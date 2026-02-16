Российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев для диверсий, - СБУ
Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Операции "под чужим флагом"
В частности, враг увеличил количество так называемых операций "под чужим флагом": рашисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.
Во время таких операций рашисты:
- звонят или пишут людям и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;
- используют сайты знакомств для получения персональных данных;
- шантажируют уголовной ответственностью (например, за якобы "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");
- вымогают деньги якобы за закрытие фейковых "уголовных производств";
- склоняют к поджогам административных зданий, автомобилей Сил обороны и т. п.
Представители РФ могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за "сотрудников правоохранительных органов". В других случаях - используют различные "легенды" и подходы.
Фейковые "повестки"
В частности, враг сначала рассылает украинцам в мессенджеры фейковые "повестки" с требованием явиться к следователю СБУ или другого правоохранительного органа Украины из-за якобы открытого уголовного производства. После этого представители спецслужб РФ связываются с гражданином по телефону, выдавая себя за "украинских правоохранителей", и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". За это фигурант должен выполнять поставленные задачи.
"Кроме этого, рашисты для вербовки используют сервисы онлайн-знакомств. Представители вражеских спецслужб создают фейковые женские аккаунты, общаются с украинскими мужчинами и выманивают их персональные данные и контакты. Впоследствии с пользователем сервиса связывается российский куратор, который выдает себя за "сотрудника Службы безопасности Украины" и обвиняет в сотрудничестве с РФ. Поводом выступает общение с "фейковой" девушкой, которая якобы "связана с вражескими спецслужбами". Чтобы избежать "ответственности", фигуранту предлагают сотрудничать", - говорится в сообщении.
Вербованных таким образом граждан заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог автомобиля Сил обороны или административного здания, готовить теракт или диверсию на важном объекте и тому подобное.
Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан соблюдать информационную гигиену, а также с осторожностью относиться к контактам с неизвестными лицами. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители Службы не ставят каких-либо сомнительных "задач".
Куда обращаться?
В случае получения через онлайн-сервисы, соцсети, мессенджеры или иным способом предложений о поджогах, переносе неизвестных предметов, слежке за людьми (транспортом) и других подозрительных действиях, срочно сообщайте об этом СБУ:
Чат-бот"Спали ФСБшника"
Тел.: 0 800 501 482
Email: [email protected]
