Російські спецслужби активізували вербування українців для диверсій, - СБУ

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців.

Операції "під чужим прапором"

Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій "під чужим прапором": рашисти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

Під час таких операцій рашисти:

  • телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
  • використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;
  • шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито "купівлю медичних препаратів на російських сайтах");
  • вимагають гроші нібито за закриття фейкових "кримінальних проваджень";
  • схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за "працівників правоохоронних органів". В інших випадках - використовують різні "легенди" та підходи.

Фейкові "повістки"

Зокрема, ворог спершу розсилає українцям у месенджери фейкові "повістки" з вимогою з’явитися до слідчого СБУ або іншого правоохоронного органу України через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього представники спецслужб РФ контактують із громадянином телефоном, видаючи себе за "українських правоохоронців", і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". За це фігурант має виконувати поставлені завдання.

"Крім цього, рашисти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за "співробітника Служби безпеки України" і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з "фейковою" дівчиною, яка нібито "пов’язана з ворожими спецслужбами". Щоб уникнути "відповідальності", фігуранту пропонують співпрацювати", - йдеться у повідомленні.

Завербованих таким чином громадян змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних "завдань".

Куди звертатися?

У разі отримання через онлайн сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, терміново повідомляйте про це СБУ:
Чат-бот "Спали" ФСБшника"
Тел.: 0 800 501 482
Email: [email protected]

🤣🤣ну на скільки вистачило фантазії
заборонить телеграм зелені недоумки
Допоки не буде національного уряду нічого фундаментального на користь України зроблено не буде ...
Це дуже дивно, коли "сотруднік СБУ" починає вимагати підпалити військову автівку.
16.02.2026 12:22 Відповісти
🤣🤣ну на скільки вистачило фантазії
16.02.2026 12:23 Відповісти
Ну так, з партійним заданієм - спалити транспорт ЗСУ.
Всьо для фронта, всьо для побєди!
16.02.2026 12:32 Відповісти
заборонить телеграм зелені недоумки
16.02.2026 12:27 Відповісти
Та Ви шооо!? А з якої платформи різні джокери з офісами карточними будуть лохторату лапшу на вуха вішати про бариґу, про лідора **********, про захмарні зашквари рейтинги зелені і кохве у Криму від Буданова?
16.02.2026 12:48 Відповісти
Ну і звідки будуть потім брати агентів фсбєєєєєє.
16.02.2026 12:49 Відповісти
Гарний жарт.
Подивися вище на контакти СБУ - комерційний міжнародний номер телефону та чатбот ФСБшного телеграму. Щоб куратори мали постійний доступ і не задовбували звітами чи різними мєлочямі.
Якщо не переконливо, подивися який відсоток цих гарантів безпеки з Криму і Донбасу зараз працює в МО і ФСБ.
16.02.2026 13:15 Відповісти
4 роки війни, давно треба було зробити суворішими покарання за зраду країні зрадників, дії яких прямо, або побічно (через Холодомор), призвели до загибелі громадян Треба змінити законодавство, ввести смертну кару для зрадників з конфіскацією майна, по-перше ціна за зраду одразу подорожчає, і взагалі, не можна в умовах війни панькатися зі зрадниками, заради людяного іміджу України перед агентурою Х-уйла у Раді Європи.
16.02.2026 12:29 Відповісти
Допоки не буде національного уряду нічого фундаментального на користь України зроблено не буде ...
16.02.2026 12:37 Відповісти
Тобто ніколи.
16.02.2026 13:03 Відповісти
Конечно будут вербовать, а шо тем диверсантам, заловят, дадут срок и на обмен а надо сразу к стенке ставить...
16.02.2026 12:38 Відповісти
 
 