War&Sanctions: часть предприятий "Калашникова" до сих пор без санкций, - ГУР
На портале War&Sanctions обнародована информация о структуре концерна "Калашников", входящего в корпорацию Ростех. Часть предприятий до сих пор не подпадает под санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление МО.
"Холдинг "Калашников" традиционно ассоциируется со стрелковым оружием, однако фактически производство является многопрофильным элементом российского военно-промышленного комплекса и непосредственно вовлечено в обеспечение агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.
Предприятия концерна производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, снаряжение для вооруженных сил РФ, а также станки для других оборонных предприятий России.
Почти половина компаний - без санкций
Несмотря на критическую роль в военном производстве, почти половина предприятий холдинга до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.
Среди них
-
ООО "КБ "ЛУГГАР"" - разработчик тепловизионных прицелов и лазерных дальномеров;
-
промышленный кластер "Калашников", на базе которого производится стрелковое оружие, спецтехника, одежда и снаряжение для спецподразделений;
-
учебный центр "Академия Калашников", который готовит специалистов в сферах робототехники, искусственного интеллекта и создания и модернизации БПЛА.
Шестой холдинг в разделе "ВПК агрессора"
Концерн "Калашников" стал шестым холдингом госкорпорации "Ростех", обнародованным ГУР МО Украины в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.
Всего на портале уже опубликована информация о почти 500 предприятиях "Ростеха". Для каждого из них собран полный массив данных, необходимый для внесения в санкционные списки и "stop-lists" ответственного бизнеса.
"Российский военно-промышленный комплекс должен быть полностью изолирован от мировых рынков, технологий, финансов и цепочек поставок", - отмечают в разведке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Галущенко под подозрением: новые детали дела Мидас ОТ ОЛЕГ ПОНОМАРЬ Источник: https://www.ponomaroleg.com/galushchenko-pod-podozreniem/
ось така злочинна діяльність, з 2019 року, зеленського-баканова-наумова-міндіча-татарова- єрмака-умерова-данилова…..