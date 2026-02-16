Вибух авто в Одесі - терористичний акт, - СБУ
СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ в Одеській області.
Перші деталі
За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано.
"Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Про подальші деталі розслідування інформуватимуть додатково.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що поліцейські працюють на місці вибуху в Київському районі Одеси. Наразі відомо, що постраждала одна людина.
