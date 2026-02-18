РУС
Новости Детонация взрывоопасных предметов
370 5

Взрыв гранаты в многоэтажке в Запорожье: погиб 56-летний мужчина

граната

В Днепровском районе Запорожья 17 января в одной из квартир многоквартирного дома взорвался боеприпас. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Детали 

По данным правоохранителей, в квартире двое жильцов вместе со знакомыми употребляли алкоголь. Во время общения один из мужчин взял с подоконника гранату и вышел с ней в коридор, где боеприпас взорвался.

В результате взрыва погиб 56-летний мужчина.

Полицейские изъяли осколки гранаты, рычаг, кольцо и предохранительную чеку. Также на кухне обнаружили еще один корпус гранаты Ф-1. Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению происхождения боеприпаса.

Открыто уголовное производство

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Досудебное расследование продолжается.

Правила безопасности

В случае обнаружения подозрительного предмета правоохранители призывают:

  • не трогать и не перемещать его;

  • отойти на безопасное расстояние;

  • предупредить других об опасности;

  • сообщить на спецлинию 102 или 101.

Автор: 

граната (114) Запорожская область (2157)
Шо ж це за п"янка без гранати? - гроші на вітер
показать весь комментарий
18.02.2026 17:56 Ответить
Сплутав з подарунковою чєкушкой.
показать весь комментарий
18.02.2026 18:06 Ответить
Не цінують життя
показать весь комментарий
18.02.2026 18:08 Ответить
А міг жити, захищати Україну, та загоняти до кабздона на концерт кідарів.
показать весь комментарий
18.02.2026 18:11 Ответить
Дяка йому що на підвіконні в той день не лежав стінгер чи рпг.
показать весь комментарий
18.02.2026 18:05 Ответить
 
 