Российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев для диверсий, - СБУ

підпал

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Операции "под чужим флагом"

В частности, враг увеличил количество так называемых операций "под чужим флагом": рашисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.

Во время таких операций рашисты:

  • звонят или пишут людям и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;
  • используют сайты знакомств для получения персональных данных;
  • шантажируют уголовной ответственностью (например, за якобы "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");
  • вымогают деньги якобы за закрытие фейковых "уголовных производств";
  • склоняют к поджогам административных зданий, автомобилей Сил обороны и т. п.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, которые совершали поджоги в Кропивницком и Черновцах. ФОТОрепортаж

Представители РФ могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за "сотрудников правоохранительных органов". В других случаях - используют различные "легенды" и подходы.

Фейковые "повестки"

В частности, враг сначала рассылает украинцам в мессенджеры фейковые "повестки" с требованием явиться к следователю СБУ или другого правоохранительного органа Украины из-за якобы открытого уголовного производства. После этого представители спецслужб РФ связываются с гражданином по телефону, выдавая себя за "украинских правоохранителей", и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". За это фигурант должен выполнять поставленные задачи.

"Кроме этого, рашисты для вербовки используют сервисы онлайн-знакомств. Представители вражеских спецслужб создают фейковые женские аккаунты, общаются с украинскими мужчинами и выманивают их персональные данные и контакты. Впоследствии с пользователем сервиса связывается российский куратор, который выдает себя за "сотрудника Службы безопасности Украины" и обвиняет в сотрудничестве с РФ. Поводом выступает общение с "фейковой" девушкой, которая якобы "связана с вражескими спецслужбами". Чтобы избежать "ответственности", фигуранту предлагают сотрудничать", - говорится в сообщении.

Вербованных таким образом граждан заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог автомобиля Сил обороны или административного здания, готовить теракт или диверсию на важном объекте и тому подобное.

Читайте также: Двух украинцев обвинили в подготовке диверсии в Германии по заказу спецслужб РФ

Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан соблюдать информационную гигиену, а также с осторожностью относиться к контактам с неизвестными лицами. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители Службы не ставят каких-либо сомнительных "задач".

Куда обращаться?

В случае получения через онлайн-сервисы, соцсети, мессенджеры или иным способом предложений о поджогах, переносе неизвестных предметов, слежке за людьми (транспортом) и других подозрительных действиях, срочно сообщайте об этом СБУ:
Чат-бот"Спали ФСБшника"
Тел.: 0 800 501 482
Email: [email protected]

Топ комментарии
+3
🤣🤣ну на скільки вистачило фантазії
16.02.2026 12:23 Ответить
+3
заборонить телеграм зелені недоумки
16.02.2026 12:27 Ответить
+3
Допоки не буде національного уряду нічого фундаментального на користь України зроблено не буде ...
16.02.2026 12:37 Ответить
Це дуже дивно, коли "сотруднік СБУ" починає вимагати підпалити військову автівку.
16.02.2026 12:22 Ответить
🤣🤣ну на скільки вистачило фантазії
16.02.2026 12:23 Ответить
Ну так, з партійним заданієм - спалити транспорт ЗСУ.
Всьо для фронта, всьо для побєди!
16.02.2026 12:32 Ответить
заборонить телеграм зелені недоумки
16.02.2026 12:27 Ответить
Та Ви шооо!? А з якої платформи різні джокери з офісами карточними будуть лохторату лапшу на вуха вішати про бариґу, про лідора **********, про захмарні зашквари рейтинги зелені і кохве у Криму від Буданова?
16.02.2026 12:48 Ответить
Ну і звідки будуть потім брати агентів фсбєєєєєє.
16.02.2026 12:49 Ответить
Гарний жарт.
Подивися вище на контакти СБУ - комерційний міжнародний номер телефону та чатбот ФСБшного телеграму. Щоб куратори мали постійний доступ і не задовбували звітами чи різними мєлочямі.
Якщо не переконливо, подивися який відсоток цих гарантів безпеки з Криму і Донбасу зараз працює в МО і ФСБ.
16.02.2026 13:15 Ответить
4 роки війни, давно треба було зробити суворішими покарання за зраду країні зрадників, дії яких прямо, або побічно (через Холодомор), призвели до загибелі громадян Треба змінити законодавство, ввести смертну кару для зрадників з конфіскацією майна, по-перше ціна за зраду одразу подорожчає, і взагалі, не можна в умовах війни панькатися зі зрадниками, заради людяного іміджу України перед агентурою Х-уйла у Раді Європи.
16.02.2026 12:29 Ответить
Допоки не буде національного уряду нічого фундаментального на користь України зроблено не буде ...
16.02.2026 12:37 Ответить
Тобто ніколи.
16.02.2026 13:03 Ответить
Конечно будут вербовать, а шо тем диверсантам, заловят, дадут срок и на обмен а надо сразу к стенке ставить...
16.02.2026 12:38 Ответить
 
 