Взрыв гранаты в многоэтажке в Запорожье: погиб 56-летний мужчина
В Днепровском районе Запорожья 17 января в одной из квартир многоквартирного дома взорвался боеприпас.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным правоохранителей, в квартире двое жильцов вместе со знакомыми употребляли алкоголь. Во время общения один из мужчин взял с подоконника гранату и вышел с ней в коридор, где боеприпас взорвался.
В результате взрыва погиб 56-летний мужчина.
Полицейские изъяли осколки гранаты, рычаг, кольцо и предохранительную чеку. Также на кухне обнаружили еще один корпус гранаты Ф-1. Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению происхождения боеприпаса.
Открыто уголовное производство
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Досудебное расследование продолжается.
Правила безопасности
В случае обнаружения подозрительного предмета правоохранители призывают:
-
не трогать и не перемещать его;
-
отойти на безопасное расстояние;
-
предупредить других об опасности;
-
сообщить на спецлинию 102 или 101.
