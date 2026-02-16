Средства РЭБ интегрировали в единую систему логистики: военные будут получать оборудование быстрее, - Минобороны
Отныне информация из различных подразделений о средствах РЭБ собрана в одной цифровой системе Управления логистическим обеспечением (УЛО). Она в режиме реального времени показывает, какое оборудование имеется в наличии, в каком оно состоянии и нуждается ли в ремонте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны.
"Это позволяет выстроить прозрачный и понятный путь средств радиоэлектронной борьбы – от подачи заявки до их фактического использования в подразделении", – говорится в сообщении.
Благодаря этому воинские части смогут значительно быстрее получать средства РЭБ.
Что это меняет для военных
- Меньше бюрократии
Подразделение может быстро подать заявку с учетом своих реальных потребностей – без лишних шагов и дублирования.
- Прозрачное движение имущества
В системе видно, на каком этапе находится поставка – от запроса до поступления в часть.
- Контроль состояния техники
Система показывает, какое оборудование исправно, а какое требует обслуживания или ремонта.
Отныне более 200 воинских частей и органов военного управления смогут быстрее получать средства РЭБ.
Что дальше
В 2026 году планируется дальнейшее развертывание в воинских частях рабочих мест УЛО по направлению РЭБ. Это означает, что еще больше подразделений смогут работать в единой цифровой системе и быстрее получать необходимое оборудование.
О системе
Система УЛЗ построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО. Ее развернули Министерство обороны совместно с Командованием Сил обороны.
Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.
