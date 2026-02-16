РУС
Ирландия продлила временную защиту для украинцев до 2027 года

Ирландия официально продлила действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Отныне украинцы могут и дальше оставаться в стране, работать и пользоваться социальными услугами без дополнительных процедур.

Об этом сообщает официальный портал Иммиграционной службы Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

Иммиграционные разрешения для лиц со статусом временной защиты автоматически продлены до 4 марта 2027 года. Решение синхронизировано с механизмом ЕС и не предусматривает подачу новых заявлений или перевыпуск документов.

"Это продление касается бенефициаров временной защиты, проживающих в Ирландии и имеющих сертификат временной защиты (желтый документ), действующий до 4 марта 2026 года. Вам не нужно подавать заявку на новый сертификат, а сертификаты, срок действия которых истек, могут быть использованы в качестве подтверждения права на временную защиту и связанные с ним государственные услуги до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении.

Статус временной защиты дает украинцам право на легальное проживание в стране, трудоустройство без отдельного разрешения, доступ к медицинской помощи, образованию и социальным услугам.

Кроме того, обладатели такого разрешения могут путешествовать в другие страны ЕС сроком до 90 дней, если эти государства признают соответствующий статус.

