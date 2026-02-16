Засоби РЕБ інтегрували в єдину систему логістики: військові отримуватимуть обладнання швидше, - Міноборони

Відтепер інформація з різних підрозділів про засоби РЕБ зібрана в одній цифровій cистемі Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ). Вона у режимі реального часу показує, яке обладнання в наявності, у якому воно стані та чи потребує ремонту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони.

"Це дозволяє вибудувати прозорий і зрозумілий шлях засобів радіоелектронної боротьби – від подання заявки до їх фактичного використання у підрозділі", - ідеться в повідомленні.

Завдяки цьому військові частини зможуть значно швидше отримувати засоби РЕБ.

Що це змінює для військових

Менше бюрократії

Прозорий рух майна

Контроль стану техніки

Система показує, яке обладнання справне, а яке потребує обслуговування чи ремонту.

Відтепер понад 200 військових частин і органів військового управління зможуть швидше отримувати засоби РЕБ.

Що далі

У 2026 році планується подальше розгортання у військових частинах робочих місць УЛЗ за напрямком РЕБ. Це означає, що ще більше підрозділів зможуть працювати в єдиній цифровій системі та швидше отримувати необхідне обладнання.

Про систему

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Її розгорнули Міністерство оборони разом із Командуваннями Сил оборони.

Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їх рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

