На фронте за сутки - 201 боестолкновение. Силы обороны остановили 42 штурма на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА
В целом, за прошедшие сутки, 16 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 201 боевое столкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба.
Обстрелы
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, осуществил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4574 дронов-камикадзе и осуществил 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Малиновка, Волчье Днепропетровской области; Самойловка, Новоукраинка, Копани, Гирке, Широкое, Чаривное, Мирное, Любицкое, Воздвижовка, Розовка, Неженка, Никольское, Новоандреевка, Кущевое Запорожской области; Ольговка, Веселое Херсонской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Генштаб напоминает, что в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также наши воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 614 беспилотных летательных аппаратов, две ракеты и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с врагом. Противник осуществил 88 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в направлениях населенных пунктов Графское, Вильча, Шевяковка, Чугуновка.
На Купянском направлении враг осуществил шесть атак в направлениях Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки, Новоосинового и Богуславки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 14 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Надия, Глущенково, Александровка, Дружелюбровка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки.
На Краматорском направлении противник осуществил пять наступательных действий в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Василевки.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещиевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгородное, Филия", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
Кроме того, Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил восемь атак в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Приволье и Злагода.
На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Зализнычное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка.
На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
У районі дач противник закрив кишеню.
На Покровському напрямку противник розширив зону контролю у східній частині Гришиного, зайняв завод «АПК-Інвест» на захід від Рівного, закріпився на території шахти «Центральна», зайняв Восьме селище Мирнограда та закріпилося у житловій забудові в південно-східній частині Родинського, повідомляє DeepState.
Після підтягування сил російські війська продовжують спроби обійти Родинське з півночі і в той же час розширити зону контролю на північний захід від міста для атак у напрямку Білицького.
У Вовчанську ЗСУ відбили атаки російської піхоти у східній частині міста та продовжують утримувати її під своїм контролем, що підтверджують свіжі кадри з боку супротивника.
У Вільчі ЗСУ відбили атаки у центральній частині селища та продовжують контролювати південну, східну та північно-східну частини населеного пункту, що також підтверджують свіжі кадри противника.
Про нібито повне захоплення Вільчі та Вовчанська ворог заявляв ще у грудні 2025 року.
На Сумщині російські війська закріпилися в прикордонній Покровці. Південніше тривають бої в районі Високого."