С начала суток на фронте - 78 боестолкновений. Силы обороны уже отбили 20 атак на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 16 февраля 2026 года, на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Генштаб

Обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Рогизное, Искрисковщина Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с врагом, противник осуществил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности один - из реактивной системы залпового огня. Два боестолкновения в данный момент продолжаются.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг один раз пытался наступать в направлении Куриловки, получил отпор.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отбили семь атак захватчиков в сторону населенных пунктов Дружелюбровка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в настоящее время враг осуществляет одно наступательное действие в сторону Рай-Александровки, боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Бондарного и Орехово-Василевки. Одно сражение продолжается.

На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр и Софиевка. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 20 атак.

Обстановка на юге

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка и Злагода. Две атаки еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Зализнычное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Новоукраинка, Копани, Гиркое, Широкое, Чаривное, Любицкое, Воздвижевка. Одиннадцать боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

