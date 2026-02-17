РУС
Новости Бои на востоке Украины
На фронте за сутки - 201 боестолкновение. Силы обороны остановили 42 штурма на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны сдерживают натиск оккупантов на Покровском направлении.

В целом, за прошедшие сутки, 16 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 201 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба.

Обстрелы 

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, осуществил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4574 дронов-камикадзе и осуществил 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Малиновка, Волчье Днепропетровской области; Самойловка, Новоукраинка, Копани, Гирке, Широкое, Чаривное, Мирное, Любицкое, Воздвижовка, Розовка, Неженка, Никольское, Новоандреевка, Кущевое Запорожской области; Ольговка, Веселое Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также наши воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 614 беспилотных летательных аппаратов, две ракеты и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с врагом. Противник осуществил 88 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб карты

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в направлениях населенных пунктов Графское, Вильча, Шевяковка, Чугуновка.

Генштаб карты

На Купянском направлении враг осуществил шесть атак в направлениях Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки, Новоосинового и Богуславки.

Генштаб карты

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 14 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Надия, Глущенково, Александровка, Дружелюбровка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

Генштаб карты

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки.

Генштаб карты

На Краматорском направлении противник осуществил пять наступательных действий в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Василевки.

Генштаб карты

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещиевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

Генштаб карты

"На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгородное, Филия", - говорится в сообщении.

Генштаб карты

Обстановка на юге

Кроме того, Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил восемь атак в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Приволье и Злагода.

Генштаб карты

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Зализнычное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка.

Генштаб карты

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.

Генштаб карты

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Генштаб ВС (5263) боевые действия (3720) война в Украине (5465)
@ "На Комишуваському напрямку тривають активні бої за Приморське. На схід населеного пункту російські війська роблять спроби просунутися до балки, розташованої на північ, що дозволить посилити тиск на логістику Приморського.
У районі дач противник закрив кишеню.

На Покровському напрямку противник розширив зону контролю у східній частині Гришиного, зайняв завод «АПК-Інвест» на захід від Рівного, закріпився на території шахти «Центральна», зайняв Восьме селище Мирнограда та закріпилося у житловій забудові в південно-східній частині Родинського, повідомляє DeepState.
Після підтягування сил російські війська продовжують спроби обійти Родинське з півночі і в той же час розширити зону контролю на північний захід від міста для атак у напрямку Білицького.

У Вовчанську ЗСУ відбили атаки російської піхоти у східній частині міста та продовжують утримувати її під своїм контролем, що підтверджують свіжі кадри з боку супротивника.
У Вільчі ЗСУ відбили атаки у центральній частині селища та продовжують контролювати південну, східну та північно-східну частини населеного пункту, що також підтверджують свіжі кадри противника.
Про нібито повне захоплення Вільчі та Вовчанська ворог заявляв ще у грудні 2025 року.

На Сумщині російські війська закріпилися в прикордонній Покровці. Південніше тривають бої в районі Високого."
