльність народного обранця.

До свого допису 225 ОШП додав фрагменти виступів Гончаренка на початку його політичної кар'єри, де він виступав на захист російської мови та "9 травня".

Що відповів Гончаренко

Народний депутат, коментуючи заяву полку, висловив переконання, що звернення військових погоджене політичним керівництвом і написане на Банковій радником Зеленського Литвином.

"1. Я думаю не відкрию секрет, що така заява 225 не могла бути без погодження вищого армійського і політичного керівництва? 2. Володимир Олександрович, закінчуйте займатись хуйней. Займіться перемовинами та збереженням життів українців. 3. До 225: вам не соромно? Штурмовики, які постять тексти написані Дмитром Литвином. По вашим поняттям ви руку не можете йому тиснути. А тут тексти постите і до правоохороних органів звертаєтесь", - написав Гончаренко.

Крім того, нардеп заявив, що його мета — це допомога солдатам: демобілізація, відпочинок та збереження кожного життя.

Гончаренко також вказав на несправедливість: за його інформацією, керівник штурмових військ Валентин Манько списався з армії через ВЛК, тоді як "звичайний солдат цього зробити ніколи не зможе".

