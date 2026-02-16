Ірландія продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року

Ірландія офіційно продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Відтепер українці можуть і надалі залишатися в країні, працювати та користуватися соціальними послугами без додаткових процедур.

Про це повідомляє офіційний портал Імміграційної служби Ірландії,  передає Цензор.НЕТ.

Імміграційні дозволи для осіб зі статусом тимчасового захисту автоматично продовжено до 4 березня 2027 року. Рішення синхронізоване з механізмом ЄС і не передбачає подання нових заяв або перевипуску документів.

"Це продовження стосується бенефіціарів тимчасового захисту, які проживають в Ірландії та мають сертифікат тимчасового захисту (жовтий документ), чинний до 4 березня 2026 року. Вам не потрібно подавати заявку на новий сертифікат, а сертифікати, термін дії яких минув, можуть бути використані як підтвердження права на тимчасовий захист та пов’язані з ним державні послуги до 4 березня 2027 року", - йдеться у повідомленні.

Статус тимчасового захисту дає українцям право на легальне проживання в країні, працевлаштування без окремого дозволу, доступ до медичної допомоги, освіти та соціальних послуг.

Крім того, власники такого дозволу можуть подорожувати до інших країн ЄС терміном до 90 днів, якщо ці держави визнають відповідний статус.

Хто-хто а ірландці знають як це бути рабами
16.02.2026 10:42 Відповісти
до Ірландії, взагалі, величезна повага! От взяли і відмінили ****** візи! А от Грейтбритан ніхуа! От вам і справжнє відношення до українців! І посол не якась там Вєнєдіктова чи Ілащук...
16.02.2026 13:17 Відповісти
Лол. Вже забули як щедрі виплати різанули і наші любі біженці з гімном мішали цю Ірландію?
16.02.2026 16:04 Відповісти
мені нічого невідомо ні про виплати ні про їх "щедрість", ні про те хто що Змішував... Буду вдячний за пруфи...
16.02.2026 16:27 Відповісти
 
 