Взрыв гранаты в многоэтажке в Запорожье: погиб 56-летний мужчина

В Днепровском районе Запорожья 17 января в одной из квартир многоквартирного дома взорвался боеприпас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, в квартире двое жильцов вместе со знакомыми употребляли алкоголь. Во время общения один из мужчин взял с подоконника гранату и вышел с ней в коридор, где боеприпас взорвался.

В результате взрыва погиб 56-летний мужчина.

Полицейские изъяли осколки гранаты, рычаг, кольцо и предохранительную чеку. Также на кухне обнаружили еще один корпус гранаты Ф-1. Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению происхождения боеприпаса.

Открыто уголовное производство

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Досудебное расследование продолжается.

Правила безопасности

В случае обнаружения подозрительного предмета правоохранители призывают:

не трогать и не перемещать его;

отойти на безопасное расстояние;

предупредить других об опасности;

сообщить на спецлинию 102 или 101.

