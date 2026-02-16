Взрыв автомобиля в Одессе - террористический акт, - СБУ
СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.
Первые подробности
По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня в 07:49 возле жилого дома на улице Академика Королева. Пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован.
"Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные меры по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
О дальнейших деталях расследования будут информировать дополнительно.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что полицейские работают на месте взрыва в Киевском районе Одессы. На данный момент известно, что пострадал один человек.
