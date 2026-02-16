War&Sanctions: частина підприємств "Калашникова" досі без санкцій, - ГУР
На порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про структуру концерну "Калашников", що входить до корпорації Ростех. Частина підприємств досі не під санкціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління МО.
"Холдинг "Калашніков" традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України", - йдеться в повідомленні.
Підприємства концерну виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані артилерійські боєприпаси, швидкісні десантні катери, спорядження для збройних сил РФ, а також верстати для інших оборонних підприємств Росії.
Майже половина компаній - без санкцій
Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств холдингу досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.
Серед них:
-
ТОВ "КБ "ЛУГГАР"" - розробник тепловізійних прицілів і лазерних далекомірів;
-
промисловий кластер "Калашніков", на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;
-
навчальний центр "Академія Калашніков", що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту та створення і модернізації БпЛА.
Шостий холдинг у розділі "ВПК агресора"
Концерн "Калашніков" став шостим холдингом держкорпорації "Ростєх", оприлюдненим ГУР МО України у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.
Загалом на порталі вже опубліковано інформацію про майже 500 підприємств "Ростєху". Для кожного з них зібрано повний масив даних, необхідний для внесення до санкційних списків і "stop-lists" відповідального бізнесу.
"Російський військово-промисловий комплекс має бути повністю ізольований від світових ринків, технологій, фінансів і ланцюгів постачання", - зазначають у розвідці.
ось така злочинна діяльність, з 2019 року, зеленського-баканова-наумова-міндіча-татарова- єрмака-умерова-данилова…..