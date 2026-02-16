Російські спецслужби активізували вербування українців для диверсій, - СБУ

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Операції "під чужим прапором"

Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій "під чужим прапором": рашисти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

Під час таких операцій рашисти:

телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;

використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;

шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито "купівлю медичних препаратів на російських сайтах");

вимагають гроші нібито за закриття фейкових "кримінальних проваджень";

схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за "працівників правоохоронних органів". В інших випадках - використовують різні "легенди" та підходи.

Фейкові "повістки"

Зокрема, ворог спершу розсилає українцям у месенджери фейкові "повістки" з вимогою з’явитися до слідчого СБУ або іншого правоохоронного органу України через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього представники спецслужб РФ контактують із громадянином телефоном, видаючи себе за "українських правоохоронців", і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". За це фігурант має виконувати поставлені завдання.

"Крім цього, рашисти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за "співробітника Служби безпеки України" і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з "фейковою" дівчиною, яка нібито "пов’язана з ворожими спецслужбами". Щоб уникнути "відповідальності", фігуранту пропонують співпрацювати", - йдеться у повідомленні.

Завербованих таким чином громадян змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних "завдань".

Куди звертатися?

У разі отримання через онлайн сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, терміново повідомляйте про це СБУ:

Чат-бот "Спали" ФСБшника"

Тел.: 0 800 501 482

Email: [email protected]