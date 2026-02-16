Засоби РЕБ інтегрували в єдину систему логістики: військові отримуватимуть обладнання швидше, - Міноборони
Відтепер інформація з різних підрозділів про засоби РЕБ зібрана в одній цифровій cистемі Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ). Вона у режимі реального часу показує, яке обладнання в наявності, у якому воно стані та чи потребує ремонту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони.
"Це дозволяє вибудувати прозорий і зрозумілий шлях засобів радіоелектронної боротьби – від подання заявки до їх фактичного використання у підрозділі", - ідеться в повідомленні.
Завдяки цьому військові частини зможуть значно швидше отримувати засоби РЕБ.
Що це змінює для військових
- Менше бюрократії
Підрозділ може швидко подати заявку з урахуванням своїх реальних потреб – без зайвих кроків і дублювання.
- Прозорий рух майна
У системі видно, на якому етапі перебуває постачання – від запиту до надходження у частину.
- Контроль стану техніки
Система показує, яке обладнання справне, а яке потребує обслуговування чи ремонту.
Відтепер понад 200 військових частин і органів військового управління зможуть швидше отримувати засоби РЕБ.
Що далі
У 2026 році планується подальше розгортання у військових частинах робочих місць УЛЗ за напрямком РЕБ. Це означає, що ще більше підрозділів зможуть працювати в єдиній цифровій системі та швидше отримувати необхідне обладнання.
Про систему
Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Її розгорнули Міністерство оборони разом із Командуваннями Сил оборони.
Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їх рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль