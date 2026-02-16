War&Sanctions: частина підприємств "Калашникова" досі без санкцій, - ГУР

На порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про структуру концерну "Калашников", що входить до корпорації Ростех. Частина підприємств досі не під санкціями.

"Холдинг "Калашніков" традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України", - йдеться в повідомленні.

Підприємства концерну виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані артилерійські боєприпаси, швидкісні десантні катери, спорядження для збройних сил РФ, а також верстати для інших оборонних підприємств Росії.

Майже половина компаній - без санкцій

Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств холдингу досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них:

ТОВ "КБ "ЛУГГАР"" - розробник тепловізійних прицілів і лазерних далекомірів;

промисловий кластер "Калашніков", на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;

навчальний центр "Академія Калашніков", що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту та створення і модернізації БпЛА.

Шостий холдинг у розділі "ВПК агресора"

Концерн "Калашніков" став шостим холдингом держкорпорації "Ростєх", оприлюдненим ГУР МО України у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

Загалом на порталі вже опубліковано інформацію про майже 500 підприємств "Ростєху". Для кожного з них зібрано повний масив даних, необхідний для внесення до санкційних списків і "stop-lists" відповідального бізнесу.

"Російський військово-промисловий комплекс має бути повністю ізольований від світових ринків, технологій, фінансів і ланцюгів постачання", - зазначають у розвідці.